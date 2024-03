Polizei in Nordhessen mit verstärkten Kontrollen am „Carfreitag“ gegen Raser und Lärmbelästigungen

Nordhessen: Der Karfreitag ist als sogenannter „Carfreitag“ seit Jahren ein beliebter Tag für Treffen von Autoliebhabern und Tuningbegeisterten. Mancherorts kommen Menschen mit ihren Autos zusammen und tauschen sich über ihre Leidenschaft aus. Mitunter sorgen Raser und Poser mit lautstarkem Fahrverhalten oder größere Treffen mit Veranstaltungscharakter an dem Feiertag aber auch für Ärger. Mit Blick auf das gefährliche oder störende Fahrverhalten und die speziellen Bestimmungen des Hessischen Feiertagsgesetzes wird die Polizei gemäß ihrem gesetzlich zugeschriebenen Auftrag am Karfreitag wieder verstärkt Kontrollen durchführen und gegen Verstöße konsequent vorgehen.

Elf Fahrzeuge im letzten Jahr stillgelegt

Am Karfreitag des vergangenen Jahres kontrollierte die Polizei am Karfreitag auf nordhessischen Straßen insgesamt 133 Personen und 125 Fahrzeuge. Bei 23 Fahrzeugen gab es Beanstandungen. Während in zwölf Fällen eine Mängelanzeige ausreichte, mussten elf Fahrzeuge stillgelegt werden, da aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Am Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg stellten Beamte zudem ein größeres Treffen von etwa 200 Fahrzeugen fest, das aufgrund von verschiedenen Verstößen, unter anderem gegen das Hessische Feiertagsgesetz, von der Polizei aufgelöst wurde.

Mann entblößt sich vor Reisenden und greift Bundespolizisten an

Am Kasseler Hauptbahnhof kam es gestern (25.3. / 13:41 Uhr) zu

einem Polizeieinsatz, weil ein 38-jähriger Mann sich am Eingangsbereich des

Bahnhofs vor Reisenden entblößte und sein Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit

zeigte. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel forderte den Mann auf,

sein Handeln zu unterlassen. Daraufhin griff der 38-Jährige die Beamten

unvermittelt mit Schlägen und Tritten an. Ein Beamter konnte die Angriffe

abwehren und den Mann zu Boden bringen. Da er versuchte, die Einsatzkräfte

fortlaufend zu attackieren, wurden ihm letztendlich Handfesseln angelegt. Der

offensichtlich geistig verwirrte Mann wurde anschließend in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren u.a. wegen des

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Unbekannter entblößte sich am Holländischen Platz: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagabend am Holländischen Platz entblößt und in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine 24 Jahre alte Frau aus Kassel war um 20:45 Uhr beim Verlassen der Unterführung in Richtung Uni-Gelände auf den Exhibitionisten aufmerksam geworden. Sie war daraufhin schnell weitergegangen und hatte die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief anschließend jedoch leider ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter. Es soll sich um einen ca. 1,85 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe gehandelt haben, der eine normale Statur und kurze blonde Haare hatte und einen grauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans sowie weiße Sneaker trug. Zudem soll er eine FFP2-Maske getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.