Auffahrunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag in der Eisenacher Straße in Eschwege ereignet hat. Um 11:07 Uhr befuhr eine 17-jährige Fahrschülerin aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Fahrschulwagen den dortigen Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Eisenacher Straße. In Höhe des Zustellstützpunktes der Deutschen Post hielt sie mit dem Auto an, was die nachfolgende 51-Jährige aus Eschwege zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr.

Gegen Laterne gefahren

Um 08:45 Uhr beschädigte gestern Morgen ein 35-Jähriger aus Erlangen mit einem Lkw beim Rangieren in der Eschweger Innenstadt (Stad) eine Straßenlaterne. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 14:47 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 30-jähriger Eschweger beim Ausparken auf dem Parkplatz des Espada-Freizeitbades in Eschwege einen dort geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand.

Gegen Außenspiegel gefahren

Um 15:11 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 86-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Luisenstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Peugeot kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem Sachschaden von ca. 600 EUR.

Versuchter Diebstahl eines Holzspaltgerätes

Um 23:10 Uhr betraten gestern Abend zwei Unbekannte ein Anwesen in der Weserstraße in Schemmern. Dort entwendeten sie ein Holzspaltgerät, das unter einem Carport abgestellt war. Die Bewohner wurden aufgrund von Geräusche darauf aufmerksam und konnte noch sehen, dass die beiden Täter zu Fuß mit dem Spalter in Richtung Donauweg gingen. Als der Geschädigte die Täter lautstark ansprach, ließen diese das Gerät fallen und flüchteten. Von den Tätern ist nur bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren und ca. 180 – 185 cm groß sind. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Pkw

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße „Auf dem Bückeberg“ in Oberhone eine blauer Audi Q5 entwendet. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, vor dem Haus abgestellt und bemerkte heute Morgen, um 07:30 Uhr, den Diebstahl des Audi. Der Schaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang negativ. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Ortstafel

Im Rahmen einer Streckenkontrolle der Straßenmeisterei wurde am 25.03.24 festgestellt, dass eine Ortstafel von Datterode durch Unbekannte entwendet wurde. Dabei wurde auch der Rohrrahmen aus dem Boden gerissen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 22.03.24 und dem 25.03.24. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 16:30 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 19-Jähriger aus Sontra mit einem E-Scooter in der Göttinger Straße in Sontra durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC das Fahrzeug fuhr, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Wasserwerk

Zwischen dem 19.03.24, 10:00 Uhr und dem 26.03.24, 10:00 Uhr versuchten Unbekannte in Neu-Eichenberg in das Wasserwerk Marzhausen einzubrechen. Hierzu wurde zunächst ein Loch in dem Zaun geschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Mit massiver Gewalt versuchte man mehrfach die Sicherheitstür zum Wasserwerk aufzuhebeln, was nicht gelang. Ebenfalls wurden noch zwei Glasbausteine beschädigt. An der Tür entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 5000 EUR beziffert wird. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 17:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 37-Jähriger aus Kaufungen mit einem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC das Auto fuhr, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde nicht nur aus diesem Grunde untersagt. Der 37-Jährige war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.