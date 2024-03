Wiesbaden: Die Polizei-News

Die Polizei lädt zur diesjährigen „Biker Safety Tour“ 2024 ein

2024 ein

Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Westhessen ist ein Thema, das die Polizei weiterhin stark

beschäftigt. Dabei werden die fortwährenden Kontrollmaßnahmen, die sich über die

gesamte Motorradsaison erstrecken, durch präventive Aktionen ergänzt. Bereits

2021 startete in diesem Zusammenhang die sogenannte „Biker Safety Tour“ der

Polizei. Auch in diesem Jahr soll das Projekt fortgeführt werden. Die „Biker

Safety Tour“ geht somit mit drei geplanten Touren in die nächste Runde.

Interessierte Motorradfahrende können sich zur Tour anmelden und werden in

Gruppen à 15 Personen eingeteilt. Alle drei Touren starten am Feldberg und

führen durch verschlungene Wege vorbei an üppigen Weinbergen, historischen

Schlössern und idyllischen Dörfern. Unser Ziel wird der malerische Rheingau

sein. Erfahrene polizeiliche Motorradfahrer leiten diese Tour. Im Rahmen

mehrerer Stopps geben die Beamten nützliche Tipps und Hinweise, etwa zu

Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und -ursachen und örtlichen Besonderheiten.

Mit dabei ist ein Team der Rettungs-Motorradstaffel des Malteser Hilfsdienstes,

das mit Tipps – etwa zur Ersten Hilfe – unterstützt.

Mai 2024 – 09. Juni 2024 – 01. September 2024

Treffpunkt ist jeweils um 10:00 Uhr am Feldberg.



Wenn Sie sich für eine der Fahrten interessieren, schicken Sie bitte das

ausgefüllte Anmeldeformular mit Ihrem Wunschtag an folgende E-Mail-Adresse:

Bikersafetytour.ppwh@polizei.hessen.de

Nach Ihrer Anmeldung werden wir Sie kontaktieren und Ihnen eine Bestätigung

zusenden. Sollte der von Ihnen gewünschte Termin bereits belegt sein, werden wir

Sie auf unsere Warteliste setzen.

Für eine Teilnahme an der circa vierstündigen Ausfahrt wird Folgendes vorausgesetzt:

ein zugelassenes Motorrad im ordnungsgemäßen Zustand

(StVZO-konform)

(StVZO-konform) geeignete Schutzausrüstung (Motorradjacke, -hose,

-handschuhe, -stiefel, geeigneter Schutzhelm)

-handschuhe, -stiefel, geeigneter Schutzhelm) eine gültige Fahrerlaubnis der Klassen A / A2 / A1 (Klasse 1b/3) / Klasse 1

Auch Fahranfängerinnen und -anfänger sind herzlich willkommen.

Hinweis: Zur Teilnahme an der „Biker Safety Tour“ müssen Sie vor Fahrtantritt einen Haftungsausschluss unterschreiben. Dieser wird Ihnen im Vorfeld zugesandt.

Die Teilnahme an der „Biker Safety Tour“ geschieht auf eigene Gefahr.

Wir freuen uns auf eine tolle Motorradsaison und einen ereignisreichen Tag mit

Ihnen.

Ihre Polizei Westhessen

Apotheke überfallen,

Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Freitag, 22.03.2024, 14.30 Uhr

(mb)Ein Räuber bedrohte am Freitagmittag in Wiesbaden den Besitzer einer

Apotheke mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Ein bislang unbekannter Mann betrat kurz vor der eigentlichen Tat die Apotheke

in der Bleichstraße als Kunde. Nachdem der Unbekannte seine Ware gegen 14.30 Uhr

bezahlt und die Apotheke verlassen hatte, kehrte er wenige Minuten später

zurück. Diesmal zog er jedoch ein Messer hervor und forderte den anwesenden

Besitzer der Apotheke auf, die Kasse zu öffnen. Mit dem erbeuteten Geld verließ

der Räuber fluchtartig das Geschäft. Der Täter ist ca. 1,60 m, Mitte 40 und

korpulent. Er wird mit einem runden Gesicht mit Doppelkinn und mit kurzem

dunklen Haar beschrieben. Zur Bekleidung während der Tat liegen keine konkreten

Angaben vor. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Ins Gesicht getreten,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 25.03.2024, 21.28 Uhr

(mb)Nachdem ein Anwohner zwei kiffende Personen in Wiesbaden des Hauses

verwiesen hatte, wurde er angriffen.

