Unfall mit verletzten Personen

Wiesloch (ots) – Am Dienstag ereignete sich um 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße, an dem drei Pkw’s beteiligt waren. Eine 66-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Heidelberger Straße in Richtung Ringstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte sie mit einem Hyundai einer 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau mit ihrem Pkw in ein geparkten VW geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro im vierstelligen Bereich. Der Fiat und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Beide Frauen kamen verletzt in eine nahegelegene Klinik und werden dort noch behandelt. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

27-Jähriger fährt gegen Tunnelwand und verursacht Sachschaden

Weinheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz nach Mitternacht fuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer womöglich aufgrund von Unachtsamkeit gegen die Tunnelwand des Schloßbergtunnels in der Grundelbachstraße. Durch den Zusammenstoß entstand an dem BMW ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Die Tunnelwand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern.

Glücklicherweise wurde der 27-Jährige durch den Aufprall nicht verletzt.

Nach Brandgeruch Einkaufsmarkt geräumt

Horrenberg (ots) – Nachdem am Donnerstag um kurz nach 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ortsstraße Brandgeruch gemeldet wurde, suchte die verständigte Feuerwehr nach der Ursache. Vorsorglich wurden die Kunden und Mitarbeitenden aufgefordert das Gebäude zu verlassen.

Bislang konnte die Quelle für den Brandgeruch und die geringfügige Rauchentwicklung nicht festgestellt werden. Ein Feuer oder offene Flammen waren nicht vorhanden. Nach bisherigen Kenntnissen wurde durch den Rauch niemand verletzt. Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz.

Diesel aus LKW-Tank abgezapft – Zeugenaufruf

Wiesloch (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft zapfte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz Bandholz an der BAB 5 bei Walldorf von einem dort abgestellten LKW etwa 350 Liter Diesel ab. Der 65-jährige LKW-Fahrer schlief währenddessen in seinem Führerhaus und bekam von diesem Vorgang nichts mit.

Als er gegen 03:30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte fest, dass sein Tank leer war. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf sicherte Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen. Die Polizei bittet unter 06227358260 um Hinweise, die zur Identifikation der Täter oder möglicherweise benutzen Fahrzeugen führen könnte.

Sperrung der B3 nach Unfall aufgehoben

Schriesheim (ots) – Am Dienstag um 13:30 Uhr, kam es auf der B 3 zu einem Verkehrsunfall bei dem zunächst gemeldet wurde, dass zwei entgegen kommende Fahrzeuge zusammengestoßen seien. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 64-jähriger Opelfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam und hierbei einen entgegenkommenden BMW einer 43-Jährigen seitlich touchierte.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schriesheim befand sich ebenfalls im Einsatz zur Reinigung der Fahrbahn.

Die B 3 musste zw. 13:44-15:01 Uhr während der Unfallaufnahme gesperrt werden.