Motorradfahrer kollidiert mit rückwärts ausparkendem PKW

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 16:15 Uhr, fuhr eine 60-jährige PKW-Fahrerin rückwärts aus einem quer zur Fahrbahn liegenden Stellplatz in der Landwehrstraße. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer die Landwehrstraße in Richtung der Wormser Landstraße. Er musste auf Höhe der Einmündung zur Benzstraße der rückwärts auf die Fahrbahn fahrenden 60-Jährigen ausweichen, da diese ihn nicht kommen sah.

Hierbei touchierte er jedoch deren Fahrzeugfront, schlitterte mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn und blieb auf dem Gehweg unter dem Motorrad liegen. Der 34-Jährige trug Schmerzen in beiden Beinen davon. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 20.000 Euro.

Diebstähle aus Spinden im Schwimmbad – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 18-19:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in einem Schwimmbad in der Geibstraße drei Spinde auf und entwendeten eine schwarze Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, einen rot-/gelbgoldenen Ehering, ein schwarzes Iphone 13 sowie eine Geldbörse aus Jeansstoff mit Bargeld und diversen Dokumenten sowie weiteres, im Einzelnen noch unbekanntes Diebesgut aus dem dritten Spind.

Der Wert des entwendeten Bargelds liegt bei mindestens 210 Euro. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro. Wer hat im Schwimmbad „Bademaxx“ verdächtige Personen oder Situationen beobachtet? Die Polizei Speyer bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Autofahrer mutmaßlich unter Einfluss chemischer Drogen

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 11 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Straße Hinterm Esel einen 36-jährigen Autofahrer, der im Verlauf der Kontrolle Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung zeigte. Ein Urintest bestätigte die Anzeichen und verlief positiv auf Amfetamin sowie Metamphetamin.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Polizei benachrichtigt außerdem die Führerscheinstelle.