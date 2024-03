Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Wörth (ots) – Eine 66-jährige Frau aus Wörth befuhr mit ihrem PKW in Wörth die Forststraße und beabsichtigte an der Kreuzung, nach rechts in die Hanns-Martin-Schleyer-Str. einzubiegen. Hierbei übersah sie die rote Ampel und kollidierte mit der heranfahrenden Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Minfeld (ots) – Am 23.03.2024 zwischen 17:30 und 18:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Hauptstraße in Minfeld. Demnach muss ein bisher unbekannter Autofahrer gegen einen am Straßenrand geparkte weißen Toyota Aygo gefahren und danach geflüchtet sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall verursacht und geflüchtet

Bellheim (ots) – Sachschaden an der Mittelleitplanke in Höhe von zirka 3.500 EUR entstand nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 06.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Bellheim-Nord. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich Fahrzeugteile und ein Kennzeichen vorfinden. Von dem Fahrer und dem Auto fehlte zunächst jede Spur. Ein Fahrstreifen in Richtung Speyer musste zwecks Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt konnte das verunfallte Fahrzeug im Stadtgebiet aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte auch die Identität des 22-jährigen Fahrers geklärt werden. Der Fahrer dürfte in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der PI Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dreiste Ladendiebe

Germersheim (ots) – Wegen Ladendiebstahl ermittelt die Polizei Germersheim gegen zwei Frauen aus Germersheim. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr im Bereich des Fachmarktzentrums in der August-Keiler-Straße. Die Tatverdächtigen hatten mehrere Handtücher von einem Verkaufsstand eines Modegeschäfts entnommen und im mitgeführten Kinderwagen deponiert. Die Frauen waren ohne Kind unterwegs.

Als die aufmerksame Verkäuferin die Diebe ansprach, verließen diese fußläufig die Örtlichkeit. Die Beute und den Kinderwagen ließen sie zurück. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Tatverdächtigen bei der Polizei vorstellig um den Kinderwagen abzuholen.

Zusätzlich zu dem Kinderwagen erhielten sie noch ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl. Die Frauen waren 21 bzw. 31 Jahre alt. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 40 EUR beziffert.

Geschwindigkeitskontrollen

VG Jockgrim (ots) – Im Bereich der VG Jockgrim wurden am 25.03.2024 mehrere stationäre Geschwindigkeitskontrollen zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt. In insgesamt drei Stunden Kontrollzeit kam es zu 33 Geschwindigkeitsverstößen.

Drei Fahrzeugführer waren zudem nicht angeschnallt. Der Spitzenreiter des Tages überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h.