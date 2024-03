Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Limburgerhof (ots) – Am 25.03.2024 gegen 17 Uhr kam es auf dem Fuß- und Radweg in der Mainzer Straße zu einer Kollision zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem 15-jährigen entgegenkommenden Radfahrer. Beide verletzten sich durch den Sturz leicht und es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Einbruch in Geräteschuppen

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Flugrundstück in der Maxburgstraße und öffnete gewaltsam einen dortigen Geräteschuppen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Es konnten im Nachgang auf fünf benachbarten Grundstücken Aufbruchsspuren an mehreren Gartenhäusern festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

2 Verkehrsunfallfluchten

Lambsheim (ots) – Im Zeitraum vom 23.03.2024, 16:00 Uhr bis 24.03.2024, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jahnstraße den ordnungsgemäß geparkten PKW, Suzuki Vitara, beim Vorbeifahren im Bereich der Fahrerseite und verursachte einen Streifschaden.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden am geparkten PKW in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Fußgönheim (ots) – Am Montag 25.03.2024, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bahnhofstraße in Richtung Maxdorf und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW im Bereich der linken Heckstoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug des Verursachers dürfte einen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Der entstandene Sachschaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 1.000EUR.