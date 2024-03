Bergstrasse

Mörlenbach: Auto aufgebrochen/Geldbeutel und Handy gestohlen

Mörlenbach (ots) – Am Mittwochmorgen (27.03.), in der Zeit zwischen 9.55 und

10.35 Uhr zerstörten unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz an der

Kreisstraße 11 bei Ober-Liebersbach die Scheibe eines Mazda. Aus dem Fahrzeug

wurde anschließend ein dort abgelegter Geldbeutel mit Inhalt sowie ein

Mobiltelefon gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

können an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Grasellenbach-Hammelbach: 26-Jähriger von drei jungen Männern attackiert/Wer kann Hinweise geben?

Grasellenbach (ots) – Ein 26 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen (27.03.) in

der Fürther Straße, im Bereich des Motocrossplatzes, von drei noch unbekannten

jungen Männern attackiert worden. Nach ersten Erkenntnissen traf der 26-Jährige

gegen 9.00 Uhr auf das Trio. Dort schlugen sie unvermittelt auf ihn ein,

entrissen ihm eine Halskette und entwendeten zunächst ein Handy und eine

Smartwatch. Sie forderten zudem in gebrochenem Deutsch und in englischer Sprache

die Herausgabe von Geld. Als der Angegriffene zu verstehen gab, dass er kein

Geld bei sich habe, flüchtete das Trio in Richtung Ortsmitte und ließ alle

zunächst erbeuteten Gegenstände zurück. Der Mann zog sich bei dem Angriff

Blessuren leichterer Art zu. Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass die

Kriminellen zwischen 20 und 30 Jahre alt sind und alle maskiert waren, unter

anderem mit einer Clowns- und einer „Scream“-Maske.

Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Heppenheim zu

melden (Rufnummer 06252/7060).

Neckarsteinach: Einbrecher erbeuten Schmuck

Am Dienstag (26.03.) drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 13.30 und 15.00 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus „Am Rösenbrunnen“ in Darsberg ein und entwendeten dort Schmuck. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0.

Lorsch: Wohnhaus im Visier Krimineller

Lorsch (ots) – Am Dienstagabend (26.03.) drangen Einbrecher gewaltsam in ein

Wohnhaus in der Oberstraße ein. Entdeckt wurde die Tat gegen 19.10 Uhr von einem

Nachbarn. Die ungebetenen Besucher durchsuchten mehrere Zimmer nach

Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen

der Kripo zeigen.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 06252/706-0.

Pfungstadt: Unbekannte Kriminelle dringen in Wohnung ein Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Am Dienstag (26.3.) im Zeitraum zwischen 19.10 und 20.50 Uhr hebelten unbekannte Kriminelle ein gekipptes Fenster eines Einfamilienhauses auf einem Aussiedlerhof auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten wertvollen Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei (K 21/22) aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Darmstadt

Darmstadt: Verbale Streitigkeiten enden in handfester Auseinandersetzung / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (26.03.) gegen 20:55 Uhr eskaliert ein Streit

zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden im Bereich des Hauptbahnhofes. Nach

ersten Ermittlungen trafen sich zwei kleine Gruppen am vergangenen Abend in der

Nähe des Europaplatzes. Dort kam es erst zu einer verbalen Streitigkeit, die in

einer handfesten Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug und trat die eine

Personengruppe auf die Gruppe der Geschädigten ein. Während der

Auseinandersetzung wurde auch ein Pfefferspray eingesetzt. Im Zuge des

Ereignisses wurde einem Beteiligten das Handy entwendet. Dem Disput könnte ein

vergangener Streit zwischen den Personengruppen zugrunde liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen die Hinweise zur Tat

geben können, werden gebeten sich über die 06151 / 969 – 0 mit dem Kommissariat

35 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (27.03.) gegen 07:20 Uhr kam es auf Höhe des

Steubenplatzes, Fahrtrichtung Bismarckstraße, in Darmstadt zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Motorradfahrer und einem Pkw der Marke

Audi, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der Audi entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Bismarckstraße weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-96941210) zu melden.

