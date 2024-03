2 Fahrer unter BTM-Einfluss aus dem Verkehr gezogen!

Maikammer/Edenkoben (ots) – Am Freitag 22.03.2024 gegen 23:10 Uhr wurde ein 30-jähriger Pkw-Führer aus dem Kreis SÜW in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ihm im Anschluss an die Kontrolle auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

In Edenkoben wurde am Samstag, 23.03.2024 gegen 12:00 Uhr ein weiterer Pkw-Führer aus dem Kreis SÜW kontrolliert. Dieser räumte während der Kontrolle ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der durchgeführte Urintest bestätigte die Angaben des Fahrers. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Fahrzeugschlüssel beider Fahrer wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter BTM-Einfluss.

PKW-Brand auf der L493 bei Herxheim/Landau

Herxheim (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 16:45 Uhr, kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem PKW Brand auf der L493 zwischen Rohrbach und Herxheim. Der Fahrer bemerkte eine Rauchentwicklung im Motorraum und lenkte sein Fahrzeug auf einen Wirtschaftsweg.

Das Fahrzeug geriet in Vollbrand, die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Es handelte sich nicht um ein E-Auto.

Betrunken mit dem Pkw auf der Autobahn unterwegs

A65/Landau (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 20:00 Uhr, wurde der Polizei Edenkoben ein schlangenlinienfahrender französischer Pkw auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der AS Landau-Nord gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des 41 -jährigen Fahrers schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Test ergab 2,43 Promille. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.