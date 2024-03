Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen – Messer im Spiel

Mainz-Altstadt (ots) – Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden kam es am Samstagabend gegen 20:30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Höfchen. Zunächst teilten Zeugen über Notruf mit, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sei.

Als die ersten Streifenwagen wenig später vor Ort waren, konnte jedoch niemand mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Fahndung konnten letztlich drei Personen angetroffen werden, wovon 2 Verletzungen in Form von kleineren Stichwunden aufwiesen. Die drei Jugendlichen gaben an, dass sie Streit mit einer anderen Personengruppe hatten, wobei einer unvermittelt mit einem Messer auf sie losgegangen sei.

Täterbeschreibung:

170-175cm groß mit Erscheinungsbild. Auffallend seien die längeren lockigen Haare, die mit einem Band im Bereich der Stirn fixiert waren, gewesen. Der Täter trug zudem eine dunkle Jacke mit weißem „Nike“ Zeichen auf der linken Brust. Der Täter soll laut Zeugenaussagen „arabisch“ gesprochen haben.

Die beiden Verletzten wurden durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geldwäsche – Auf den „Gold-Zahn“ gefühlt

Mainz (ots) – Umfangreiche Geschäftsunterlagen, Computerdaten sowie ein Videosystem wurden bei Durchsuchungen von fünf Wohn- und Geschäftsräumen in Düsseldorf, Müllheim im Markgräflerland sowie in Luxemburg durch Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei am 21.03.2024 sichergestellt.

Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) des Zollfandungsamtes Frankfurt am Main und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ermittelt seit Ende 2023 gegen einen 43-Jährigen Beschuldigten und dessen mutmaßlichen Mittäter wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Geldwäsche im Zusammenhang mit Goldgeschäften. Den unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken geführten Ermittlungen lagen diverse Hinweise zugrunde, die durch die Financial Intelligence Unit (FIU), der beim Zoll angesiedelten Zentralstelle des Bundes zur Untersuchung verdächtiger Finanztransaktionen, zusammengeführt sowie umfassend und mit hoher Priorität analysiert wurden.

Im Anschluss daran erfolgte die Übermittlung des Analyseergebnisses der FIU an das Landespolizeipräsidium Saarland. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Haupttatverdächtige Gold unbekannter Herkunft im Wert eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags aus Deutschland angekauft, in die Türkei ausgeführt und sodann teilweise taggleich als Goldschmuck wieder reimportiert haben.

Zudem besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige zur Verschleierung des Ursprungs des Edelmetalls und der Geldflüsse seine Im- und Exportgeschäfte über wirtschaftlich inaktive Scheinfirmen abwickelt. „Aufgrund der nicht geklärten Herkunft des Goldes und der eingesetzten Gelder kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aus möglicherweise inkriminierten Vortaten stammen“, so Carina Orth, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Im Oktober 2023 konnten im Ermittlungsverfahren rund 522.000 Euro, eine scharfe Schusswaffe sowie zuvor 19 Kilogramm Gold bei einer Zollkontrolle in Prüm sichergestellt werden.

Zusatzinformationen:

Gemeinsame Finanzermittlungsgruppen bestehen zwischen den Zollfahndungs-ämtern und den Landeskriminalämtern bzw. dem Landespolizeipräsidium des Saarlands sowie zwischen dem Zollkriminalamt und dem Bundeskriminalamt. Die fachlich zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichteten Stellen verfolgen in erster Linie den Zweck illegale Handlungen aufzudecken, die das Verschleiern der Herkunft von rechtswidrig erlangten Vermögensgegenständen zum Ziel haben.

Als gleichwertiger Partner zur Bekämpfung der international organisierten Geldwäsche arbeitet das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main in seinem Zuständigkeitsbereich in drei Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen mit den jeweiligen Länderpolizeien. Ein weiterer Dienstsitz ist beim Flughafen Frankfurt am Main eingerichtet.

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Zwei Fahrraddiebstähle in Mainz

Mainz (ots) – Am Freitagabend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wurden gleich zwei E-Bikes vor der Sporthalle der IGS Bretzenheim in der Hans-Böckler-Straße entwendet. Da zumindest eines der beiden Räder mit einem Faltschloss gesichert war, muss es möglicherweise von einem oder mehreren Tätern davongetragen worden sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auch in der Holzhofstraße kam es zu einem Fahrraddiebstahl hinter dem dortigen Kino. Eine 52-Jährige Mainzerin schaute sich am Samstag dem 23.03.2024 zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr einen Film an, was der oder die Täter nutzten, um das Fahrrad zu entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall wegen herunter gefallenem Handy

Mainz-Neustadt (ots) – Am Sonntag gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto die Kaiserstraße in Richtung Rheinallee. Als ihm sein Handy aus der Halterung fiel, griff er während der Fahrt in den Fußraum und lies hierbei für einen Sekundenbruchteil die Fahrbahn aus den Augen.

