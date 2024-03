Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mit Messer Handy erbeutet,

Usingen, An der Riedwiese, Montag, 25.03.2024, 22.20 Uhr

(da)Am Montagabend überfielen zwei Unbekannte einen Mann aus Usingen und nahmen ihm mit einem Messer sein Handy ab. Gegen 22.20 Uhr war der 33-Jährige auf einem Fußweg zwischen den Straßen „An der Riedwiese“ und „Am Riedborn“ unterwegs, als er auf zwei unbekannte, maskierte Männer traf. Einer der beiden zückte ein Messer und forderte ihn auf, sein Handy sowie Bargeld auszuhändigen. Der Usinger legte daraufhin sein Handy auf den Boden, konnte aber danach in einem Moment der Unachtsamkeit der Täter fliehen. Sein Handy im Wert von knapp 1.000 Euro ließ er zurück. Die Unbekannten folgten ihm noch einen kurzen Moment, entfernten sich jedoch schlussendlich in Richtung eines Supermarktes in der Straße „Neuer Marktplatz“. Die beiden Täter konnten als männlich und circa 17 bis 20 Jahre alt beschrieben werden. Derjenige mit dem Messer war etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, ebenfalls schlank und mit einer dunklen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Beide sprachen Deutsch mit Akzent sowie gebrochenes Englisch und hatten ihre Gesichter mit Sturmhauben verdeckt. Die Polizei fahndet nun nach den zwei Tätern. Ihre Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Baustellendiebe in Ober-Erlenbach,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Vilbeler Straße, Freitag, 22.03.2024, 12 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 11 Uhr

(da)Am Wochenende waren Baustellendiebe im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach zugange. Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag verschafften sich die Diebe Zutritt zu einem Baustellengelände in der Vilbeler Straße. Dort entwendeten sie eine Wärmepumpe im Wert von über Eintausend Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zu den Tätern vor. Entsprechend bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fünf Autos in Oberursel beschädigt,

Oberursel, Borkenberg & Hohemarkstraße Freitag 22.03.2024 bis Montag, 25.03.2024

(da)Am Montag wurden bei der Polizei insgesamt fünf Sachbeschädigungen in Oberursel angezeigt. In der Straße „Borkenberg“ traf es drei Fahrzeuge. Diese parkten dort nebeneinander, als der Unbekannte an allen drei die Reifen zerstach und darüber hinaus eine Windschutzschaube beschädigte. Wenige Meter weiter in der Hohemarkstraße traf es dann noch zwei weitere Autos. Diese parkten dort am Fahrbahnrand, als auch bei ihnen die Reifen zerstochen wurden. Insgesamt wird von einem vierstelligen Schaden ausgegangen. Nach ersten Ermittlungen ist es möglich, dass sich der Tatzeitraum auf Sonntagabend bis Montagmorgen eingrenzen lässt, die Tat in der Hohemarkstraße könnte aber auch bis Freitagabend zurückliegen. Die Polizei erbittet nun noch weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.