Neustadt: Benefizkonzert am 20. April 2024

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 20. April 2024, wird um 19 Uhr in der protestantischen Kirche Neustadt-Haardt ein besonderes Benefizkonzert stattfinden. Initiiert von der in Neustadt lebenden japanischen Sopranistin Rie Mattil wird ein vielseitiges Programm mit Werken von der Barockmusik bis hin zur Popularmusik erklingen.

Gemeinsam mit dem Trompeter Andreas Wendel aus Neustadt und dem Organisten Genya Kai aus Mannheim wird sie mehrere Trios zu Gehör bringen. Außerdem werden die beiden Instrumentalisten auch solistisch zu hören sein.

Andreas Wendel (Foto: Anke Huber)

Schließlich wartet das Konzert mit den Auftritten zweier ganz unterschiedlicher Chöre aus Neustadt-Haardt auf. Der Haardtbreak Girls Chor, der im Jahr 2023 entstanden ist, trat bereits beim Feierabendmarkt und beim Adventsmarkt auf. Anfangs war der Chor nur eine kleine Gruppe Singwilliger, er wächst aber auf mehr und mehr Teilnehmerinnen heran. Die Sängerinnen zeigen bei ihren Liedvorträgen Frauenpower pur.

Der HaardtChor (Jugendchor) trat schon mehrere Male in der Haardter Kirche auf. Chorleiter David Forger bringt den Kindern nicht nur die Musik nahe, sondern vermittelt auch, welche Möglichkeiten man durch Musik haben kann – beispielsweise anderen Menschen zu helfen.

Und genau dies ist auch der Sinn und Zweck des Benefizkonzerts. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Alle Spenden werden an das Friedensdorf International (www.friedensdorf.de) zur Hilfe von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten weitergegeben. Im Friedensdorf werden Hunderte verletzte und kranke Kinder medizinisch behandelt. Die entstehenden Kosten werden von Spenden gedeckt. Das Benefizkonzert hat das Ziel, die tapfer mit ihrem Schicksal kämpfenden Kinder zu unterstützen.