Verkehrsunfall B 41 (Foto)

(AJ) – Am 23.03.2024 gegen 20:30 Uhr, fuhr ein PKW ohne Fremdeinwirkung in die Mittel- und Seitenleitplanke. Der Fahrer war nicht eingeklemmt oder eingeschlossen, saß aber verletzt im Auto. Die angerückten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher, sicherten das Fahrzeug gegen Wegrollen und retteten den Fahrer patientengerecht aus dem Fahrzeug. Hierfür wurde mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür entfernt. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Batterie wurde abgeklemmt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Ölbindemittel gebunden. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet. Über die Drehleiter wurden Fotos für die Unfallaufnahme der vor Ort befindlichen Polizeibeamten gemacht. Die B 41 war während des etwa 2-stündigen Einsatzes in der betroffenen Fahrtrichtung voll gesperrt.

Diebstahl durch 3 männliche Personen auf dem Abi-Ball

Bad Kreuznach (ots) – Am 24.03.2024 gegen 02 Uhr, kam es auf dem Abi-Ball des Lina-Hilger-Gymnasiums zu mehreren Diebstählen. Die Security konnte im Verlauf des Abends 3 männliche Personen dabei beobachten, wie diese vermehrt die Umkleide aufsuchten und dort Taschen durchwühlten. Letztendlich wurden die 3 Männer von der Security angesprochen und festgehalten. Die hinzugezogenen Polizeikräfte übernahmen die Beschuldigten.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnte einiges an Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Insgesamt konnten zehn Geschädigte noch vor Ort ermittelt werden. Teilweise konnte das Diebesgut allerdings noch nicht zugeordnet werden. Die Beschuldigten wurden allesamt zur Dienststelle sistiert und repressiven Maßnahmen unterzogen.

Hiernach wurden sie nach Rücksprache mit der Kreuznacher Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 zu melden.

Mülltonnenbrand vor Grundschule – Täter gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 22:30 Uhr, stellte ein aufmerksamer 43-jähriger Anwohner von Planig einen Mülltonnenbrand vor der örtlichen Grundschule fest. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand so zügig ablöschen konnte. Eine durch die Polizei eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ.

Vor Ort wurde der Tatort spurenschonend aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden dürfte bei circa 1.200 Euro liegen. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.

Sachbeschädigung durch Farbe – Hinweise erbeten

Otzweiler (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich der Bergstraße zu Farbsprühereien. U. a. wurde der Schriftzug „Deponie“ auf die Straße aufgetragen. Die Polizei konnte vor Ort eine Farbsprühdose (Baumarkierungsspray)sicherstellen. Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.