Main-Taunus: Die Polizei-News

Autodiebe stehlen Mercedes,

Eppstein, Vockenhausen, Oberer Lindenweg, Dienstag, 26.03.2024, 19.45 Uhr bis Mittwoch, 27.03.2024, 7.15 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch schlugen Autodiebe im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen zu. Ihr Objekt der Begierde war eine weiße Mercedes X-Klasse im Wert von über 50.000 Euro. Diese parkte seit 19.45 Uhr im Oberen Lindenweg am Straßenrand. Am Mittwochfrüh gegen 7.15 Uhr fiel der Diebstahl auf. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen MTK-AU 898 angebracht waren, und den Tätern. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

In Garage eingebrochen,

Kelkheim, Zeilsheimer Straße, Samstag, 23.03.2024, 11 Uhr bis Dienstag, 26.03.2024, 18.45 Uhr

(da)Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag bis Dienstag in eine Garage in Kelkheim eingebrochen. Mit körperlicher Gewalt verschafften sie sich Zutritt zu der Garage in der Zeilsheimer Straße. Dort hatten sie es auf mehrere Kompletträdersätze sowie eine Pressmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Gerätschaften auf Baustelle beschädigt, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Montag, 25.03.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 26.03.2024, 8.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag waren Vandalen auf einer Baustelle in Eschborn zugange. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr unberechtigt Zutritt zum Baustellengelände in der Düsseldorfer Straße. Dort durchtrennten sie mehrere Kabel einer dort abgestellten Mörtelmaschine. Ob die Täter die Maschine auch im Inneren zerstörten, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Schaden beläuft sich jedoch auf mindestens 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.