Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Im Grundweg brachen Unbekannte zwischen dem 19. März und dem 25. März in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter kletterten dazu auf einem Balkon und hebelten die Terrassentür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstanden 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Grebenhain. Zwischen Freitagnachmittag (22.03.) und Montagmorgen (25.03.) begaben sich Unbekannte auf ein Schulgelände in der Hauptstraße. Anschließend beschädigten die Täter mehrere Gabionenkörbe und verwüsteten das Gelände. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Nieder-Gemünden. Eine Spiele-Hütte auf einem Schulgelände im Lindenweg beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (22.03.) und Montag (25.03.). Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wertgegenstände aus Autos und Wohnmobil entwendet

Stockhausen. Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (22.03.) und Montag (25.03.) in der Müser Straße eine Handtasche aus einem grauen Hyundai. Die Tasche sowie die Geldbörse konnten wenig später in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Eine geringe Menge Bargeld war jedoch entwendet worden.

In der gleichen Tatzeit wurde ebenfalls in derselben Straße ein Portemonnaie aus einem Wohnmobil der Marke Ford gestohlen. Auch dieser Geldbeutel konnte kurz darauf ohne Bargeld aufgefunden werden.

In der Nacht zu Montag (25.03.) entwendeten Unbekannte zudem in der Welzgasse mehrere Wertgegenstände und AirPods aus einem schwarzen BMW. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 250 Euro.

Ob die drei Sachverhalte miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Fahrraddiebstahl

Stockhausen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (25.03.) ein schwarzes Pedelec der Marke Diamant und ein türkises Herrenrad der Marke VSF T800. Zur Tatzeit standen die Fahrräder auf einem Privatgrundstück in der Bleichstraße. Beide Zweiräder haben einen Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kabel gestohlen

Reibertenrod. Circa 25 Meter Amperekabel entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (24.03.) und Montagmorgen (25.03.) von einer Baustelle in der Ferienstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gruben die Täter das bereits verlegte Kabel hierzu aus. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Unter der Stiegel“ stahlen Unbekannte am Montag (25.03.), zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers VMAX Mobility mit dem Kennzeichen 470 SEU. Das Elektrokleinstfahrzeug hat einen Wert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschädigter nach Unfallflucht gesucht!

Alsfeld. In der Nacht zum 24. Februar 2024 touchierte nach aktuellem Kenntnisstand eine Fahrerin in der Straße „Im Grund“, im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte, mit ihrem Pkw ein abgeparktes Auto. Aus noch unbekannten Gründen meldete die Verursacherin den Unfall erst im Verlauf des Tages der Polizei und gab an, sich das Kennzeichen des beschädigten Autos nicht gemerkt zu haben. Es soll sich um einen blauen Kombi – möglicherweise Audi, VW oder Skoda – welcher nun im rückwärtigen Bereich der Heckschürze Beschädigungen aufweisen müsste, gehandelt haben.

Die Polizei in Alsfeld sucht nun nach dem oder der Geschädigten. Diese sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Schenklengsfeld – Am Freitag (22.03.) bog gegen 14.35 Uhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld von der L3171 kommend nach links auf die B62 in Richtung Bad Hersfeld ab. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer die auf der B62 von Bad Hersfeld in Richtung Friedewald fahrende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald. Der 74-Jährige fuhr trotz der Vorfahrt der 48-Jährigen in die Straße ein und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und in eine Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Heringen – Am Sonntag (24.03.) befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen um 21.17 Uhr die L3306 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Bengendorf. Auf Höhe der Einfahrt zur Wildecker Straße lief ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Der Fahrer wich mit dem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu verhindern. Hierbei stieß er mit der linken Pkw-Seite gegen die Schutzplanke und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld – Am Freitag (22.03.) kam es zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hünfelder Baumarktes in der Wellastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Mann aus Hünfeld hatte seinen silbernen Pkw Opel Astra auf dem Parkplatz geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke, mit einem unbekannten Fahrzeug das geparkte Fahrzeug des 53-jährigen auf Höhe des linken Radkastens. An dem silbernen Opel entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de