Auto aufgebrochen und beschädigt, Kennzeichenschilder gestohlen

Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 09:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein geparktes Auto eines 62-jährigen Gudensbergers auf dem Schwimmbadparkplatz aufgebrochen, mutwillig beschädigt und die Kennzeichenschilder gestohlen.

Einen roten Opel Zafira älteren Baujahrs haben unbekannte Täter im Schwimmbadweg in Gudensberg aufgebrochen. Durch stumpfe Gewalteinwirkung zerstörten die unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Autos und gelangten so in den Innenraum. Hier rissen die unbekannten Täter die Verkabelung des Lenkrads aus der Vorrichtung. Zudem wurde ein Außenspiegel des Autos gewaltsam aus seiner Halterung gerissen und ein Frontscheinwerfer wurde vermutlich eingetreten. Außerdem entfernten die unbekannten Täter beide amtlichen Kennzeichenschilder HR-KM 577 aus der Verankerung und entwendeten diese im Anschluss.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.