Nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Dienstag 26.03.2024 gegen 01:30 Uhr, informierte die Betreiberin einer Gaststätte am Altstadtplatz die Polizei, nachdem sich ein

22-Jähriger Zugang zu ihrem Grundstück verschaffte und mehrfach an die Tür klopfte.

Gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der alkoholisierte 22-Jährige durchgehend unkooperativ und verbal aggressiv. Daher wurde er in Gewahrsam genommen.

2 Personen bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 25.03.2024 gegen 17:55 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Mundenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Bayreuther Straße wollte der 53-Jährige nach rechts abbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab.

Ein 55-jähriger Autofahrer, der die Bruchwiesenstraße in gleiche Richtung hinter dem 53-Jährigen befuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Sowohl der 53-Jährige als auch die Beifahrerin des 55-Jährigen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bruchwiesenstraße aus Richtung Schlachthofviertel gesperrt werden.

Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 23.03.2024 um 20:30 Uhr und Sonntag 24.03.2024 gegen 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein vor einem Wohnhaus im Erfurter Ring angeschlossenes orangefarbenes E-Bike im Wert von circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Montag 25.03.2024 gegen 22:55 Uhr, war ein 15-Jähriger mit Inlineskatern auf der Bahnhofstraße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke.

An der Einmündung der Bahnhofstraße mit der Rheinuferstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 15-Jährigen und dem Auto. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Unfall auf Parkplatz

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 25.03.2024 gegen 09:45 Uhr, wollte eine 73-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in eine Parklücke einfahren und verwechselte dabei nach eigenen Angaben das Gaspedal mit der Bremse. Hierbei fuhr sie auf ein geparktes Auto auf.

Der 55-jährige Besitzer, welcher neben seinem Fahrzeug stand, konnte noch rechtzeitig einen Zusammenstoß vermeiden, stürzte hierbei jedoch und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen im April 2024

Präsidialbereich (ots) – Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im April finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

03.04.2024, Bereich Otterstadt

08.04.2024, Bereich Hanhofen

09.04.2024, Bereich Heßheim

25.04.2024, Bereich Dannstadt-Schauernheim

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

02.04.2024, Bereich Dörrenbach

11.04.2024, Bereich Essingen

12.04.2024, Bereich Lingenfeld

29.04.2024, Bereich Rheinzabern

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

05.04.2024, Bereich Meckenheim

10.04.2024, Bereich Haßloch

22.04.2024, Bereich Kirchheim

23.04.2024, Bereich Neustadt

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.