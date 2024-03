Stromausfall in mehreren Stadtteilen

Heidelberg (ots) – Die Stromversorgung im Stadtgebiet Heidelberg, konnte durch den Energieversorger wieder hergestellt werden. Die genaue Ursache des Stromausfalls ist bislang nicht bekannt.

Stand 09.35 Uhr – Aktuell kommt es im Stadtgebiet Heidelberg zu großflächigen Stromausfällen, insbesondere in den Stadtteilen Wieblingen, Bergheim und Pfaffengrund. Aufgrund ausgefallenen Ampelanlagen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtwerke sind informiert und nehmen sich der Sache an.

Verkehrsunfall zwischen Bahn und PKW

Heidelberg (ots) – Die Unfallaufnahme wurde vor Ort abgeschlossen und die gesperrten Fahrbahnen wieder frei gegeben. Zum genauen Unfallhergang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auf Grund der Kollision entstand an der Straßenbahn und dem Auto ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden. Es wurden

durch den Unfall glücklicherweise keine Personen verletzt.

Erstmeldung:

(ots) – Aufgrund eines Zusammenstoßes zwischen einer Straßenbahn und einem PKW im Bereich der Hardtstraße / Kirchheimer Weg kommt es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Derzeit ist die Fahrbahn des Kirchheimer Weges in beide Richtungen voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Über den genauen Unfallhergang sowie das Schadensausmaß kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Unfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 20:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Radfahrer in Eppelheim auf der Hauptstraße durch den Kreisverkehr und wollte vom Pfaffengrund kommend in die Mozartstraße abbiegen. Dabei wurde er vom 58-jährige Straßenbahnfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer stieß mit der heranfahrenden Straßenbahn zusammen und stürzte zu Boden.

Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft derzeit, ob die Ampelanlage richtig funktioniert hat.