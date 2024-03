Gießen: Auseinandersetzung endet mit Faustschlägen / Polizei sucht Zeugen nach Streit am Skaterpark –

Gestern Abend rückte die Polizei zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher in die Ringallee aus. Gegen 18.40 Uhr gingen die ersten Meldungen über eine handfeste Auseinandersetzung am Skaterpark ein. Bis zum Eintreffen der Streifen hatte sich das Gros der Beteiligten bereits aus dem Staub gemacht. Polizisten nahmen einen 12-Jährigen fest, der im Verdacht steht zwei 14-jährige Mädchen und einen 14-jährigen Jungen zum Teil mit Faustschlägen traktiert und verletzt zu haben. Der 14-Jährige trug eine blutende Nase davon. Der 12-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle und wurde dort seinen Eltern übergeben. Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit und die anschließende Auseinandersetzung unter den Kindern und Jugendlichen gestern Abend am Skaterpark beobachtet, sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Linden-Leihgestern: Einbruch zielt auf Zigaretten –

Am frühen Sonntagmorgen schlugen Einbrecher am Rewe im Arnsburger Weg zu. Gegen 03.19 Uhr lösten die Diebe den Alarm aus, als sie mit einem Stein die Scheibe einer Eingangstür einwarfen und in den Markt einstiegen. Aus dem Kassenbereich griffen sie sich eine bislang nicht bekannte Menge an E-Zigaretten und suchten das Weite. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen zwei Männer in den Markt ein, zwei weitere standen davor „Schmiere“. Die Männer waren mit Hoodys bekleidet – die Kapuzen hatten sie über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr am Rewe-Markt beobachtet? Wem sind dort vor dem Einbruch oder im Anschluss Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Pohlheim-Hausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei die Reparaturkosten an einem weißen Fiat Punto, nachdem ein flüchtiger Unfallfahrer eine Delle in der Fahrertür zurückgelassen hatte. Der Wagen parkte zwischen Montagmorgen, gegen 10.15 Uhr und Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr in einer Stichstraße in der Straße „Zur Mühle“. Vermutlich beim Rangieren oder Wenden prallte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Wagen gegen die Fahrertür des Fiat. Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.