Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Der neue Leiter der Polizeistation Maintal heißt Andreas Thiem

Andreas Thiem leitet künftig die Polizeistation in Maintal. Der erfahrene Beamte wurde am Mittwoch, 27. März 2024, offiziell in das Amt als Dienststellenleiter eingeführt. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie überreichte ihm Polizeipräsident Daniel Muth die Urkunde mit der entsprechenden Beauftragung. Der gebürtige Aschaffenburger folgt damit auf Helmfried Deller, der bereits Ende Januar in den Ruhestand eingetreten ist. „Die Polizeistation Maintal bekommt mit Andreas Thiem einen Leiter, der aufgrund seiner bisherigen Stationen die Stadt Maintal sowie die Umgebung wie aus der Westentasche kennt. Ich bin mir sicher, dass er die Aufgabe mit Bravour meistern und weiterhin für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Maintal sorgen wird,“ teilte Polizeipräsident Daniel Muth in seiner Rede vor den Anwesenden mit. Bei der Amtseinführung des 49-Jährigen an seinem neuen Amtssitz in der Edisonstraße waren zwei Bürgermeisterinnen und ein Bürgermeister der im Dienstgebiet zu betreuenden Kommunen zugegen. Auch die stellvertretende Leiterin der Abteilung Einsatz, Leitende Polizeidirektorin Claudia Rogalski sowie die stellvertretende Leiterin der Polizeidirektion Main-Kinzig, Polizeidirektorin Kathi Klemann, wünschten Andreas Thiem, sowie weitere anwesende Führungskräfte der Hessischen Polizei, viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Im Rahmen der Amtseinführung erhielt Andreas Thiem zeitgleich die Beförderungsurkunde zum nun Ersten Polizeihauptkommissar. Mit der Beauftragung zum Chef der Station – und damit verantwortlich für rund 58.500 Bürgerinnen und Bürger – übernimmt Thiem die erste dauerhafte Leitungsfunktion einer Dienststelle. Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Tätigkeitsfeld einer Dienststellenleitung und das nötige Knowhow in Sachen Führung sowie Organisation einer Dienststelle sammelte Thiem bereits bei vorherigen Verwendungen bei den Polizeistationen Großauheim und zuletzt Hanau I, wo er jeweils als stellvertretender Stationsleiter tätig war.

„Durch meinen bisherigen beruflichen Werdegang habe ich interessante und bereichernde Einblicke in das Führungsgeschäft erhalten, auf die ich nicht nur mit großer Zufriedenheit zurückblicke, sondern die mich auch mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe blicken lassen“, resümiert Thiem, der sich auch für das in ihn gesetzte Vertrauen bei der Stellenbesetzung bedankte.

Was seine Ziele in Maintal angeht, so ist ihm vor allem eines besonders wichtig: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, um mich gemeinsam mit ihnen in den Dienst für die Gesellschaft zu stellen und für ein größtmögliches Maß an Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürgern in unserem Zuständigkeitsbereich zu sorgen, in dem es die vielfältigsten polizeilichen Aufgaben zu erfüllen gilt. All das erfordert ein sehr professionelles Handeln. Und dass hier sehr engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst versehen, konnte ich bereits feststellen. Den Kolleginnen und Kollegen möchte ich bei unseren alltäglichen Herausforderungen die bestmögliche Unterstützung geben.“

Zur Person:

Nach der Beendigung seiner Polizeiausbildung im Jahr 1999 war Andreas Thiem rund ein Jahr als Beamter bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt, ehe er knapp zehn Jahre lang in Hanau, bei der Polizeistation Hanau I (Am Freiheitsplatz), im Streifendienst tätig war.

Seit 2010 war Andreas Thiem auf unterschiedlichen Dienststellen in Hanau sowie dem Main-Kinzig-Kreis in insgesamt sechs verschiedenen Dienstgruppen zunächst als stellvertretender Dienstgruppenleiter und später als Dienstgruppenleiter eingesetzt. Weitere Erfahrungen sammelte der 49-Jährige bei seiner Tätigkeit in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Main-Kinzig. Dort gewann er wertvolle Erfahrungen in der Planung und Koordinierung größerer Einsatzlagen.

