Polizei nimmt lautstarken Tunichtgut in Gewahrsam

Speyer (ots) – Am Montagabend gegen 20:40 Uhr riefen Passanten die Polizei zu einem lautstarken Randalierer im Bereich der Korngasse/Maximilianstraße. Die Beamten trafen einen 42-Jährigen und einen 20-Jährigen an, die aufeinander einschrien. Die Beamten intervenierten und vermochten den 20-Jährigen zu beruhigen, den 42-Jährigen hingegen nicht.

Um eine weitere Eskalation zu unterbinden, fesselten ihn die Beamten. Der 20-Jährige berichtete, dass der 42-Jährige ihn vom Fahrrad gestoßen habe, worauf es zu einem kurzen Handgemenge gekommen sei. Die Beamten stellten bei dem 20-Jährigen einen Bluterguss unter einem Auge fest. Der 42-Jährige war aufgrund seiner psychischen Disposition nicht in der Lage, Auskunft über das Geschehen zu geben.

Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und verbrachten ihn in eine Fachklinik. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer zuvor nicht.

Den 42-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Schwere Brandstiftung – Tatverdächtiger in Unterbringung

Speyer (ots) – Am Montag 25.03.2024 gegen 07:40 Uhr soll ein 51-Jähriger einen Wohncontainer in der Industriestraße angezündet haben. Zeugen beobachteten den Mann hierbei. Das Feuer griff in der Folge auf das Innere des bewohnten Containers über. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Polizeikräfte nahmen den 51-Jährigen in der Nähe des Brandortes vorläufig fest. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Mann wurde anschließend in ein psychiatrisches Klinikum gebracht.

Ein Unterbringungsbefehl anstelle eines Haftbefehls war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und aufgrund seiner Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Klinikum angeordnet werden wird.

Verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Speyer (ots) – Am Montag gegen 19 Uhr befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die Dudenhofer Straße ortsauswärts und hielt an einer Ampel an, die auf gelb schaltete. Hinter ihm fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer, der das Bremsmanöver seines Vordermanns zu spät bemerkte und ihm auffuhr. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch mehrere Schürfwunden an den Händen sowie am Knie und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei beseitigten zudem aus dem Motorrad ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 6.000 Euro.

Taschendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am Montag zwischen 10:30-11 Uhr hob eine 83-Jährige einen dreistelligen Bargeldbetrag bei einer Bank in der Wormser Straße ab und steckte das Geld in ihren Geldbeutel, den sie in ihre Handtasche legte. Die reißverschlussgesicherte Handtasche hängte sie an ihren Rollator und ging die Wormser Straße entlang.

In einem dortigen Haushaltswarengeschäft kaufte sie ein und stellte beim Bezahlen fest, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Sie konnte den Diebstahl keiner bestimmten Situation zuordnen.

Wer hat im Bereich der Sparkassen-Hauptstelle oder im Bereich des Haushaltswarengeschäfts „TEDi“ verdächtige Personen oder Situationen beobachtet? Die Polizei Speyer bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in der Johannesstraße

Speyer (ots) – Am Montag gegen 12 Uhr befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin die Johannesstraße in Richtung des Guido-Stifts-Platzes. Ein 69-jähriger Radfahrer kam ihr auf der für den Radverkehr in entgegengesetzter Richtung freigegebenen Johannesstraße erlaubterweise entgegen. Beim Passieren des Radfahrers fuhr die 53-Jährige aufgrund eines parkenden Fahrzeugs weiter links und kam daher so nah an den Radfahrer heran, dass dieser zu Boden stürzte.

Zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem PKW war es jedoch nicht gekommen. Der Radfahrer trug Schürfwunden an den Beinen davon und lehnte eine ambulante Versorgung ab. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei ca. 300 Euro.

Polizei stoppt Krankenfahrstuhl auf B9

Speyer (ots) – Am Montag gegen 10:20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen sehr langsam fahrenden Krankenfahrstuhl auf dem Standstreifen der B9 in Richtung Germersheim. Eine Polizeistreife traf auf Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim einen 74-jährigen Mann auf seinem Krankenfahrstuhl an und unterzog ihn einer Kontrolle.

Das Gefährt hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und darf somit nicht auf Kraftfahrstraßen wie der B9 gefahren werden. Der 74-Jährige gab an, er habe auf sein Navigationsgerät vertraut und sich daher verfahren. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachte er nicht.

Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.