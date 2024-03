Landau: Die Polizei-News

Frau leistet Widerstand und beleidigt Beamte

Landau (ots) – Am Abend des 24.03.2024 beobachtete eine Streife der Bundespolizei, eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann auf Bahnsteig 2/3 am Hauptbahnhof Landau. Die Personen wurden daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Da die Frau und der Mann sich nach der Kontrolle beruhigten, konnten sie nach der Identitätsfeststellung und einer Gefährderansprache ihren Weg fortsetzen.

Kurze Zeit später geriet das Paar jedoch nochmal in Streit, woraufhin die Polizisten wieder zu Bahnsteig 2/3 gerufen wurden. Als der Streit geschlichtet war, stellten die Beamten fest, dass die 37-jährige Deutsche und der 35-jährige Deutsche jeweils eine Bierdose dabeihatten.

Die Bundespolizisten sprachen die Frau und den Mann an und wiesen sie auf das gültige Alkoholverbot im Hauptbahnhof Landau hin. Der Deutsche entsorgte daraufhin das Bier in einem Mülleimer, die Frau schüttete den Inhalt der Dose vor den Polizisten auf den Bahnsteig. Die 37-Jährige wurde von den Beamten darüber informiert, dass gegen sie ein Verfahren wegen Verunreinigung von Bahnanlagen eingeleitet wird.

Darauf reagierte sie aggressiv, schrie die Bundespolizisten an und warf ihren Ausweis in das Gleisbett. Während der Maßnahme zeigte sie den Polizisten den Mittelfinger. Die Frau wurde aufgefordert den Bahnhof zu verlassen, dieser kam sie nicht nach. Der Platzverweis musste mit Zwang durchgesetzt werden.

Die 37-Jährige beleidigte die Bundespolizisten mehrmals und leistete Widerstand gegen die Maßnahme. Die Deutsche wurde zu Boden gebracht und ihr wurden Handschellen angelegt. Hierbei verletzte sich die Frau an der Nase und fing an zu bluten. Durch die Beamten wurde ein Rettungswagen verständigt. Als die Polizisten mit der Frau auf den Rettungswagen warteten spuckte die Frau in Richtung der Beamten und trat nach diesen.

Da die Frau weiterhin aggressiv war, wurde sie von der Streife ins Krankenhaus begleitet. Erst im Krankenhaus beruhigte sich die Deutsche wieder. Nach der Behandlung konnte sie das Krankenhaus verlassen. Die Bundespolizisten wurden nicht verletzt. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff und Beleidigung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Landau (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 14:40 Uhr, kam es in Landau an der Kreuzung Horststraße/Horstring zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen und hohem Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine 29-jährige Fahrerin die Kreuzung trotz Rotlicht, vom Horstring kommend, über die Horststraße in die Schneiderstraße überqueren wollte und dabei mit einem vorfahrtsberechtigen PKW kollidierte.

Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten teilweise in Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

PKW-Brand in Landau

Landau (ots) – Am Donnerstag 21.03.2024 gegen 23:50 Uhr, geriet ein in der Thomas-Nast-Straße geparkter PKW in Vollbrand. Die Brandursache ist bislang unklar. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte, PKW in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe entstanden sein. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.