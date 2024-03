Jugendliche attackieren Security – Quartett gesucht

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Ein Security-Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Innenstadt ist am späten Montagnachmittag, 25. März, von Jugendlichen attackiert

und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 17.25 Uhr, im Treppenhaus des Gebäudes 4 Jugendliche beim Drogenkonsum erwischt.

Als der Mitarbeiter daraufhin einen Kollegen zur Unterstützung rief, sei einer der Jugendlichen auf ihn zu gekommen und habe ihn die Treppe hinunter gestoßen. Während der 57-Jährige am Boden lag, habe ihn die vierköpfige Gruppe geschlagen und getreten. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Von dem Quartett ist bislang nur bekannt, dass es sich aus 3 männlichen und einer weiblichen Person zusammensetzte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Quartett machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Ranglerei am Fackelbrunnen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer im Alter von 22 und 30 Jahren rangelten am frühen Montagabend 25.03.2024, auf dem Boden am Fackelbrunnen. Eine Polizeistreife konnte die beiden Streithähne voneinander trennen und kontrollieren. Nach ersten Ermittlungen stritten sich die Männer, bevor es zu der Prügelei kam.

Beide Streithähne wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis für den Bereich des Fackelrondells und der Fußgängerzone.

Zusätzlich kommt auf beide ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu. |cla

Erst randaliert und dann Lebensmittel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-jähriger Mann hielt am Montag die Polizei auf Trab. Zunächst meldeten Passanten einen Mann vor einem Hotel am Stiftsplatz, der gegen ein Motorrad getreten und ein Straßenschild umgebogen habe, bevor er sich aus dem Staub machte. Noch während die Beamten vor Ort waren und die Sachbeschädigungen aufnahmen, meldete sich ein Supermarktmitarbeiter vom Fackelrondell.

Er hielt dort gerade einen Mann fest, der Lebensmittel gestohlen hatte. Da die Beschreibung des Täters auch auf die des Randalierers vom Stiftsplatz passte, begab sich die Streife zum Supermarkt. Der 28-jährige Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten auffällig und versuchte unentwegt, sich selbst zu verletzen.

Die eingesetzten Kräfte brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus. Der Mann muss sich jetzt wegen Verdacht der Sachbeschädigung und des Ladendiebstahls rechtfertigen. |kfa

Jugendliche von Mann angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Weil sie im östlichen Stadtgebiet von einem Mann angegriffen wurde, hat eine 14-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen traf das Mädchen gegen 21:30 Uhr auf den ihr Unbekannten, der sie augenblicklich im Nacken packte und an den Haaren zog.

Danach betrat der Mann ein Mehrfamilienhaus und war verschwunden. Den Beamten gelang es, die Wohnung des Verdächtigen zu ermitteln. An der Wohnungstür trafen sie den mutmaßlichen Täter an und kontrollierten ihn. Auf den 45-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Im Drogenrausch auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am späten Montagabend im Gersweilerweg eine Frau, die auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Dienststelle führte die 33-Jährige einen Urintest durch, der den Konsum von Cannabis bestätigte.

Eine anschließend entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über den genauen Drogenkonsum der Rollerfahrerin geben. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Polizisten zudem einen sogenannten „Totschläger“ und stellten ihn sicher. Die 33-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. |kfa

Mit Sprühfarbe Kleinbus beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein ordnungsgemäß geparkter Kleinbus einer Reisefirma wurde in der Stresemannstraße zur Zielscheibe von Schmierfinken. Zwischen Freitag, 22. März, 17 Uhr, und Montag, 25. März, 15 Uhr, besprühten unbekannte Täter das Fahrzeug mit einer Sprühfarbe.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum in Höhe der Nummer 37 etwas beobachtet? Wem sind Personen in der näheren Umgebung aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Toyota massiv beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – In der Carl-Schurz-Straße wurde ein ordnungsgemäß geparkter Toyota Auris stark beschädigt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Wie die 46-jährige Halterin bei der Polizei zu Protokoll gab, stellte sie ihren Wagen am Sonntagabend, 24. März, gegen 22.30 Uhr, in Höhe der Nummer 68 an die Schützenstraße grenzend ab.

und 24 Stunden später, am Montagabend gegen 22.20 Uhr, entdeckte die Frau an dem Pkw einen frischen Unfallschaden: Die linke Fahrzeugfront des Toyota wurde inklusive der Stoßstange und Lichteinrichtung durch den Aufprall so stark beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Carl-Schurz-Straße aus Richtung Kleestraße kommend in die Schützenstraße und kollidierte mit dem geparkten Toyota. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder das Verursacherfahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

BMW gerammt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Mit ihrem BMW parkte eine 34-Jährige von Sonntag 24. März, 21 Uhr bis Montag 25. März, 14 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie dieses an der Fahrertür beschädigt vor. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen LKW handeln, der das ordnungsgemäß abgestellte Auto gerammt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Wer hat im genannten Zeitraum die Unfallflucht in Höhe der Hausnummer 24 beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Vorsicht Betrug: Gefälschte Pokalspiel-Tickets im Angebot

Kaiserslautern (ots) – Am kommenden Dienstag, 2. April, findet das DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Saarbrücken statt. Dieses Match wollten auch zwei Männer aus dem Stadtgebiet live erleben und bestellten sich am Sonntagabend über ein Kleinanzeigen-Onlineportal bei einem privaten Anbieter die Tickets.

Die beiden 23-Jährigen zahlten den geforderten Betrag über Paypal an den Verkäufer und erhielten im Gegenzug QR-Codes für elektronische Tickets. Diese waren aber ganz offensichtlich gefälscht. Danach brach der Kontakt zu dem Anbieter ab. Die Männer erstatteten daraufhin bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs; die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang warnen wir ausdrücklich vor solchen Internetbetrügereien. Gerade bei Veranstaltungen, für die es nur ein begrenztes Ticket-Kontingent gibt, boomt der Markt der privaten Anbieter, die Eintrittskarten zu überteuerten Preisen, oder gefälschte Tickets, anbieten.

Bleiben Sie hier besonders wachsam! Am besten vertrauen Sie nur seriösen Anbietern.

Tipps für sichere Online-Käufe finden Sie auf den Beratungsseiten der Polizei unter:

https://s.rlp.de/dPqtW |cla