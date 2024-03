Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.03.2024 gegen 15:45 Uhr, griff ein Unbekannter einen 12-Jährigen in der Bahnhofstraße vor einem Kiosk an. Nachdem der 12-Jährige dem Angreifer kein Geld wechseln konnte, schlug dieser ihm ins Gesicht. Das Kind wurde leicht verletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 14-16 Jahre alt, dunkelhäutig, hat eine normale Statur und trug eine Baseballkappe.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bedrohung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.03.2024 gegen 17:30 Uhr, waren ein 17- und ein 15-Jähriger zu Fuß in der Straße An der Bleiche unterwegs, als der Fahrer eines weißen Kombis zunächst in Schrittgeschwindigkeit neben ihn herfuhr und sie beobachtete. Als die Jugendlichen die Blicke des Mannes erwiderten, hielt dieser an, stieg aus dem Fahrzeug, beleidigte sie und drohte an, sie zu schlagen.

Als der 15-Jährige fragte, wieso der Mann sie schlagen wolle, ging er in Richtung seines Kofferraums und äußerte, dass er nun seinen Schäferhund auf die Jugendlichen hetzen müsse. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Der Mann verfolgte sie weiter in seinem Fahrzeug und teilweise auch zu Fuß, bis er sich schließlich entfernte.

Der Unbekannte wurde als circa 45-50 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß beschrieben. Er habe wenige, weiße Haare und einen weißen Ziegenbart getragen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, Arbeitsschuhen und einer grauen Camouflage-Jacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Mann geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 27.03.2024 gegen 01:05 Uhr, wollten Polizeikräfte einen 35-Jährigen in der Frankenthaler Straße kontrollieren. Dieser hatte zuvor versucht, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen. Der Aufforderung stehen zu bleiben und sich auszuweisen, kam der Mann nicht nach.

Er wurde daraufhin am Arm festgehalten, riss sich jedoch los, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte bei ihm ein Ausweis einer fremden Person aufgefunden werden. Dieser wurde sichergestellt. Bei der Widerstandshandlung wurden der 35-Jährige und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Einbruch in Eberthalle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (25.03.2024), 15:30 Uhr und Dienstagmorgen (26.03.2024), 07:00 Uhr, gelangten Unbekannte in die Eberthalle in der Erzbergerstraße und brachen einen im Innenraum befindlichen Zigarettenautomaten auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Dienstag 26.03.2024 gegen 12:40 Uhr, war ein 25-Jähriger mit seinem Citroën Transporter in der Uhlandstraße in Richtung Ostringplatz unterwegs, als ihm ein weißer Transporter so mittig auf der Fahrbahn entgegenkam, dass der 25-Jährige nach rechts ausweichen musste und hierbei mit dem Bordstein kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auffahrunfall aufgrund eines Pannenfahrzeuges

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.03.24 kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B44. Ein 20-Jähriger erkannte ein Pannenfahrzeug am rechten Straßenrand der B44 zu spät und fuhr auf dieses auf. Auch ein hinter dem 20-Jährigen fahrender 27-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto des 20-Jährigen.

Das nachfolgende Auto konnte zwar noch ausweichen, wurde aber durch Trümmerteile beschädigt. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Die B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis circa 19:30 Uhr gesperrt werden.

Handtasche aus unverschlossenem Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.03.2024 gegen 11 Uhr, parkte eine 61-Jährige ihr Auto in der Otto-Stabel-Straße, um Essen abzuholen. Als sie nach wenigen Minuten zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass Unbekannte ihre Handtasche aus dem nicht verschlossenen Auto gestohlen hatten. Der Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Haben Sie den Diebstahl beobachtet? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebe haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Diesel aus LKW gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannten entwendeten im dem Zeitraum vom 25.03.2024, 13 Uhr bis 26.03.2024, 6 Uhr circa 400 Liter Diesel aus einem LKW-Tank. Der LKW war im Tatzeitraum in der Lambsheimer Straße abgestellt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag (26.03.2024) stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen E-Scooter in der Berliner Straße. Der E-Scooter war mit einem Schloss an der Lenkerstange an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Schloss war jedoch so angebracht, dass der E-Scooter trotzdem einfach mitgenommen werden konnte.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Stellen Sie Ihren E-Scooter möglichst nur an sicheren Orten ab, z. B. nicht öffentlich zugänglicher Innenhof, Treppenhaus, Garage,

(Fahrrad-)Keller oder -schuppen. -Schließen Sie den Roller auch hier stets ab bzw. an.

