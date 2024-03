Darmstadt-Dieburg

Weißer BMW im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Nachdem sich bislang unbekannte Täter am Montag (25.3.) gegen 17.30 Uhr an einem weißen BMW 525d zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. An dem Wagen, der im Steinweg geparkt war, hebelten die Kriminellen zunächst eine Tür auf um dann den Bordcomputer aus dem Fahrzeuginnenraum auszubauen.

Mit ihrer Beute ergriffen sie unentdeckt die Flucht und hinterließen einen Schaden über mehrere hundert Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat (K 21/22) aus Darmstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Linienbus muss Gefahrenbremsung auslösen – 3 Verletzte – Unfallursacher flüchtig

Darmstadt (ots) – Am Dienstag den 26.03.2024 ereignete sich gegen 10.25 Uhr in Höhe der Kreuzung Kranichsteiner Straße/Kastanienallee ein Verkehrsunfall. Hierbei bremste ein unbekannter Autofahrer ohne ersichtlichen Grund stark ab, sodass der dahinterfahrende Busfahrer dazu gezwungen war eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Bei diesem Bremsmanöver verletzten sich drei der Fahrgäste leicht.

Der Autofahrer, welcher die Ursache für den Verkehrsunfall gesetzt haben könnte, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Zusammenfassend, drei leicht verletzte Personen, welche glücklicherweise vor Ort, ohne weiterführende Untersuchung durch Rettungskräfte entlassen werden konnten.

Das 1.Polizeirevier in Darmstadt sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des unbekannten, flüchtenden unfallbeteiligten Fahrzeuges geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151-969-41110 entgegen genommen.

Riskantes Fahrmanöver auf der B3 – Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.03/24.03) kam es auf der Bundesstraße 3 zu einem riskanten Fahrmanöver, bei dem ein Auto nur durch ausweichen einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte.

Nach aktuellem Erkenntnisstand war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem größeren dunklen Auto gegen 0:20 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung der Bundesstraße 42 unterwegs gewesen. Aktuellen Ermittlungen zufolge wäre er einige hundert Meter nach dem Passieren der „Virchowstraße“ in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommendes Auto musste daraufhin nach rechts ausweichen und fuhr dadurch in die Leitplanke, wodurch Sachschaden entstand. Weitere Zeugen des Unfalls sind bislang nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten des 3. Polizeireviers insbesondere nach möglichen Zeugen des Unfallgeschehens, die weitere Hinweise zum Vorfall und zum verursachenden Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Groß-Gerau

Brennendes Auto – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Am späten Montagabend (25.03.) kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Wilhelm-Sturmfels-Straße. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug, einem BMW, wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Kreis Bergstraße

Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein

Wald-Michelbach (ots) – Um Ihr Rad vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Wald-Michelbach einen Termin zur Fahrradregistrierung an. Das kostenlose Serviceangebot findet am Sonntag, den 14. April, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr, bei der Polizeistation Wald-Michelbach (Ludwigstraße 160, 69483 Wald-Michelbach) statt. Um Ihr Rad polizeilich registrieren zu lassen, benötigen Sie ein

Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis und selbstverständlich das zu registrierende Rad. Inhaber von E-Bikes werden außerdem gebeten, den Akkuschlüssel mitzubringen.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Des Weiteren werden Merkmale Ihres Rads, wie Modell und Hersteller, dort vermerkt.

Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Sollte Ihr Rad dennoch gestohlen werden oder verloren gehen, kann es durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden, sobald es aufgefunden wird.

Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten. Interessierte können sich ab sofort unter der Telefonnummer 06207/9405-0 einen Platz sichern.

Lampertheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Lampertheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 14. März und Montagabend (25.03.) haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Sedanstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch die Terrassentür Zutritt in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten anschließend Schmuck.

Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Bürgersprechstunde der Polizei – Fahrräder werden codiert oder registriert

Erbach (ots) – Die Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, lädt gemeinsam mit der Stadtpolizei am Donnerstag, den 11. April, für die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, zu einer „Mobilen Bürgersprechstunde“ am Marktplatz ein. Carina Oberle möchte hierbei für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein und freut sich über viele Interessierte.

Zudem bietet die Schutzfrau vor Ort in diesem Rahmen eine kostenlose Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung an. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen. Zur Terminvereinbarung für die Fahrradcodierung wenden Sie sich bitte am Montag, 8. April, in der Zeit zwischen 9.00 und 13.00 Uhr telefonisch an die Rufnummer 06062/953-660. Für die Fahrradregistrierung ist keine Anmeldung erforderlich.

Damit die Besitzer bei der Fahrradcodierung ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf beitragen.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen.

Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden. Hierfür werden neben dem Rad, wie bei der Codierung der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) und ein persönliches Ausweisdokument benötigt.

Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein

Reichelsheim (ots) – Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Reichelsheim einen Termin für das Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltung können sich Interessierte am Mittwoch, den 10. April, telefonisch anmelden.

Die Fahrradregistrierung findet am Freitag, den 12. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, beim Bürgerbüro der Polizei in Reichelsheim (Bismarckstraße 24) statt. Um Ihr Rad polizeilich registrieren lassen, benötigen Sie ein Ausweisdokument, den Eigentumsnachweis und das Rad selbst.

Was genau ist die Fahrradregistrierung? Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden.

Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für die Veranstaltung anmelden? Dann melden Sie sich am Mittwoch, den 10. April, in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr unter der Telefonnummer 06164/75695-42

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – In der Bahnhofstraße beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (23.03.) und Montag (25.03.) die Fensterscheibe eines Geschäfts. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten die Scheibe mutwillig einschlugen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0.

Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Höchst (ots) – Ein Brand im EG eines Einfamilienhauses erforderte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.03.) um kurz nach 02:00 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Die Bewohner hatten den Brand zunächst selbst bemerkt und gemeldet. Alle drei Bewohner konnten das Haus unmittelbar selbstständig verlassen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits in Vollbrand Durch Rauchgase wurden alle drei Bewohner leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Schadenshöhe liegen bisher keine Angaben vor. Zur Brandentstehung gibt es noch keine näheren Anhaltspunkte. Die weiteren Ermittlungen dazu werden zu Beginn der kommenden Woche erfolgen.

