Kinderunfälle im Straßenverkehr – Bilanz des Jahres 2023

Mainz (ots) – Kindern gehört unsere volle Aufmerksamkeit, denn sie gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmenden. Mit Veröffentlichung der Jahresunfallbilanz 2023 Anfang März wurde deutlich, dass im Bereich der Unfälle mit Kinderbeteiligung signifikante Änderungen gab. Diese möchten wir zum Anlass nehmen, um auf das Thema „Kinder im Straßenverkehr“ näher einzugehen.

Die Zahl der Kinderunfälle ist gegenüber dem Jahr 2022 um 35 Unfälle auf 264 gestiegen. Dies stellt in der 5-Jahres-Betrachtung den höchsten Wert dar. 8 % der im Bereich des PP Mainz verunglückten Personen sind Kinder (251 von 3127). Kinder als Mitfahrende sind besonders gefährdet.

Insgesamt wurden im Bereich des PP Mainz 251 Kinder verletzt, davon waren sie bei 51 % der Fälle Mitfahrende. Hierbei wurden sieben Kinder schwer und 120 Kinder leicht verletzt. 51 Kinder verunglückten als Fußgänger. 14 Kinder wurden dabei schwer verletzt.

37 Kinder erlitten leichte Verletzungen.

60 Kinder wurden als Radfahrende im Straßenverkehr verletzt. Dabei wurden sechs Kinder schwer verletzt. 54 Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die Kinder waren im Alter zwischen 10-14 Jahren.

Es gibt viele Wege die Kinder zu einer sicheren und verantwortungsvollen Verkehrsteilnahme führen und sie zu gewissenhaften Verkehrsteilnehmern von Morgen machen.

Hierzu möchten wir einige Tipps und Hinweise zur Unfallprävention geben:

Eltern tragen durch ihr „Vorbild“-liches Verhalten insbesondere

in den ersten Lebensjahren maßgeblich zur Sicherheit der Kinder

im Straßenverkehr bei.

Jüngere Kinder nehmen viele Eindrücke im Straßenverkehr anders

wahr als Erwachsene. Sinneswahrnehmung und daraus resultierende

Reaktionen müssen aktiv geschult werden. Das geht nur durch

einüben in der Realität. Seien Sie aktiv in der

Verkehrserziehung Ihrer Kinder und unterstützen sie wo es nötig

ist.

Erfahrungen zeigen, dass der zusätzliche Verkehr vor der Schule

eher die zu Fuß gehenden Kinder gefährdet und durch das

„Elterntaxi“ unnötige Konfliktsituationen geschaffen werden

(Halten auf dem Bürgersteig, reger Fahrzeugverkehr vor den Kitas

und Schulen – unübersichtliche Verkehrsverhältnisse, etc).

Besonders in der Gruppe sind Kinder schnell abgelenkt oder

übermütig. „Greifbare“ Argumente verstehen Kinder einfacher als

Verbote. Formulieren Sie daher positiv, was das Kind tun soll

und erklären Sie ihm wieso es keinen „Quatsch“ auf dem Schulweg

machen soll.

Wenn Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind, darf der Helm nicht

fehlen. Studien belegen, dass der Helm Leben retten und die

schwersten Folgen minimieren kann. Tragen auch Sie einen Helm –

seien Sie Vorbild!

Wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, dann muss Anschnallen

selbstverständlich sein. Kinder bis zum vollendeten 12.

Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen in

Kraftfahrzeugen mit vorgeschriebenen Sicherheitsgurten nur

mitgenommen werden, wenn eine amtlich genehmigte und für das

jeweilige Kind geeignete Rückhalteeinrichtung benutzt wird.

Nur gemeinsam können wir die Verkehrssicherheit erhöhen. Seit

vielen Jahren arbeiten Kitas und Schulen mit der Polizei und den

weiteren im Forum Verkehrssicherheit vertretenen Einrichtungen

und Organisationen zusammen (z.B. Verkehrserziehung an Schulen,

Fußgängertraining, etc.) Unterstützen Sie uns, denn nur durch

ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme im

Straßenverkehr, kommen wir alle gesund ans Ziel.

Trickdiebstahl in Mainzer Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Montagmittag zwischen 10:30-11:00 Uhr kam es in der Schusterstraße vor dem Galeria Kaufhof zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Mainzerin. Die Mainzerin setzte sich vor dem Kaufhaus auf eine Bank und stellte ihre Tasche neben sich ab, nachdem sie zuvor an einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte.

Sie wurde dann von einem Mann in ein Gespräch verwickelt, während zwei Weitere sich neben sie stellten und sich scheinbar an ihrer Tasche zu schaffen machten. Dort entwendeten sie das Portemonnaie inkl. dem gerade abgehobenen Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Nebel? Licht an!

Mainz (ots) – Jedes Jahr aufs Neue stellen wir fest, dass viele Autofahrer ohne Licht bei Nebel unterwegs sind. Das Tagfahrlicht reicht hierfür nicht aus. In der Nacht kommt das nur selten vor. Denn: Spätestens wenn man selbst nichts mehr sieht, fällt auf, dass das Licht eingeschaltet werden muss, sofern es nicht automatisch angeht.

Und genau da liegt das Problem. Die Lichtautomatik von modernen Fahrzeugen erkennt Nebel nicht wie Dunkelheit und schaltet sich daher nicht automatisch ein. Es ist schlichtweg zu hell für die Automatik, obwohl die Sichtweite vielleicht sogar weniger als 50 m beträgt.

Das hat zur Folge, dass Fahrzeuge im Rückspiegel, z.B. auf der Autobahn, erst im letzten Moment erkannt werden. Genauso ist es mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Viel gefährlicher ist jedoch die Tatsache, dass sich ohne das Abblendlicht auch die Rücklichter nicht einschalten. D.h. man sieht das Fahrzeug vor sich vielleicht erst wenn es zu spät ist.

Daher: Bei Nebel. Licht manuell einschalten!

Kreis Mainz-Bingen

Diebstahl von LKW Reifen

Bingen (ots) – Zwischen Montag 25.03.2024 um 18:00 Uhr und Dienstag 26.03.2024 gegen 07:00 Uhr, wurden in der Gustav-Stresemann-Straße auf einem Firmengelände durch unbekannte Täter die Räder von mehreren LKWs entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei

in Bingen zu melden.