(Fahrrad-)Keller oder -schuppen. -Schließen Sie den Roller auch hier stets ab bzw. an. Verwenden Sie zur Sicherung des Rollers nur robuste Schlösser.

Schließen Sie den Elektroroller nicht nur ab, sondern auch an fest verankerten Gegenständen, wie Laternen, Fahrradständern oder Bäumen, an.

Achten Sie darauf, dass das Schloss durch feste und stabile Elemente des Rahmens geführt wird und auf keinen Fall an „beweglichen“ oder abnehmbaren Teile befestigt wird.

Erkundigen Sie sich vor dem Kauf eines E-Scooters über Sicherungsmöglichkeiten der infrage kommenden Modelle und beziehen Sie die Überlegungen zum Diebstahlschutz in Ihre Kaufentscheidung ein.

Notieren Sie sich alle wichtigen Informationen zu Ihrem E-Roller im polizeilichen Fahrradpass und bewahren Sie diesen zusammen mit Bildern und der Rechnung auf.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag (25.03.2024) auf Dienstag (26.03.2024) registrierte die Polizei drei Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtgebiet Ludwigshafen.

Im Bereich des Kaiserwörthdamms gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Betriebshofes, brachen dort zwei Fahrzeuge auf und entwendeten drei Laubbläser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

In der Robert-Koch-Straße wurde die Scheibe eines Citroën eingeschlagen. Aus dem Inneren wurde eine Tasche mit Laptop, Tablet und Smartphone entwendet. Die Tasche lag von außen sichtbar auf dem Beifahrersitz.

In der Kneippstraße schlugen Unbekannte die Scheiben eines geparkten PKW ein und entwendeten einen Geldbeutel mit mehreren Bezahlkarten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im

Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

nehmen Sie diese auch in Betrieb. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb

das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach

Ihres Cabrios zu verschließen.

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so

dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach

der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im

Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle

des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der

Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn

verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort

gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 25.03.2024 erhielt eine 66-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Postbank-Mitarbeiters. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Bankaccount gehackt und ihr Überweisungslimit erhöht wurde. Der Mitarbeiter gab weiter an, dass er dies wieder zurücksetzen könne, wenn die Frau einen Auftrag in ihrer Banking-App verifiziere. Da die 66-Jährige zunächst misstrauisch war, forderte sie den Anrufer auf, ihr das Online-Passwort ihres Accounts zu nennen, woraufhin er ihr die beiden ersten und die beiden letzten Stellen nannte. Da er zudem mit der Telefonnummer der Postbank in Ludwigshafen anrief, leistete die Frau seinen Anweisungen folge. Im Anschluss bemerkte sie, dass knapp 10.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Einen ähnlichen Anruf erhielt am 22.03.2024 eine 71-Jährige von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter, der ihr mitteilte, dass sich die Bestimmungen für das Online-Banking geändert hätten und sie den neuen Bestimmungen über einen Link zustimmen müsse. Da es sich bei der Telefonnummer, von der sie angerufen wurde, um die Nummer der Sparkasse Vorderpfalz handelte und die unbekannte Person die Kontonummer der Geschädigten kannte, kamen ihr keine Zweifel auf. Wenige Tage später erhielt sie einen Anruf eines echten Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass über 1.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

Falsche Bankmitarbeiter gehen professionell vor und nutzen technologische Möglichkeiten, um ihre Opfer zu täuschen. Oft werden gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um die echte Bank handelt. Durch das Vortäuschen eines Notfalls, wie z. B. dass das Konto gehackt wurde oder unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden, üben die Täter Druck aus und erlangen so vertrauliche Daten, wie z.B. Benutzername, PIN-Nummer oder TAN.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis. Ihre Bank erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.