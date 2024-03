Neustadt: Kunstausstellung „Call me Gelbert“ im April und Mai 2024

Neustadt an der Weinstraße – Die Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach e.V. lädt vom 14.04. bis 05.05.2024 ein zu einer Kunstausstellung der Reihe „Call me Gelbert“.

Die Biografie von Ralph Gelbert zeigt, dass er auf bedeutenden Kunstmessen vertreten war und in renommierten Galerien national und international ausgestellt hat. Unter dem Titel „Call me Gelbert“ präsentiert er sein Werk erstmals in einer großen Ausstellung im Herrenhof Neustadt-Mußbach und in der Nähe seines Atelieranwesens in Neustadt-Königsbach. Mit dieser Ausstellung wird auch dokumentiert, welche hohe künstlerische Qualität unsere Region zu bieten hat.

Ralph Gelbert, Jahrgang 1969, studierte ab 1993 zunächst als Stipendiat an der „Accademia di Belle Arti“ in Florenz. Anschließend belegte er dort den Studiengang Kunst und Design, den er 1996 mit Diplom abschloss. Seitdem arbeitet Ralph Gelbert erfolgreich als freier Künstler. Er ist außerdem Lehrbeauftragter an verschiedenen Kunstakademien und Dozent im Fachbereich Virtual Design an der Hochschule Kaiserslautern.

Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK), Berufsverband Bildender Künstler Rheinland-Pfalz und im Chelsea Arts Club, London.

Zahlreiche Studienaufenthalte führten ihn in verschiedene europäische Länder und auch nach USA, Südamerika und Afrika.

Auf seinen Reisen sammelt Gelbert Eindrücke und Impressionen aus aller Welt. Die Farben explodieren auf den Leinwänden, Papier und Majolika Keramiken, blühen auf und wuchern so ungehemmt, dass man unwillkürlich einen Schritt zurück tritt. Wenn seine Gemälde dann Titel tragen wie Wetterleuchten, Savanne, Phoenix Park oder Hölltalschlucht, bietet der leidenschaftlich reisende Künstler jedoch keine Wiedergaben genauer Topografien. Vielmehr sind es Erinnerungen, Annäherungen, Anklänge an die geschaute Weite, oder an alles Fließende, an die Ruhe oder an das Ungebändigte, Berauschende einer atemberaubenden Natur.

„Alles kehrt zur Natur zurück. Was meine Gemälde betrifft, so ist auch da der Arbeitsprozess derselbe. Ich male Schicht auf Schicht, warte, lasse Zeit vergehen – viel Zeit. Das ist wie eine Sedimentierung“,

gewährt Ralph Gelbert einen Einblick in seinen Schaffensprozess.

Über Tage und Wochen entsteht so – Schicht für Schicht – jeweils ein einzigartiges Kunstwerk.

Neben den großformatigen Werken zeigt Gelbert auch kleinere Formate und Skizzen. Eine Neuerung sind Majoliken, die in der Staatlichen Manufaktur in Karlsruhe entstehen. Diese Keramiken sind in Farbigkeit und Struktur ebenbürtige Partner der Gemälde. Sein Werk hat Ralph Gelbert in mehreren Bildbänden dokumentiert.

Die Laudatio hält Steffen Egle, Leiter des Museums Pfalzgalerie. Die Vernissage wird congenial mitgestaltet von dem portugiesischen Tenor Joao Terleira.

Vernissage: Sonntag, 14. April 2024, 11:15 Uhr

KECK (Kinderworkshop) 20.04.24 10.30 – 13 Uhr – Anmeldung bei tineduffing@web.de

Finissage: 05.05. Ausstellung 11 – 18 Uhr

Dauer und Öffnungszeiten:

Sonntag, 14. April, bis Sonntag, 05. Mai 2024

Mittwoch 01. Mai geöffnet.

Fr. 17 – 19 Uhr

Sa. 14 – 18 Uhr

So. 11 – 18 Uhr

Kunsthalle des Kulturzentrums Herrenhof

Herrenhofstr. 6, 67435 Neustadt/Mußbach

Parkmöglichkeiten: An der Eselshaut 18