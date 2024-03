PKW im Bach

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 04:30 Uhr, meldet eine Anwohnerin, dass im Marlachbach in Dannstadt-Schauernheim ein PKW liegen würde. Durch die eingesetzten Beamten konnte besagter PKW auf dem Dach liegend festgestellt werden. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Vermutlich verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete daraufhin im Bach.

Da es sich um einen PKW mit ausländischem Kennzeichen handelte, ergaben sich keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des verschwundenen Fahrzeugführers. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall zwischen mehreren PKW

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Iggelheim und Schifferstadt zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Durch polizeiliche Ermittlungen dürfte sich der Unfall ereignet haben, da das vorderste Fahrzeug in einen Feldweg abbiegen wollte und dementsprechend seine Geschwindigkeit verringerte. Der dahinterfahrende PKW bremste daraufhin ebenfalls ab.

Aufgrund zu geringen Abstands fuhren die zwei nachfolgenden PKW auf den abbremsenden PKW auf und es kam zum Unfall. Zwei der vier Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus.

Segelbootunglück auf dem Altrhein: Jugendliche Seglerin gerettet

Otterstadt (ots) – Am 23.03.2024 um 16:50 Uhr, erreichte die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen ein Notruf einer aufgeregten weiblichen Person, die angab, mit ihrem Segelboot auf dem Otterstädter Altrhein gekentert zu sein und dringend Hilfe benötige. Sie konnte sie sich auf das kieloben treibende Boot selbständig retten.

Vor Ort stellte die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen fest, dass es sich um ein 15-jähriges Mädchen handelte, das in einem Neoprenanzug auf einer kippeligen Jolle (Laser) saß und augenscheinlich entkräftet und zitternd nicht mehr in der Lage war, das Boot zu manövrieren. Nach ihren Angaben hatte eine Windböe das Boot zum Kentern gebracht, und aufgrund des auffrischenden Windes gelang es ihr nicht, das Boot wieder aufzurichten.

Weiteren Informationen zufolge hatte die angeblich erfahrene Seglerin ohne das Wissen ihrer Mutter das Segelboot eigenständig aufgeriggt und zu Wasser gelassen. Das entkräftete Mädchen wurde an Land gebracht und anschließend vom verständigten Rettungsdienst versorgt, bevor es ihrer Mutter übergeben wurde. Die Segeljolle konnte unbeschädigt geborgen werden.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen Seglern und Wassersportlern zu empfehlen, stets die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und die Wetterbedingungen genau zu überprüfen, bevor sie zu einem Segelausflug aufbrechen. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik