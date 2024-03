Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim (ots) – Gegen 16:30 Uhr wurde eine Radfahrerin in der Steubenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach derzeitigem Stand missachtete ein PKW-Fahrer, welcher vom Hans-Sachs-Ring in die Steubenstraße einfuhr, die Vorfahrt der Radfahrerin, welche in Richtung Freiheitsplatz fuhr.

Die Frau wurde am Fahrzeug eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Das genaue

Verletzungsbild ist derzeit noch nicht bekannt. Die Steubenstraße war zwischen

16:30-17:10 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Unfall mit leicht verletzten Personen und Totalschaden an beiden beteiligten Autos

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 12:45 Uhr kam es in der Ruhrorter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die Ruhrorter Straße in Richtung Essener Straße, als er frontal mit einem entgegenkommenden VW eines 37-Jährigen zusammenstieß.

Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr der Mercedes-Fahrer zu weit am linken Fahrbahnrand, woraufhin die beiden Autos im jeweils linken Frontbereich miteinander kollidierten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die gesamte Schadenshöhe wir auf

30.000 Euro geschätzt.

Die Fahrzeugführer wurden vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch betreut und auf Grund ihrer leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen auf Grund der Missachtung des Rechtsfahrgebotes aufgenommen.

Unbekannte Täterschaft bricht in Kiosk ein

Mannheim (ots) – Am Dienstag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Wachenburgstraße in dem eine Scheibe des Kiosks mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Eine Zeugin konnte den Unbekannten bei der Tathandlung beobachten und wählte umgehend den Notruf der Polizei. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Im Kiosk wurden diverse Regale durchsucht und ersten Ermittlungen zu Folge eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt entwendet. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden.

Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (möglicherweise aus Leder), schwarze enge Hose und eine graue

Gesichtsbedeckung (evtl. Schal).

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel: 0621/833970 zu melden.

Rund 9.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots) – Am Montag 25.03.2024 gegen 07:05 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Opel-Fahrer die Amselstraße in Fahrtrichtung Lilienthalstraße entlang. Im Einmündungsbereich Amselstraße / Lilienthalstraße missachtete der Opel-Fahrer die Vorfahrt eines 29-jährigen LKW-Fahrers und kollidierte mit diesem.

Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.