Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf K53

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am Mittwoch (27.03.) befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg gegen 09:00 Uhr mit ihrem Pkw Opel Astra die Kreisstraße 53 aus Bebra-Solz kommend in Richtung Bebra. Zwischen Solz und Imshausen kam diese in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Eine zum diesem Zeitpunkt entgegenkommende 54-jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, versuchte noch mit ihrem Pkw Mercedes GLA nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es jedoch zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Kraftfahrzeugen.

Die 54-jährige Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzt 20.000 Euro. Der Pkw Opel Astra war aufgrund seiner Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam nach aktuellem Kenntnisstand mit seinem Fahrzeug im Bereich eines Parkplatzes einer Firma in der Straße „In den Giesen“ durch Rangieren beziehungsweise Rückwärtsfahren von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Kabelverteilerschrank der Stadtwerke Bad Hersfeld. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Informationen soll es sich bei dem Fahrer um einen Mann gehandelt haben, der mit einem Pritschenwagen unterwegs war. Ein genauer Unfallzeitpunkt ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (25.03.), gegen 14:15 Uhr, befuhren ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim und ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld hintereinander den Hubertusweg in Fahrtrichtung Hainstraße. An der dortigen Kreuzung bremste der 28-Jährige nach momentanen Informationen verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der 29-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

Regional.Infomiert – Achtung Wildwechsel – Tipps der Polizei Osthessen zur Vermeidung von Wildunfällen

Osthessen. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Uhrzeit umgestellt wird, steigt das Risiko für Wildunfälle merklich an. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Während die Menschen sich dem neuen Rhythmus nach der Zeitumstellung anpassen, bleibt in der Tierwelt alles beim Alten.

„Wildunfälle machten im Jahr 2022 mit 25,2 Prozent einen erheblichen Anteil des Gesamtunfallgeschehens in Osthessen aus. Zum Glück bleibt es in den meisten Fällen bei Sachschäden“, berichtet Christoph Schmorenz von der Verkehrsprävention und appelliert in Bezug auf ein erhöhtes Gefahrenbewusstsein. „Eine vorrausschauende Fahrweise ist zur Vermeidung von folgenschweren Wildunfällen besonders wichtig. Gerade für Zweiradfahrer stellt eine Kollision mit einem Wildtier ein nicht unerhebliches Risiko dar“, so Schmorenz.

Risikofaktoren für Wildunfälle

In den Abend- und frühen Morgenstunden steigt das Risiko eines Wildunfalls, wobei die Bereiche zwischen Wald- und Feldzone besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Gerade dort ist mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen. Teilweise sind die Gefahrenbereiche mit dem Verkehrszeichen „Achtung, Wildwechsel“ oder „Wildwechsel mit einer Zeitangabe“ gekennzeichnet. Die möglichen Folgen eines Wildunfalls werden von den meisten unterschätz. So besitzt ein 20 Kilogramm schweres Reh bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von mehreren 100 Kilogramm.

Wichtige Ratschläge Ihrer Polizei

Sollten Sie ein Tier am Straßenrand entdecken, runter vom Gas und Abblenden. Ein zusätzliches Hupen verscheucht das Wild in den meisten Fällen. Sollte ein Zusammenstoß unvermeidbar sein, auf keinen Fall ausweichen. In der Regel sind die Gefahren für Sie selbst und den Gegenverkehr bei Ausweichmanövern höher als der Zusammenstoß selbst.

