Einbruch Gastronomie

Hagenbach (ots) – Dienstagnacht brachen bislang unbekannte Täter in der Rheinstraße in eine Gastronomie ein und entwendeten 120 Euro Wechselgeld. Weiterhin fehlten diverse Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruch Jugendzentrum

Hagenbach (ots) – Montagnacht brachen bislang unbekannte Täter ins Jugendzentrum ein und entwendeten eine Kasse mit ca. 150 Euro Bargeld. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

Ehrliche Finder

Wörth (ots) – Dienstagabend gaben zwei Jugendliche eine Markenhandtasche mit 110 Euro Bargeld bei der Polizei in Wörth ab. Diese hatten sie zuvor in der S-Bahn gefunden. Die Eigentümerin wurde erreicht und nahm ihre Tasche mit vollständigem Inhalt dankend entgegen.