Am Montagabend gegen 21.25 Uhr sah ein Anwohner zwei Personen im Treppenhaus

seines Mehrfamilienhauses, die sich nicht nur unberechtigt dort aufhielten,

sondern auch Drogen konsumierten. Als der Anwohner von seinem Hausrecht Gebrauch

machte und einen Verweis aussprach, schlugen die beiden vor dem Haus auf den

41-Jährigen ein und traten ihm ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie in

Richtung Schwalbacher Straße. Der Anwohner wurde zur ärztlichen Versorgung mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Täter waren 18 bis 20

Jahre alt. Ein Täter war 1,85 m bis 1,90 m groß, hatte eine schlaksige Figur und

dunkle Haare. Die Frisur wird als Boppschnitt beschrieben. Er war mit einer

grauen Jacke und dunkler Hose bekleidet und führte eine schwarze Umhängetasche

mit. Der zweite Täter war 1,70 m bis 1,75 m groß, hatte dunkle lockige Haare und

ein südländisches Erscheinungsbild. Er war mit einer schwarzen Steppjacke

bekleidet. Hinweise zu den Tätern nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610 entgegen.

Zeugen-/Geschädigtensuche nach Fahrzeugrennen, Wiesbaden, Innenstadt,

Dienstag, 19.03.2024, 12.36 Uhr bis 12.41 Uhr

(mb)Am 19.03.2024 entzog sich ein Motorradfahrer einer Kontrolle und fuhr

straßenverkehrsgefährdend durch den Wiesbadener Innenstadtbereich.

Am vergangenen Dienstag konnte um 12.36 Uhr eine Polizeistreife im

Kreuzungsbereich Schwalbacher Straße/Bleichstraße einen Motorradfahrer

wahrnehmen, der mit einem Wheelie anfuhr und sich dann mit hoher Geschwindigkeit

in Richtung Rheinstraße entfernte. Zudem war kein Kennzeichen an dem Zweirad

angebracht. Um der nachfahrenden Streife zu entkommen, missachtete der Flüchtige

anschließend mehrere rote Ampeln. Aufgrund dessen fuhr der Motorradfahrer auch

zwischen querenden Fußgängern hindurch. Seine Flucht führte den Fahrer von der

Schwalbacher Straße über die Röderstraße, Feldstraße, Kellerstraße,

Johannes-Maaß-Straße, Platter Straße, Schwalbacher Straße, Coulinstraße, bis zur

Webergasse. Um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden, wurde die

Verfolgung von der Streife abgebrochen. Das Motorrad wird mit einem schwarzen

Rahmen mit weißen Akzenten an der Federgabel und roten Speichen beschrieben. Da

kein Endrohr angebracht war und auch keine Motorengeräusche zu vernehmen waren,

könnte es sich um ein Elektrokraftrad handeln. Der Fahrer war schlank, hatte

eine Kapuze aufgesetzt, worunter sich eine Mütze befand. Weiterhin hatte er

einen Schal vor dem Gesicht und einen orangenen Einteiler an. Die Polizei bittet

nun Zeuginnen und Zeugen, denen am Dienstagmittag das beschriebene Motorrad

aufgrund der Fahrweise in der Innenstadt aufgefallen ist oder die Hinweise auf

dieses Zweirad und seinen Fahrer geben können, sich bei dem Regionalen

Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 /

345-2240 zu melden. Die Fahrerin oder der Fahrer eines älteren, silbernen VW

Touran könnte wesentlich als Zeuge in Frage kommen, da das Fahrzeug auf den

Gehweg gefahren wurde, um dem Streifenwagen passieren zu lassen. Kurz zuvor war

das Motorrad zwischen dem VW und Schulkindern hindurch gefahren.

