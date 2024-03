Verkehrsunfall zwischen LKW und Doppeldeckerbus (Foto)

B 10/Höhe Landau Nord (ots) – Am Dienstag 26.03.2024 um ca. 04:50 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der B 10 im Baustellenbereich in Höhe von Landau Nord gemeldet. Laut Melder soll ein LKW in die Leitplanke gefahren sein. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 63-jähriger LKW-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs war, einen entgegen kommenden Doppeldeckerbus seitlich touchiert hat.

Der 63-jährige kam laut ersten Ermittlungen auf Grund von Ablenkung in den Gegenverkehr. Der Bus war mit insgesamt 73 Personen besetzt. Bei den Personen im Bus handelte es sich um eine britische Schulgruppe. Durch den Unfall wurde der Bus an der linken Fahrzeugseite teilweise entglast.

Hierdurch entstand ein Trümmerfeld von ca. 150 Metern Länge.

Bei dem Verkehrsunfall wurde lediglich der 53-jährige britische Zweitfahrer leicht verletzt. Da der Bus nur noch bedingt fahrbereit war, konnte dieser selbstständig die B 10 verlassen. Ab dann war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Der LKW, samt Sattelanhänger beladen mit flüssigen Bitumen, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auf Grund der Gesamtumstände musste die B 10 bis ca. 09:00 Uhr in beide Richtungen vollgesperrt werden. Ein Reinigungsunternehmen wurde mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Insassen des Busses wurden in eine nahegelegene Halle verbracht und wurden dort mit Getränken und Nahrung versorgt.

Gegen den 63-jährigen LKW-Fahrer wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden. Tel. 06323 9550 / E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kirrweiler (ots) – Am Montag 25.03.2024 um ca. 19:30 Uhr, befuhr eine 39-jährige PKW-Führerin aus Kirrweiler die Marktstraße in Fahrtrichtung Venningen. Ein bis dato unbekannter Motorrad-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung und bog ohne Vorwarnung nach links in den Edenkobener Weg ab, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu berücksichtigen.

Auf Grund dessen kam es zu einem Verkehrsunfall. Im Anschluss entfernte sich der Zweiradfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden. Tel. 06323 9550 / E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Geschwindigkeitskontrolle

Verbandsgemeinde Edenkoben (ots) – Am Montag 25.03.2024 in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:45 Uhr, führte die Polizei Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen im Gebiet der Verbandsgemeinde Edenkoben durch.

Am heutigen Tag wurde primär ein Augenmerk auf die Einhaltung des Tempolimits von 30 km/h gelegt. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 25 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der Spitzenreiter erreichte 53 km/h.