Ist es zu einem Wildunfall gekommen, beachten Sie bitte folgendes:

Kontrolliert anhalten, Ruhe bewahren

Unfallstelle sichern (Warnblinker und Warndreieck), Warnweste

anlegen, bei Personenschäden Erste Hilfe leisten und

gegebenenfalls Rettungsdienst verständigen (Notruf 112)

anlegen, bei Personenschäden Erste Hilfe leisten und gegebenenfalls Rettungsdienst verständigen (Notruf 112) Aufgrund der Infektionsgefahr niemals tote Tiere ohne Handschuhe

anfassen und Abstand zu lebenden Tieren halten

anfassen und Abstand zu lebenden Tieren halten Polizei oder Jagdausübungsberechtigen benachrichtigen und

Standort melden

Standort melden Generell Unfälle immer melden, selbst wenn kein sichtbarer

Schaden entstanden ist

Schaden entstanden ist Unfallstelle am Fahrbahnrand markieren, damit Jäger geflüchtetes

Wild mit speziell ausgebildeten Hunden nachsuchen können

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne „Gemeinsam Sicher in Hessen“. Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren. Weitergehende Informationen und nützliche Tipps zu unterschiedlichen Präventionsthemen finden Sie unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Unfall mit verletztem Radfahrer

Fulda. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (25.03.) leicht verletzt. Ein 38-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 12:30 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung „Am Emaillierwerk“ kommend in Fahrtrichtung Heinrichstraße und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. An einer Ampel wollte er nach rechts in die Heinrichstraße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit dem 56-jährigen Radfahrer, welcher den Radfahrstreifen der Petersberger Straße aus Richtung „Am Emaillierwerk“ kommend befuhr und beabsichtigte geradeaus in Richtung Rabanusstraße weiterzufahren. Durch den Zusammenstoß fiel der 56-jährige von seinem Fahrrad. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.

Unfall mit Zweiradfahrer

Fulda. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (26.03.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11:50 Uhr den Fahrradstreifen der Karl-Storch-Straße in absteigender Richtung. Ein 35-jähriger Daimler-Truck-Fahrer wollte nach derzeitigen Informationen zeitgleich von einer Firmenausfahrt nach rechts in die Karl-Storch-Straße einfahren. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß, durch welchen der Radfahrer stürzte. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro.

E-Roller-Fahrer gestürzt

Haimbach. Bei einem Unfall am Dienstag (26.03.) erlitt ein 16-jähriger E-Roller-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Feldweg vom Grillplatz Schulzenberg kommend in Fahrtrichtung Elchstraße. Auf einer Bodenwelle verlor er dabei nach momentanen Erkenntnissen aus noch unbekannter Ursache das Gleichgewicht, prallte gegen einen Begrenzungspoller und kam anschließend zu Fall. Der 16-jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Am Montag (25.03.), gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Rotenburger mit seinem Dacia-Kombi den Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße „Hinterer Breitenbacher Weg“, um auf den Parkplatz des Freizeitgeländes „Strochensee“ zu gelangen. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Rotenburg lief zeitgleich mit ihrem dreijährigen Sohn und ihrem Hund entlang des Weges Richtung „Strorchensee“. Aus noch unbekannten Gründen streifte der Autofahrer die 34-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand mit dem Außenspiegel, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte.

Polizeistation Rotenburg

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Dienstag (19.03.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer aus Ottrau mit einem Lkw die Industriestraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Feldgemarkung. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Stade bog derweil von dem dortigen Parkplatz eines Restaurants auf die Industriestraße ein. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache gegen die hintere Stoßstange des Lkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (22.03.), zwischen 8 Uhr und 21 Uhr, das Kennzeichen „721 PIL“ eines E-Rollers. Zur Tatzeit stand das Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gelände einer öffentlichen Schule in der Heinrich-Leußler-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte beschmierten den Asphalt im Breitinger Kirchweg zwischen Dienstag (19.03.) und Dienstag (26.03.) mit verfassungswidrigen Zeichen. Nach aktuellen Informationen entstanden hierdurch rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Schwader

Breitenbach am Herberg. Eine Feldscheune in Machtlos wurde zwischen dem 1. Februar 2024 und dem 22. März 2024 Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher unerlaubten Zugang zu dem landwirtschaftlichen Gebäude und verursachten dabei geringen Sachschaden. Anschließend entwendeten sie einen Kreisel-Schwader im Wert von circa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de