Einbruch in Wohnung – verdächtige Personen gesehen, Wiesbaden, Frankfurter

Straße, Sonntag, 24.03.2024, 09:45 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 11:30 Uhr

(he)Zwischen Sonntag, 09:45 Uhr und gestern, 11:30 Uhr kam es in Wiesbaden in

der Frankfurter Straße zu einem Einbruch, bei dem ein Sachschaden von circa 500

Euro entstand. Ob auch etwas entwendet wurde, kann noch nicht sicher gesagt

werden. Im Tatzeitraum gelangten die Täter in das Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses und hebelten eine Wohnungseingangstür auf. Augenscheinlich

wurden die Innenräume durchsucht. Im Anschluss an die Tat gelang den Tätern

unerkannt die Flucht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde mitgeteilt, dass sich

zwei verdächtige Frauen im Treppenhaus aufgehalten hatten. Ob diese mit dem

Einbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Person 1: Circa

40 Jahre, kräftige Statur, dunkle lange Haare zu einem Dutt gebunden, gebräunter

Teint, südländischer bzw. osteuropäischer Phänotyp, dunkel gekleidet, weiße

Sneakers. Person 2: Circa 20 Jahre, kräftige Statur, südländischer bzw.

osteuropäischer Phänotyp, dunkle Haare, weite, beige Hose, weiße Sneakers. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter

der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Gewerbeeinbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Köpenicker Straße und Rheinstraße, Freitag, 22.03.2024, 16:00 Uhr bis

Montag, 25.03.2024, 10:00 Uhr

(jg)Am vergangenen Wochenende wurde in Wiesbaden gleich in zwei gewerbliche

Räumlichkeiten eingebrochen und Diebesgut mit hohem Wert erbeutet. Der oder die

Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeug Zugang zu einer Garage sowie bei

einem weiteren Objekt in eine im Umbau befindliche Gastronomie. Aus der

angegangenen Garage in der Köpenicker Straße in Erbenheim wurden mehrere

Baumaschinen mit einem Sachwert von circa 20.000EUR erbeutet. Bei der in der

Rheinstraße gelegenen Gastronomie wurde eine Kaffeemaschine im Wert von 6.000EUR

entwendet. Der entstandene Sachschaden an beiden Objekten beträgt ca. 6.000EUR.

Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfall mit Personenschaden,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße/Erich-Ollenhauer-Straße, Montag, 25.03.2024,

16.48 Uhr

(mb)Beim Zusammenstoß eines kleinen LKW und eines E-Scooters am Montagmittag in

Wiesbaden wurde eine Person schwer verletzt.

Der Unfallverursacher, ein 28-jähriger Wiesbadener, befuhr die

Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung der Straße „Im Wiesengrund“ und wollte an

der Kreuzung zur Ludwig-Erhard-Straße nach rechts in diese in Fahrtrichtung

Stadtmitte einbiegen. Hierbei übersah er eine kreuzende 22-jährige

Wiesbadenerin, die mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem gemeinsamen

Geh-/Radweg der Ludwig-Erhard-Straße aus Richtung „Haus der Vereine“ kam. Der

Ford Transit traf diese frontal, lud die Scooter-Fahrerin auf die Motorhaube

auf, wovon sie dann auf die Fahrbahn fiel. Die Wiesbadenerin trug Verletzungen

davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie

stationär aufgenommen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von

insgesamt 500 Euro.

