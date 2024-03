Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Freitag (22.03.2024) und 11:00 Uhr am Sonntag (23.03.2024) die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Mit brauner Farbe sprühten die Unbekannten über eine Länge von acht Metern einen Schriftzug an die Wand. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Marburg-Ockershausen: Mülltonne in Brand gesetzt

Vor dem Feuerwehrstützpunkt in der Straße „Am Herrenfeld“ haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (26.03.2024), gegen 02:30 Uhr, eine Mülltonne für Plastikmüll angezündet. Die Tonne brannte völlig nieder und hinterließ auf der Straße geschmolzenen Plastik- und Brandreste. Die Marburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Lack zerkratzt

Einen 3.000 Euro teuren Schaden verursachten Unbekannte am 15.03.2024 an einem BMW. Der graue M440i stand zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Lessingstraße. In diesem Zeitraum zerkratzen die Vandalen die Fahrerseite und die Heckklappe. Zudem beschädigten sie mit einem spitzen Gegenstand das Verdeck des BMWs. Die Polizei beziffert den Schaden mit 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Breidenbach- Tür aufgehebelt

Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannte an der Garage der Hinterlandschule zu schaffen. Zwischen Freitag (22.03.2024), 12:00 Uhr und Sonntag (24.03.2024), 17:00 Uhr, hebelten sie die Metalltür einer Garage, welche sich auf dem Schulhof befindet, auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Schaden am Schließblech der Tür wird mit 50 Euro beziffert. Wem sind am Wochenende verdächtige Personen in der Schulstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Tel: (06461) 9295-0 bei der Polizeistation Biedenkopf zu melden.

Stadtallendorf- Unbekannter fordert Bargeld aus Kasse

Gegen 17:55 Uhr betrat gestern (25.03.2024) ein Unbekannter die Bäckerei in der Bahnhofstraße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin weigerte sich, dem Dieb Geld auszuhändigen. Daraufhin versuchte der Unbekannte um die Ladentheke zu gehen, um offenbar selbst in die Kasse zu greifen. Mit einem beherzten Wurf eines Brotes in Richtung des Diebes, schlug die Mitarbeiterin den Unbekannten in die Flucht. Er verließ die Bäckerei ohne Beute. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und versuchten Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. – Wer hat den unbekannten Dieb gesehen? Er soll 180 cm groß und 35-45 Jahre alt sein. Laut Zeugenaussagen hatte er ein afrikanisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen deutsch. Er hatte eine muskulöse Statur, auffällig dunkle große Augen und eine Narbe an der rechten Wange. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke, weißen Turnschuhen, einer blauen Jeans und Basecap. -Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Wehrda – Parkplatzrempler

Beim Ein- oder Ausfahren in eine Parkbucht touchierte am Samstag (23.03.2024), zwischen 12:40 Uhr und 13:15 Uhr, ein Unfallfahrer einen geparkten grauen BMW 220i am Heck. Er hinterließ einen 2.500 Euro teuren Schaden und flüchtete. Zeugen, die den Unfall auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße „An der Bleiche“ beobachtet haben, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Biedenkopf: Unbekannte legen Rattengift aus – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) wurde am Fußweg an der Lahn zwischen der Verlängerung Pfefferacker und der Obermühlsbrücke eine rote Substanz aufgefunden, bei der es sich offenbar um Rattengift handelte. Eine Spaziergängerin fand die Substanz gegen 14:00 Uhr und meldete den Fund umgehend der Polizei. Durch die Polizei konnten zwei verendete Ratten, sowie weiteres Rattengift aufgefunden werden. Beide Funde wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs entsorgt. Der Polizei liegen bisher keine Erkenntnisse vor, dass weitere Tiere vergiftet wurden bzw. davon gefressen haben. Hinweise, wer die Gegenstände ausgelegt hat, liegen nicht vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0 zu kontaktieren.