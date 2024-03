Scheibe der Stadthalle in Dillenburg eingeworfen

Dillenburg (ots)

In der Bismarckstraße warfen Unbekannte eine Scheibe der Stadthalle ein. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Montag (25.03.24) zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Zeugen, die Hinwiese auf den Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Schadens geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Biedenkopf: Die Polizei-News

Marburg- Graffiti gesprüht

In der Deutschherrenstraße sprühten Unbekannte Graffiti vor den Eingang der Unibibliothek und auf die Zufahrtstraße. Mit schwarzer Farbe und einer Schablone brachten sie die Worte „Einfach Klicken“, „App laden und mitspielen“ und einen QR-Code am Eingang auf, gleiches mit weißer Farbe auf der Straße. Festgestellt wurden die Farbschmierereien am Samstag (23.03.2024) um 08:00 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- unter Drogeneinfluss gefahren

Unter Drogeneinfluss setzte sich in der vergangenen Nacht (27.03.2024) ein 37-Jähriger hinter das Steuer seines Fords und fuhr los. Marburger Polizisten kontrollierten den Focus-Fahrer um 00:15 Uhr in der Siemensstraße. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Test wies die Einnahme von Kokain nach. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Mann musste mit zur Polizeistation. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.