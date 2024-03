Brand einer Lagerhalle auf Firmengelände

Neulußheim (ots) – Am 25.03.2024 gegen 16.36 Uhr wurde telefonisch ein Brandgeschehen gemeldet, welches auf einem Firmengelände in Neulußheim, zwischen der B 39 und der Hockenheimer Straße in Gange sein soll. Durch die eingesetzten Polizisten des Polizeirevier Hockenheim sowie die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim, wurde auf dem entsprechenden Firmengelände eine Lagerhalle festgestellt, welche in Vollbrand stand.

Durch das Brandgeschehen entstand eine starke Rauchentwicklung. Der schwarze Rauch zog

Richtung Speyer/ nördliche Seite Altlußheim. Der Brand konnte um 18.10 Uhr durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Zur Brandbekämpfung musste die B39 zwischen dem Teilstück Altlußheim und der Abfahrt Neulußheim gesperrt werden. Die ca. 1500 qm große Halle brannte vollständig aus. In der Halle wurden überwiegend Altreifen gelagert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 230.000 Euro. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht

zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Unbekannter reißt hinterrücks junge Frau zu Boden – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim (ots) – Am Sonntag lief eine 24-Jährige die Schönauer Straße entlang. Gegen 22 Uhr wurde sie zwischen der Lorscher Straße und der Zentgrafenstraße plötzlich von einem Unbekannten von hinten an den Schultern gepackt. Der Mann versuchte sie augenscheinlich gewaltsam zu Boden zu reißen.

Trotz der Gegenwehr der jungen Frau gelang ihm dies letztlich auch. Ein Passant wurde auf die Tat aufmerksam und intervenierte, indem er laut schrie. Das vertrieb den unbekannten Angreifer, von welchem nur eine rudimentäre Beschreibung vorliegt.

Der Täter hatte einen langen Bart und trug schwarze Wollhandschuhe sowie abgetragene, schäbig wirkende Kleidung.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Frau in Schriesheim geschlagen und getreten – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am Sonntag gegen 22:00 Uhr war eine 24-jährige Schriesheimerin auf dem Nachhauseweg, als sie in der Schönauer Straße zwischen der Zentgrafenstraße und Lorscher Straße von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Er zog und schubste sie und brachte sie schließlich mit einem Tritt zu Boden.

Ein zufällig hinzukommendes Pärchen kam ihr zu Hilfe. Durch lautes Schreien konnte der Angreifer vertrieben werden. Er flüchtete in Richtung Talstraße. Was der Mann im Schilde führte ist unbekannt.

Das Pärchen oder andere Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/1003-0 zu melden.

Motorroller entwendet – Zeugen gesucht!

Sandhausen (ots) – Am Montag gegen 12:45 Uhr entwendeten zwei derzeit noch unbekannte Täter in der Rudolf-Diesel-Straße einen Motorroller und versuchten hiermit zu flüchten. Die beiden Unbekannten rissen zunächst die Frontverkleidung des Fahrzeugs ab, um so an die Zündanlage zu gelangen.

Ein Zeuge beobachtete die Täter im Feldgebiet in der Nähe der Heinrich-Lanz-Straße, als diese versuchten, den Roller in einem Gebüsch zu verstecken. Nachdem sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß.

Sie werden wie folgt beschrieben: zwischen 15 und 20 Jahren, 170 bis 185 cm groß, schwarze kurze Haare, dunkle Kleidung.

Weitere Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter: 06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen zu melden.

Unfall mit verletzten Personen

Wiesloch (ots) – In der Heidelberger Straße kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit einem geparkten Auto kollidierte. Es kommt in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Heidelberger Straße voll gesperrt ist. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden beide Insassen des Fahrzeugs bei dem Verkehrsunfall verletzt. Diese befinden sich vor Ort in medizinischer Betreuung. Über den genauen Unfallhergang sowie das Schadensausmaß kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

(ots)- Die Unfallaufnahme wurde vor Ort abgeschlossen und die Heidelberger Straße wieder frei gegeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin sowie die Insassin des geparkten Fahrzeuges werden auf Grund ihrer Verletzungen medizinisch betreut.

Zum genauen Unfallhergang und zum Ausmaß der Verletzungen sowie des entstandenen

Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Sperrung der B3 nach Unfall

Schriesheim (ots) – Auf der B3, Höhe der Haltestelle Schriesheim-Süd, kam es nach aktuellem Ermittlungsstand zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Zwischen der Ortslage Schriesheim und Dossenheim gibt es derzeit erhebliche

Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Bundesstraße auf Grund der Unfallaufnahme

voll gesperrt ist.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt, wurden vor Ort jedoch vorsorglich medizinisch betreut. Zum genauen Unfallhergang und zum Ausmaß des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Folgemeldung:

(ots) – Die Vollsperrung der Bundesstraße 3 zwischen Schriesheim und Dossenheim wurde aufgehoben. Beide beteiligten Fahrzeuge waren auf Grund des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt, wurden vor Ort jedoch vorsorglich medizinisch betreut. Zum genauen Unfallhergang und zum Ausmaß des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.