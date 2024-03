27-Jähriger wegen versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Ein 27-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Dienstag gegen 19:30 Uhr einen 55-Jährigen durch mehrere Tritte gegen den Kopf schwer verletzt zu haben. Am Dienstag hielt sich der 27-jährige Tatverdächtige sich in einem Wettbüro in den J-Quadraten auf und geriet dort wegen einer Gewinnauszahlung in einen zunächst verbalen Streit mit dem 55-jährigen Inhaber des Wettbüros.

Nachdem sich beide vor das Wettbüro begaben, soll der 27-Jährige den Inhaber zu Boden gestoßen und mehrfach im Bereich des Kopfes getreten haben. Der 55-Jährige wurde hierdurch schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Der 27-Jährige wurde am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlages in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Falsche Fahrstreifenwahl führte zum Unfall

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend verursachte ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Ford einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Viernheimer Weg und Frankenthaler Straße. Dieser hatte sich auf der nur für Linksabbieger zu benutzenden Spur ganz nach vorne gestellt und wartete auf das Umschalten der Ampel auf Grün.

Entgegenkommend war eine 21-jährige Frau mit ihrem Toyota beim Linksabbiegen, als für den Unfallverursacher die eigene Linksabbiegerampel auf Grün schaltete. Für den Geradeausverkehr waren allerdings die roten Ampeln maßgebend. Obwohl seine Fahrspur nur für den Abbiegerverkehr zugelassen war, beschleunigte er gegen 20:00 Uhr geradeaus dem Viernheimer Weg folgend und stieß mit dem Toyota zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst

Mannheim (ots) – Aktuell befinden sich aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Werderstraße Ecke Augustaanlage mehrere Einsatzkräfte und der Rettungsdienst vor Ort. Es kann deshalb zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich kommen. Zu Verletzungen und den Unfallhergang können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.