Die gute Arbeit im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Maintal möchte der verheiratete Familienvater fortsetzen. Die neue Leitungs-Aufgabe nimmt er daher voller Elan und Vorfreude an.

Einbruch in Arztpraxen – Hanau/ Steinheim

(cb) Nach dem gewaltsamen Eindringen in zwei Arztpraxen in der Ludwigstraße sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Tätern. Diese verschafften sich zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6.40 Uhr, Zutritt zum Hausflur des Mehrparteienhauses und öffneten dann gewaltsam die Türen zu einer im Erdgeschoss befindlichen Zahnarztpraxis sowie zu einer Hausarztpraxis im 1. Obergeschoss. In den Räumen der Arztpraxen durchsuchten die Langfinder die Schränke und entwendeten Bargeld. Anschließend hebelten sie eine Zugangstüre zu einem Nebengebäude auf, in welchem sich ein Ladengeschäft befindet. Aus diesem Geschäft nahmen die Unbekannten einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen befanden, mit. Die Beamten des Einbruchkommissariats 21 in Hanau haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Polizeibeamte beleidigt: Im Anschluss Widerstand geleistet – Gelnhausen

(fg) Nach einem Vorfall am Montagabend in der Freigerichter Straße kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf einen 23-Jährigen zu. Kurz vor 21 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung bei einer Personenkontrolle, während der bis dato Unbekannte mit seinem Rad vorbeifuhr und die Beamten unmittelbar beleidigt haben soll. Im Zuge der darauffolgenden Kontrollmaßnahmen, denen sich der Radler zunächst entziehen wollte, soll er in Richtung der Polizisten geschlagen und getreten haben. Der 23-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbörse geklaut – Rodenbach/Oberrodenbach

(cb) Der Fahrzeughalter eines schwarzen Mercedes parkte seinen Wagen am Montagabend in der Somborner Straße (40er-Hausnummern) ab und musste am nächsten Morgen feststellen, dass die Fahrzeugscheiben eingeschlagen worden waren. Ersten Erkenntnissen nach hat der bis dato unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe auf der Fahrerseite zerstört, um an die Geldbörse, welche im Auto lag, zu gelangen. Neben der Geldbörse nahm der Langfinger noch eine Musikbox und einen Duftstecker mit, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Festnahme: Mann zeigte auf offener Straße Hitlergruß – Offenbach

(cb) Zeugen informierten am Mittwochmorgen die Polizei, da ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Lindenstraße (einstellige Hausnummern) mehrfach den Hitlergruß gezeigt und Passanten beleidigt haben soll. Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen vor Ort einen 35 Jahre alten Offenbacher vorläufig fest. Auf der Dienststelle wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

Hochwertiges Fahrrad aus Hinterhof gestohlen – Offenbach

(fg) In der Straße „Linsenberg“ (20er-Hausnummern) waren Fahrraddiebe am Montag zugange und entwendeten ein mittels Schloss gesichertes Mountainbike aus dem dortigen Hinterhof. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 21 Uhr. Beim Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Scott vom Typ Aspect eRide20. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Autoteile-Diebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen! – Heusenstamm

(fg) Die Abblendscheinwerfer sowie den Tachometer eines im Ahornweg geparkten Mercedes bauten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus. Der schwarze Sprinter stand im Bereich der 20er-Hausnummern. Um an ihre Beute zu gelangen nutzten die Täter offensichtlich verschiedene Werkzeuge und verursachten hierdurch Sachschaden. Laut des Eigentümers ereignete sich der Diebstahl zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Cube-Fahrrad gestohlen – Seligenstadt

(cb) Fahrraddiebe klauten am Montag, zwischen 18 und 23.15 Uhr, ein E-Bike von Cube, welches an einem Fahrradständer in der Großen Mainstraße angeschlossen war. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Cube Kathmandu beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.