Nach Überfall auf Supermarkt Zeugen gesucht

Kurz nach Ladenschluss gegen 20:00 Uhr am 26.03.2024 betrat ein bisher unbekannter vermummter Täter einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Klingenmünster und forderte die gesamten Einnahmen unter Vorhalt eines langen Küchenmessers. Nachdem er das Geld erhalten hatte, schloss er die beiden geschädigten Mitarbeiter in das Büro ein und flüchtete fußläufig von der Tatörtlichkeit. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, dunkel gekleidet, schwarze Sturmhaube, weiße Sonnenbrille

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Festnahme am Flughafen

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben heute Morgen einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London wurde ein 33-jähriger Mann vorstellig. Gegen ihn bestanden drei Haftbefehle wegen Diebstahl und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der lettische Staatsangehörige konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen, er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 162 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Einbruch in Sportheim

In der Nacht von 26.03.-27.03.24, drangen Unbekannte in das Sportheim des SV Klingenmünster ein und richteten einen Schaden in Höhe von 2000.-EUR an. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Präventionsstand „Sichere Innenstadt“ – Experten informieren/AKTION-TU-WAS – Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage

Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Dienstag (26.03.) an einem Präventionsstand im Rahmen des Wochenmarkts auf dem Rüsselsheimer Markplatz Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen, wie Trick-, Taschen- und Ladendiebstahl informiert. Zahlreiche Interessierte nahmen das Angebot wahr und so ergaben sich viele Gespräche mit den Experten der Polizei. Als Ansprechpartner standen neben den Präventionsexperten und den Schutzleuten vor Ort auch zwei Migrationsbeauftragte der Polizei Südhessen zur Verfügung. Daneben suchten die Beamtinnen und Beamten auch gezielt Geschäfte auf, tauschten sich intensiv mit den Inhaberinnen und Inhabern aus und berieten unter anderem zum Thema Ladendiebstahl.

Ein Schwerpunkt der Präventionsveranstaltung zum Sofortprogramm sichere Innenstadt lag auf der AKTION-TU-WAS. Gemeinsam brachten die beiden Schutzleute vor Ort Judith Schwarz und Christian Thomas, Kriminaloberkommissarin Linda Daum von der Polizeidirektion Groß-Gerau und Patrik Philippi von der Stadt Rüsselsheim entsprechende Plakate an Bushaltestellen in der Innenstadt und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an. Außerdem befinden sich die Poster auch in der elektronischen Stele am Marktplatz.

Die Aktion gehört zu einem bundesweiten polizeilichen Präventionsprogramm, das für mehr Zivilcourage in der Bevölkerung wirbt. In den Fokus werden hier die „6 Regeln der Zivilcourage“ genommen. Die Kernbotschaften finden sich anschaulich auf den „Tu-Was-Plakaten“ wieder. Die 6 Botschafter der Zivilcourage-Kampagne zeigen, wie man „eingreift“, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Dabei steht jeder Zivilcourage-Botschafter für einen der Merksätze, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Handeln auffordern und sich auf den „Tu-Was-Plakaten“ wiederfinden. Ziel der Plakate ist, die Botschaften der Aktion-tu-was kurz und knapp an die Zielgruppe der 18 bis 25-Jährigen zu bringen. Umfassendere Informationen gibt es unter: www.aktion-tu-was.de

Während des Anbringens wurden viele Gespräche mit Passanten zur Kampagne geführt. Die Plakate kamen durchweg positiv an. Mit der Aufforderung „Tu was!“ werden Betrachter der Plakate zum Handeln animiert, unter anderem mit den Slogans „Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr“, „Ruf die Polizei unter 110“ oder „Bitte andere um Mithilfe“. Die bunten Plakate fallen ins Auge. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang der Stadt und den Stadtwerken Rüsselsheim, von deren Seite die Aktion durch das Schaffen entsprechender Flächen maßgeblich unterstützt wurde.

Rüsselsheim: Mit über 100 „Sachen“ über den Rugbyring

Im Rahmen einer Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit auf dem Rugbyring stoppte die Polizei am späten Dienstagabend (26.03.) eine Autofahrerin, die die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 104 „Sachen“ passierte. Ihr drohen nun mehrere hundert Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Insgesamt waren neun Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Gegen einen Autofahrer erstatteten die Ordnungshüter zudem Anzeige wegen unnötiger Verursachung von Lärm. Er ließ seinen Motor laut aufheulen.

Odenwaldkreis

Erbach: Geschwindigkeitsmessungen wegen nächtlichem Lärmschutz

In der Nacht zum Mittwoch (27.03.) überwachten Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Erbach und Höchst, in der Zeit zwischen 23.30 und 01.15 Uhr, in der Neckarstraße die Geschwindigkeit zahlreicher Fahrer und Fahrerinnen. Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr aus Lärmschutzgründen auf 30 km/h begrenzt.

Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemessen, dabei kam es zu 14 Verkehrsverstößen. Die Fahrer erwarten nun entsprechende Verwarngelder. Punkte in Flensburg oder Fahrverbote hat aber niemand zu befürchten.