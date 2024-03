Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei exhibitionistische Handlungen, Wiesbaden,

Goerdelerstraße & Reisinger Anlagen, Dienstag, 26.03.2024

(da)Am Dienstag kam es in Wiesbaden zu zwei exhibitionistischen Handlungen. In

Klarenthal bemerkte eine 16-Jährige gegen 9.50 Uhr beim Spazierengehen mit ihrem

Hund, wie ein Mann in einem geparkten Auto an seinem erigierten Glied

manipulierte und sie dabei ansah. Das Auto, ein blauer Audi, war zu diesem

Zeitpunkt in der Goerdeler Straße geparkt. Als die 16-Jährige mit ihrem Hund

weiterging, folgte ihr der Mann in seinem Auto zunächst, flüchtete aber, als sie

ihr Handy zückte. Der Fahrer wird als etwa 35 Jahre alt, südländisch mit kurzen

schwarzen Haaren beschrieben. Das Kennzeichen des Audi ist der Polizei bereits

bekannt. Dennoch sucht die Kriminalpolizei weiter nach Zeuginnen und Zeugen. Wer

hat den blauen Audi oder den Fahrer zur genannten Zeit gesehen? Gegen 23.10 Uhr

hielt sich eine 36-jährige Frau in den Reisinger Anlagen auf. Dort wurde sie von

einem unbekannten Mann angesprochen, der kurz darauf vor ihr an seinem Glied

manipulierte. Der Unbekannte wurde später als etwa 30 Jahre alt, dunkelhäutig

und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er sei mit einer schwarzen Jacke und einer

dunklen Hose bekleidet gewesen und habe Englisch gesprochen. In beiden Fällen

nimmt die Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Autodiebe stehlen Mercedes, Wiesbaden, Biebrich, Andreas-Hofer-Straße,

Mittwoch, 27.03.2024, 3 Uhr

(da)Am frühen Mittwochmorgen waren Autodiebe im Wiesbadener Stadtteil Biebrich

unterwegs. Ihr Objekt der Begierde war eine schwarze Mercedes X-Klasse im Wert

von über 40.000 Euro. Diese parkte gegen 3 Uhr in der Andreas-Hofer-Straße auf

einem Parkplatz, als die Diebe zuschlugen. Die Polizei fahndet nun nach dem

Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen WI-KF 41 angebracht waren, und den

Tätern. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannte betreten Vereinsheim,

Idstein-Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße, Donnerstag, 21.03.2024, 16:00 Uhr bis

Dienstag, 26.03.2024, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Vereinsheim in

Idstein-Eschenhahn eingestiegen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Am

Dienstag stellten Verantwortliche des Tennisvereins in der Pfahlgrabenstraße

fest, dass die Räumlichkeiten in den vergangenen Tagen betreten, verwüstet und

zum Teil beschädigt worden waren. Auch waren einige dort gelagerte Lebensmittel

verzehrt und ein Schlüsselbund entwendet worden. Es wurde eine Anzeige wegen

Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet, weswegen die Polizei in Idstein

Zeuginnen oder Zeugen sucht, welche sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

melden können.

Blauer Golf nach Unfallflucht gesucht, Kiedrich, Eltviller Straße, Dienstag,

26.03.2024, 07:03 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen stieß in Kiedrich ein blauer Golf gegen ein

entgegenkommendes Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Den Angaben einer

31-jährigen Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zufolge sei sie um 07:03 Uhr auf

der Eltviller Straße von Kiedrich nach Eltville unterwegs gewesen. In Höhe der

Hausnummer 27 kam ihr ein blauer VW Golf entgegen, welcher plötzlich auf ihre

Fahrbahn geriet und ihren Audi A3 streifte. Dabei wurde der komplette

Außenspiegel abgefahren. Im Anschluss setzte die Person im Golf ihre Fahrt

unbeirrt in Richtung Kiedrich fort und meldete sich auch nicht bei der Polizei.

Die Polizeistation Eltville ermittelt nun und nimmt Hinweise zum Unfall und dem

blauen Golf unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Mit Pkw überschlagen und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

Heidenrod, L 3033, Wisperstraße – Dienstag, 26.03.2024, 21:55 Uhr

(SIm) Am Dienstagabend ist eine zunächst unbekannte Person mit ihrem Pkw von der Wisperstraße bei Heidenrod abgekommen und anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 21:55 Uhr erhielt die Polizeistation Bad Schwalbach die Mitteilung über einen verunfallten Pkw zwischen Heidenrod-Ramschied und Heidenrod-Geroldstein. Vor Ort konnte die Polizeistreife einen BMW ohne Kennzeichen auffinden, welcher in Höhe Riesenmühle offensichtlich von der Wisperstraße abgekommen war und sich überschlagen hatte. Eine Person, welche das Fahrzeug geführt hatte, konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer oder weitere Insassen verletzt sind oder sich in hilfloser Lage befinden. Da es sich bei dem Unfallort um unwegsames Gelände handelte, wurde zur Absuche der näheren Umgebung ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Bei den anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht der Fahrereigenschaft gegen einen 18-jährigen aus Heidenrod. Dieser räumte ein, den nicht zugelassenen BMW in Fahrtrichtung Heidenrod-Geroldstein geführt zu haben, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier gleichaltrige Personen, welche alle unverletzt blieben. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.