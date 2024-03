Schussgeräusche

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Nacht zum Montag 25.03.2024 gegen 00:40 Uhr, meldete ein Anwohner Schussgeräusche im Bereich der Eichendorffstraße. Polizeikräfte stellten in unmittelbarer Nähe drei Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren fest, welche zuvor mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatten.

Sie wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Widerstand geleistet

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Sonntag 24.03.2024 gegen 22:40 Uhr, meldete ein 29-Jähriger, dass sich seine 31-jährige ehemalige Lebensgefährtin in seiner Wohnung im aufhalte und nicht gehen wolle. Gegenüber den Polizeikräften verhielt sich die 31-Jährige unkooperativ und weigerte sich, auch nach erteiltem Platzverweis, die Wohnung zu verlassen.

Als sie aus der Wohnung geführt werden sollte, riss sie sich los und zeigte sich zunehmend aggressiv, weshalb sie gefesselt werden musste. Unterdessen solidarisierte sich der 29-Jährige plötzlich mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin und versuchte zu ihr zu gelangen, weshalb er ebenfalls fixiert wurde. Daraufhin beruhigte er sich wieder.

Da die 31-Jährige sich weiterhin hoch aggressiv zeigte und sich nicht beruhigen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen. Weder die Polizeikräfte noch die beiden Beteiligten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Einbruch in Wohnung – Schmuck entwendet

Ludwigshafen-Nord (ots) – Am Samstag 23.03.2024 zwischen 21-23:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bürgerstraße in Ludwigshafen ein. Hierbei wurde die Wohnungseingangstür aufgehebelt und Schmuck im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Die Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder des Tatgeschehens nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Taxi touchiert und weggefahren

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 34-jähriger Taxifahrer befuhr am 23.03.2024 gegen 21:00 Uhr mit seinem Taxi und einem Fahrgast die Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Oppau. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die linke Fahrbahnspur neben dem Taxi und wechselte plötzlich auf die rechte Fahrspur. Dabei touchierte er das Taxi und fuhr davon. Nach Angaben des Taxifahrers und des Fahrgastes könnte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen silbernen Audi handeln.

Für Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallhergangs und des beteiligten Fahrzeugs, wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter: 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand in der Grünerstraße

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am 25.03.2024 gegen 1:15 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grünerstraße. Eines der Zimmer brannte vollständig aus. Aufgrund der starken Brandschäden konnte die Brandwohnung bislang nicht betreten werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Mehrere Wohnungen sind aufgrund Brandschäden beziehungsweise Löschwasserschäden derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße

Feuerwehr-Ludwigshafen (ots)(BS) – Am 25.03.2024 um 18:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in die Bruchwiesenstraße gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr folgende Lage vor: Zwei Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Einer kam auf der Straße zum Stehen, der andere beteiligte Pkw stand abseits auf einer Grünfläche.

Beide Insassen des abseits stehenden Fahrzeugs konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Der Fahrer des zweiten unfallbeteiligten Pkw war noch in seinem Fahrzeug und wurde medizinisch erstversorgt.

Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die Person im Fahrzeug wurde mittels hydraulischer Rettungsgeräte Patientengerecht durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden zwei Personen in eine umliegende Klinik verbracht.

Während der Einsatz- und Bergemaßnahmen kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 11.03.2024 und dem 14.03.2024 wurde der geparkte Opel Corsa einer 55-Jährigen in der Bahnhofstraße beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Ein unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel mit den Daten des Unfallverursachers am Fahrzeug der Geschädigten.

Die Zeugin oder der Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Weil ein 23-jähriger Autofahrer deutlich zu schnell die Sternstraße entlangfuhr, wurde er am Sonntagabend (24.03.2024, gegen 19 Uhr) durch Polizeikräfte kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des jungen Mannes. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf THC.

Ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Für die Fahrt unter Drogeneinfluss muss er mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Reifen aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-West (ots) – In der Waltraudenstraße wurden aus einem Kellerabteil Autoreifen mit Felgen im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Die Täter brachen zwischen dem 23.03.2024, 22 Uhr, und dem 24.03.2024, 12:40 Uhr, die Tür des Abteils auf und konnten unerkannt mit den Reifen flüchten.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mit gefälschtem Führerschein in Verkehrskontrolle

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 23.03.2024 um 06:46 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann in der Industriestraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizeibeamten einen kroatischen Führerschein aus. Da die Beamten die Echtheit des Führerscheins anzweifelten, wurde der Mann auf die Dienststelle verbracht.

Dort stellte sich heraus, dass der Führerschein gefälscht und die Personalien erfunden waren. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Gegen den Mann wurden nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ereignisreicher Sonntag bei der Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(SK)Dehnfugenbrand Kaiser-Wilhelm-Strasse Mitte

Um 10:39 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in die Kaiser-Wilhelm-Strasse im Ortsteil Mitte gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden wahrnehmbar. Mittels einer Drehleiter wurde mehrere Ziegel entfernt und das Feuer konnte mit Netzmittel gelöscht werden. Zwei Nachschauen zu einem späteren Zeitpunkt bestätigten den Löscherfolg.

Während des Einsatzes wurde in den angrenzenden Wohnung Messungen durchgeführt. Diese zeigten keine erhöhten Werte. Durch die Einsatzmaßnahmen musste zeitweise der Schienenverkehr durch die Leitstelle der RNV eingestellt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen 16 Einsatzkräften, die Polzei und der Rettungsdienst

Dachstuhlbrand Friedrichstrasse Oppau

Um 15:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in die Friedrichstrasse im Ortsteil Oppau alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach und dem Erdgeschoss des eingeschossigen Gebäudes fest. Die Bewohner hatten sich schon selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten können.

Der Brand konnte mit einem Wenderohr über die Drehleiter und zwei weiteren Rohren im Innenangriff schnell gelöscht werden. Da alle Decken geöffnet werden mussten, zogen sich die Nachlöscharbeiten zeitlich in die Länge. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Die TWL hat den Straom im Gebäude abgestellt. Während der Nachtstunden werden mehrere Kontrollfahrten durch die Feuerwehr durchgeführt.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Ludwigshafen, die Technischen Werke, die Polizei und der Rettungsdienst.

Sperrmüllbrand Limburgstrasse Hemshof

Um 16:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Sperrmüllbrand in die Limburgstrasse im Ortsteil Hemfshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner schon mit den Löschmaßnahmen begonnen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, sowie die Polizei.

Der Einsatz war um 16:52 Uhr beendet.

Rauchentwicklung Eckermannstrasse Friesenheim

Um 19:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Eckermannstrasse im Ortsteil Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Kamin eines Reihenhauses festgestellt werden. Die Brandursache konnte schnell auf den Kachelofen begrenzt werde. Dieser hatte sich so stark erhitzt, dass er bereits mechanische Schäden aufwies. Durch Säubern und Ausräumen des Kachelofens konnte die Temperatur gesenkt werden.

Die Maßnahmen erwiesen sich als schwierig und zeitintensiv. Während der Nachtstunden wird eine Brandwache gestellt werden. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit einem Fahrzeug und 6 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Müllbrand Pranckstrasse Süd

Um 19:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Müllbrand in die Pranckstrasse im Ortsteil Süd alarmiert. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maudach übernahmen diesen Einsatz und konnten nach vollbrachter Arbeit den Einsatz um 19:53 Uhr beenden.

Autos angegangen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag 23.03.2024, 16:20 Uhr und Sonntag 24.03.2024, 6:10 Uhr, versuchten Unbekannte einen Mazda aufzubrechen. Dieser stand zur fraglichen Zeit in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße. Es gelang den Tätern nicht, in das Auto einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro am Fahrzeug.

Auch in der Bremserstraße wurde zwischen Samstag (23.03.2024, 21 Uhr) und Sonntag (24.03.2024, 9:30 Uhr) ein Auto angegangen. Hier gelang es den Tätern Schwimmutensilien im Wert von etwa 30 Euro zu stehlen. Ob das Fahrzeug zur Tatzeit verschlossen war, konnte die Halterin nicht sagen.

Aus gegebenen Anlass möchten wir noch einmal eindringlich erinnern: