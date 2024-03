Freckenfeld: Bei Hausbrand tote Frau gefunden

(ots) – Nach dem Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Freckenfeld am Sonntag 24.03.2024, bei dem eine 71-jährige Bewohnerin nur noch tot geborgen werden konnte, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter zur Klärung der Brandursache eingesetzt.

Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache bringen.

Widerstand durch Randalierer

Bellheim (ots) – Gestern Abend randalierte ein 33-Jähriger in Bellheim in einem Mehrparteienhaus. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, um den 33-Jährigen aus dem Haus zu bringen, holte dieser unvermittelt mit einem Schlag gegen den Kopf eines Polizeibeamten aus. Der Randalierer wurde daher festgenommen.

Infolge dieser Festnahme wurden die eingesetzten Beamte durch ihn leicht verletzt. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand und Hausfriedensbruch.

Einbruch in Jugendzentrum

Kandel (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in das Jugendzentrum in Kandel ein. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Fahrradfahrer alkoholisiert

Wörth/Schaidt (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 18:20 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Hauptstraße in Schaidt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten bei dem 62-Jährigen feststellen, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Dem 62-jährigen Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Westheim (ots) – Am 23.03.24 versuchten unbekannte Täter zwischen 18:40-22:30 Uhr in eine Wohnung in der Holzmühlstraße in Westheim einzubrechen. Die Wohnungstür hielt dem Einbruchsversuch stand, weshalb die Täter die Wohnung nicht betreten konnten. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von ca. 1.000 EUR.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Holzmühlstr. in Westheim gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter: 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Rülzheim/Bellheim (ots) – Am Morgen des 24.03.24 kam ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn der L539 von Bellheim kommend in Fahrtrichtung B9 ab, so dass mehrere Leitpfosten beschädigt wurden. Zudem fuhr er kurze Zeit später eine Straßenlaterne an einer Tankstelle in Rülzheim um und beschädigte ebenfalls in Rülzheim ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel.

Der zunächst unbekannte Verursacher konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 46-jährige Rülzheimer 2,03 Promille intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht

Wörth (ots) – In der Zeit vom 22.03.2024, 17:30 Uhr bis zum 23.03.2024, 09 Uhr, wurde der Stromverteilerkasten an der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Str./Dorschbergstraße Nähe des Europagymnasiums, durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt und umgeworfen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Probleme mit der Stromversorgung gab es nicht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271-9221-0 bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Geschwindigkeitskontrolle

Jockgrim (ots) – Am 23.03.2024 wurde zwischen 11-12:30 Uhr, durch die Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitsmessung in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim durchgeführt. Es ergaben sich bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße.