Polizeiliche Einsätze aufgrund starker Windböen

Speyer/Harthausen (ots) – Am 23.03.2024 kam es zu insgesamt zwei polizeilichen Einsätzen aufgrund von Windböen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer. In der Siemensstraße in Speyer wurden auf die Fahrbahn gewehte Äste und Sträucher gemeldet, welche noch bevor es zu einer Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer kommen konnte, von der Fahrbahn entfernt wurden.

In Harthausen stürzte ein massiver Baum um und ragte deutlich auf die Fahrbahn. Dieser konnte durch die Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt werden. Zu Personen oder Sachschäden kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Windschutzscheibe durch Sturm beschädigt

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 11 Uhr entdeckte ein Anwohner, dass ein Verkehrsschild auf die Heckscheibe seines in der Eichendorffstraße geparkten PKW gefallen ist und diese hierdurch zerstört hat. Die Polizei geht davon aus, dass das Verkehrsschild in Folge des starken Windes vom Vortag auf den PKW fiel. Der Sachschaden liegt bei ca. 3.000 Euro.

Interesse für Sperrmüll hat Folgen

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 07:45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass vier Personen in der Eugen-Jäger-Straße auffälliges Interesse an einem mit Sperrmüll beladenen Müllcontainer zeigten. Die Streife traf drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 33 und 47 Jahren an und unterzog sie einer Personenkontrolle.

Hierbei stellten die Beamten zwar keinen Sperrmülldiebstahl fest, jedoch würdigten sie das hochwertige Pedelec eines 37-Jährigen aus der Gruppe eines näheren Blickes. Hierbei stellten sie fest, dass das Pedelec im Wert von über 3.000 Euro im November 2023 gestohlen worden war.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten zudem etwa 2 Gramm Amphetamin auf. Die Beamten stellten die Drogen und das Fahrrad sicher, leiteten Strafverfahren ein und erteilten der Gruppe einen Platzverweis.

Scheiben an zwei PKW eingeschlagen, Beute in einem Fall

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20:20-10 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines PKW in der Waldstraße ein und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Täter zogen ohne Beute von dannen.

Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12:25 Uhr, schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben eines PKW in der Draisstraße ein und entwendeten eine graue Tasche der Marke „Guess“ sowie eine dunkelblaue BMW-Weste mit Streifen im Schulterbereich, bei der es sich um ein nicht auf dem freien Markt erhältliches Sondermodell handelt. Der Sachschaden liegt hier bei ca. 750 Euro.

Täterfestnahme nach Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am späten Sonntagabend zwischen 22-22:25 Uhr bemerkten Zeugen einen Mann, der in der Kettelerstraße versuchte einen PKW zu öffnen und sich anschließend in einen unverschlossenen PKW im Buchenweg setzte. Ein Zeuge sprach den Mann an, woraufhin dieser ohne Beute über diverse Höfe in Richtung der Waldseer Straße flüchtete. Den Polizeistreifen gelang es, den 30-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Kettelerstraße zu stellen und festzunehmen.

Die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung weitere Gegenstände, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Sie nahmen den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Insbesondere zur Zuordnung des aufgefundenen, mutmaßlichen Diebesguts bittet die Polizei Speyer Zeugen/weitere Geschädigte um Mitteilung unter: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 28-jährige PKW-Fahrerin den Nußbaumweg in Richtung der Spaldinger Straße, um nach rechts auf diese abzubiegen. An der Einmündung befuhr ein 19-jähriger Radfahrer den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Otterstadt. Die 28-Jährige hielt an der Einmündung vorschriftsgemäß an.

Der 19-Jährige versuchte jedoch die Einmündung zu passieren, indem er hinter ihrem PKW vorbeifuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, touchierte den hinteren Bereich des PKW und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit Schürfwunden an Armen und Beinen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 550 Euro.