Vor Streife versteckt und doch erwischt

Kaiserslautern (ots) – Mit seinem Verhalten hat ein junger Mann in der Nacht zu Mittwoch in der Donnersbergstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Den Polizeibeamten war der Mann gegen halb drei aufgefallen, als er zu einem abgestellten Roller lief, diesen aber dann schob, anstatt damit zu fahren.

Als er sich offenbar außer Sichtweite der Polizisten wähnte, stieg der junge Mann auf den fahrbaren Untersatz und fuhr weiter. Die Streife folgte dem Rollerfahrer, stoppte ihn nach kurzer Zeit und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei fiel den Beamten das drogentypische Verhalten des 22-Jährigen auf.

Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Ob gegen ihn auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cla

Wiegetechnik im Wert von über 10.000 Euro gestoheln

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte entwendeten Wiegetechnik von einem Firmengelände in der Adam-Hoffmann-Straße. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen stand die Ware eines Maschinenbauunternehmens zwischen Montag, 13 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, zur Abholung bereit.

Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und transportierten die Kartons mit den Präzisionsmodulen ab. Die Polizei sucht Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen genommen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Diebin mit vollgepackter Tasche

Kaiserslautern (ots) – Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße am Dienstag 26.03.2024 einen Diebstahl. Eine 44-Jährige wollte mit vollgepackter Handtasche den Kassenbereich verlassen, nachdem sie lediglich ein Kleidungsstück bezahlte.

Nach dem Eintreffen der Beamten, wurden weitere Modewaren unter der Kleidung der Diebin

gefunden. Die gestohlene Ware hatte einen Gesamtwert von über 70 Euro. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei wurde am Dienstagmittag 26.03.2024, zu einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Nach ersten Ermittlungen parkte der 19-Jährige mit dem Mercedes seiner Bekannten auf einem Parkplatz gegenüber der Marienkirche rückwärts aus.

Als er dann vorwärts wegfahren wollte, merkte der Mann nicht, dass der Rückwärtsgang noch eingestellt war. Dadurch fuhr der Wagen ein weiteres Stück nach hinten und stieß dort gegen das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers, der sich gerade im wartenden Straßenverkehr befand.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Auf den Verursacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein zu. Die Halterin des Mercedes muss sich zusätzlich in einem Strafverfahren wegen Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis verantworten. |cla

Kreis Kaiserslautern

Baustellenwagen aufgebrochen

Rodenbach (ots) – Auf einem Firmengelände „Am Hühnerbusch“ machten sich unbekannte Täter zwischen Montag 25.03.2024 um 15:30 Uhr und Dienstag 26.03.2024 um 07:45 Uhr, an einem Baustellenwagen zu schaffen. Nachdem die Diebe den Wagen aufgebrochen hatten, entwendeten sie Gegenstände im Wert von circa 1.000 Euro.

Darunter Schrauben, Benzin und Bauschaum. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist im genannten Zeitraum etwas aufgefallen? Wer hat Personen in der näheren Umgebung beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla