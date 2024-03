Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Florstadt: Motorradfahrer geschnitten oder abgedrängt? Polizei sucht Unfallzeugen –

Am Mittwochabend vergangener Woche (20.03.2024) verunglückte auf der Landstraße zwischen Stammheim und Staden ein 19-jähriger Motorradfahrer. Der im Wetteraukreis lebende jung Mann trug schwere Verletzungen davon. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Gegen 18.50 Uhr fielen einem in Richtung Staden fahrenden Autofahrer Lichter auf einem Feld am rechten Fahrbahnrand auf. Er stoppte und entdeckte den verunglückten Motorradfahrer. Der offensichtlich schwerverletzte Mann erklärte, dass er von der Straße abgedrängt worden sei. Es hielten weitere Ersthelferinnen an, letztlich übernahmen ein Rettungswagenteam sowie ein Notarzt die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber flog den 19-jährigen unter anderem mit Wirbelsäulenverletzungen in eine Klinik. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls – sein Gutachten steht noch aus. Die Ersthelfer können keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Verunglückte durch einen entgegenkommenden oder ihn überholenden Verkehrsteilnehmer geschnitten bzw. abgedrängt worden war und sucht Zeugen:

gegen 18.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Stammheim und Staden beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Tiefgaragen Ziel von Dieben –

Nachdem Unbekannte in der vergangenen Woche in der Straße „Zur Zuckerfabrik“ versuchten in mehrere Tiefgaragen einzubrechen, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Zwischen dem 20.03.2024 (Mittwoch) und Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr hebelten die Täter an den Tiefgaragentoren mehrerer Häuser. Die Täter schafften es nicht einzudringen und ließen Schäden von insgesamt knapp 1.500 Euro zurück. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Karben – Groß-Karben: Vandalen in der Schule –

Einen Schaden im fünfstelligen Bereich ließen Unbekannte in der Kurt-Schumacher-Schule zurück. Die Täter schlugen am frühen Montagmorgen eine Fensterscheibe ein, kletterten hinein und lösten um 03.38 Uhr den Alarm aus. Im Kunstraum schütteten sie Acrylfarben auf elektronische Geräte, beschmierten die Wände und beschädigten eine digitale Tafel, ein sogenanntes Smartboard. Zudem rissen die Täter Verkleidungsplatten von der Decke. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Schulgelände beobachtet? Haben sich die Vandalen über die sozialen Medien oder über Messenger-Dienste mit ihren Taten gerühmt? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.