In der Folge kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Unglücklicherweise lief in diesem Moment eine 43-jährige Fußgängerin an den geparkten PKW vorbei und wurde durch die Wucht des Aufpralls durch das geparkte Auto getroffen und leicht verletzt.

Der eigentliche Unfallverursacher kollidierte letztlich frontal mit einer Straßenlaterne, welche so stark beschädigt wurde, dass sie durch die Mainzer Netze abmontiert werde musste. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hat nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu rechnen.

Präventionstag der Mainzer Polizei

Mainz-Innenstadt (ots) – Sie kommen vom Einkaufen nach Hause. Sie waren doch nur kurz weg. Die Wohnungstür steht einen Spalt offen; komisch, habe ich vergessen abzuschließen?! Es liegen Holzsplitter auf dem Boden, scheinbar vom Türrahmen. Bei betreten der Wohnung dann Gewissheit. Die Schränke stehen offen, der Inhalt auf dem Boden verteilt. Der Schmuck aus der Schatulle in Badezimmer ist weg. Jemand ist bei mir eingebrochen!

Zum Glück ist niemand mehr in der Wohnung. 110 anrufen. Der Tatort muss spurenschonend aufgenommen werden. So oder so ähnlich ist es seit dem 01.10.2023 82 Mal im Stadtgebiet geschehen, wobei es 27 Mal beim Versuch blieb. In 48 Fällen waren Mehrfamilienhäuser, in 34 Fällen Einfamilienhäuser betroffen.

Damit liegen die Fallzahlen zwar auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr, jedoch ist jeder Einbruch einer zu viel. Nicht nur wegen des materiellen Schadens, auch wegen der psychischen Folgen für die Anwohner.

Zwar konnten unserer Spezialisten der Kriminalpolizei mit Hilfe von aufmerksamen Anwohnern und hilfsbereiten Zeugen bislang zwei Täter festnehmen, um es jedoch gar nicht erst soweit kommen zu lassen ist die Einbruchsprävention das Mittel der Wahl.

Hierzu wird durch die Mainzer Polizei ein Präventionstag am Montag dem 25.03.2024 durchgeführt. In der Hechtsheimer Straße, auf dem ehemaligen IBM Gelände, wird zwischen 12-16:00 Uhr das Sicherheitsmobil unserer Experten für Einbruchsprävention aufgebaut und betrieben. Interessierte sind herzlich eingeladen sich dort über Sicherungsmöglichkeiten der eigenen Wohnung, allgemeine Tipps, Verhaltenshinweise und alles rund um den Einbruchsschutz zu informieren.

Außerdem werden uniformierten Beamte der Mainzer Polizei, welche durch das Polizeipräsidium für Einsatz, Logistik und Technik unterstützt werden, in der Mainzer Innenstadt unterwegs sein, um dort Flyer mit wertvollen Tipps zur Einbruchsprävention zu verteilen, Aufklärungsgespräche anzubieten und sich gerne auch die Gegebenheiten vor Ort anschauen.

Sie können sich aber auch unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen informieren.

Ganzjährig bietet das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon: 06131/65-3390 oder

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de .

Kreis Mainz-Bingen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Sörgenloch (ots) – Am Freitag gegen 19:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Mühlweg in Sörgenloch. Aufgrund Alkoholisierung und zu hoher Geschwindigkeit verlor die 50-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Geländer und einem geparkten Auto, wobei nicht nur das Geländer stark beschädigt wurde, auch beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Fahrerin wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem verunfallten Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, war auch die Freiwillige Feuerwehr Sörgenloch an der Unfallstelle im Einsatz.

Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der starken Alkoholisierung nicht durchgeführt werden, weswegen die Atemalkoholkonzentration nicht bekannt ist. Neben einer Blutprobenentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins hat die Fahrzeugführerin nun auch mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen.

Fahrzeug in Brand gesetzt

Bingen (ots) – Am Freitag 22.03.2024 wurde durch einen unbekannte Täter gegen 17 Uhr ein in der Saarlandstraße in einem Hof geparkter Audi Q7 in Brand gesetzt. Nur durch ein schnelles Eingreifen von Zeugen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.