Kontrolltage,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Mittwoch, 20.03.2024, bis Freitag, 22.03.2024,

(mb)Von Mittwoch bis Freitag war die Wiesbadner Polizei mit verschiedenen

Kontrollaktionen im Einsatz.

Den Auftakt bildete eine Schulwegsicherung am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und

12.30 Uhr, bei der 51 Bürgergespräche geführt wurden. Im Hinblick auf mögliche

Wohnungseinbrüche wurden in der Nacht zum Mittwoch eine Kontrollstelle auf einer

überörtlich genutzten Straße errichtet. Hierbei wurden elf Fahrzeuge und 14

Personen kontrolliert. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Mittwoch tagsüber

konnten zwei Strafanzeigen, 16 Ordnungswidrigkeiten und zwei Mängelanzeigen

geahndet. Ein E-Scooter-Fahrer führte sein Fahrzeug im Straßenverkehr unter dem

Einfluss von Drogen- und Alkoholeinfluss, so dass er eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen musste. Zudem führte er noch eine kleine Menge Drogen mit. In der

Mittwochnacht fanden dann Kontrollen in der Waffenverbotszone statt.

Erfreulicherweise konnten keine Waffen oder gefährliche Gegenstände aufgefunden

werden. Am 21.03.2024 wurden weiterhin zwischen 13 Uhr und 21 Uhr

Personenkontrollen im Innenstadtbereich mit dem Schwerpunkt Drogen durchgeführt.

Insgesamt wurden 13 Strafanzeigen (9x Besitz von Drogen, 2x Drogen-Handel, ein

Drogenfund und ein Verstoß gegen das Waffengesetz) eröffnet. Letztlich verliefen

zwei Kontrollstellen in der Berliner Straße und der Theodor-Heuss-Brücke in der

Donnerstagnacht recht unauffällig. Neben einer Aufenthaltsermittlung wurden zwei

Mängelkarten ausgestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In Apotheke abgelenkt und Kosmetika gestohlen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Montag, 25.03.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben zwei Trickdiebe in einer Taunussteiner Apotheke

Beute gemacht. Gegen 16:50 Uhr betraten die beiden Männer die Apotheke in der

Aarstraße auf dem Parkplatz des Aartalcenters. Während einer der beiden die

anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte und hierdurch ablenkte, nahm

sein Komplize mehrere Kosmetika aus einem Regal an sich. Anschließend suchten

die beiden mit ihrer Beute das Weite.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer soll circa 1,80 m groß und

etwa 45 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und dunkle

Augen und war mit einer blauen Jacke und Jeans bekleidet gewesen. Der Mittäter

war etwas jünger und kleiner, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine rote

Jacke und ebenfalls Jeans. Beide wurden als „osteuropäisch aussehend“

beschrieben, welche nur gebrochenes Deutsch und Englisch gesprochen hätten.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mehrmals angesetzt, mehrmals gescheitert, Walluf, Hohlweg, Donnerstag,

21.03.2024, 07:15 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 19:45 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend versuchten Einbrecher vergeblich

in ein Wallufer Wohnhaus einzusteigen. Gleich mehrfach setzten die Unbekannten

im Hohlweg an Türen und Fenstern des Einfamilienhauses im an, um sich Zutritt zu

verschaffen. Sie mussten sich letztlich geschlagen geben und ergriffen

unverrichteter Dinge die Flucht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 800 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Hohen Schaden verursacht und geflüchtet, Bad Schwalbach-Lindschied, Pfahlweg,

Dienstag, 19.03.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde ein Fahrzeug in Bad

Schwalbach-Lindschied angefahren und so ein Schaden von etwa 3.000 Euro

verursacht. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine unbekannte Person in

einem Kraftfahrzeug den Pfahlweg und kollidierte dort mit einem geparkten roten

VW Passat. Dieser wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der

Verursacher oder die Verursacherin kam den damit verbundenen Pflichten jedoch

nicht nach und fuhr einfach davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun und bittet um Hinweise zum Unfall

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.