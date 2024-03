Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Münzenberg-Gambach: Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus / Seniorin übergibt Schmuck und Bargeld –

Am Samstagnachmittag erleichterten Betrüger eine Seniorin um ihre Wertsachen. Eine mutmaßliche Mitarbeiterin der Hausbank hatte die Gambacherin zuvor am Telefon trickreich überredet, die Wertsachen zu übergeben.

Gegen 15.30 Uhr rief die falsche Bankmitarbeiterin an. Man habe eine betrügerische Überweisung vom Konto der Seniorin in Höhe von 900 Euro stoppen können. Da man nicht ausschließen könne, dass hinter dem Betrug ein Mitarbeiter der Bank stünde, so die Betrügerin am Telefon, und zudem Falschgeld im Umlauf sei, forderte sie die Unbekannte auf, ihre Wertsachen und das Bargeld zusammenzupacken. Polizisten kämen vorbei und würden die Wertsachen in Sicherheit bringen und die Banknoten auf Echtheit überprüfen. Das Opfer steckte Schmuck und Bargeld im Wert von rund 10.000 Euro in eine Tüte und übergab es zwei Männern, die an ihrer Haustür klingelten. Erst später fiel der Betrug auf.

Einen der falschen Polizisten beschreibt das Opfer wie folgt: Heller Teint, zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlanke Statur. Er hatte volles, dunkles, gelocktes Haare und trug eine dunkle leichte Jacke sowie einen grauen Pullover. Zu seinem Komplizen kann die Seniorin lediglich sagen, dass er etwas älter als der erste Täter war.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Männer am Samstagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 16.40 Uhr in Gambach beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Dieser Betrugsfall zeigt deutlich, wie wichtig der sorgsame Umgang mit sensiblen Vermögensdaten ist. Um nicht Opfer der Masche zu werden, rät die Polizei eindringlich:

Geben Sie keine sensiblen Daten zu ihren Vermögen, Wertsachen

oder anderen Werten am Telefon heraus.

oder anderen Werten am Telefon heraus. Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter erfragen niemals

sensible Daten am Telefon.

sensible Daten am Telefon. Rufen sie Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer aktiv

zurück und informieren Sie sich dort direkt über angebliche

Ungereimtheiten.

Büdingen: Arztpraxis durchwühlt –

Eine Arztpraxis in der Straße „Am Schlag“ rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.45 Uhr und Samstagmorgen, gegen 08.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt und durchwühlten alle Praxisräume. Sie brachen einen Safe auf und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Rezepten und Medikamenten mitgehen. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 20.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg-Ossenheim: In Betriebe eingestiegen –

Auf Beute aus einer Pietät und aus einer auf Glaselemente spezialisierte Firma hatten es Diebe im Sandkautenweg abgesehen. Die Diebe drangen gewaltsam in die Firmengebäude ein und suchten nach Wertsachen. Aus den Räumen der Firmen erbeuteten die Diebe jeweils einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 07.00 Uhr im Sandkautenweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Diebstahl aus Wohnung –

Am Sonntagabend nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in der Paul-Ehrlich-Straße, um darin nach Wertsachen zu suchen. Zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr stiegen die Diebe über die mutmaßlich nicht verschlossene Terrassentür ein und durchwühlten eine Kommoden. Hieraus fielen ihnen unter anderem Bank-Kundenkarten, Bargeld, eine Sonnenbrille und EarPods – Pro in die Hände. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben – Klein-Karben: Wohnungseinbruch –

Nach einem Wohnungseinbruch am Freitagabend in der Raiffeisenstraße bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen 20.00 Uhr und 21.55 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.