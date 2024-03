Kriminalpolizei sucht weitere Geschädigte – Folgemeldung zu: Verdacht des Spendenbetrugs

(Bezug zur Meldung vom 22.03.2024, 16.24 Uhr.

Bei dem Verdacht des Spendenbetrugs geht es um öffentliche Spendenaufrufe, die der Behandlung eines angeblich an Hautkrebs und Leukämie erkrankten Jungen aus Mittelhessen dienen sollten.

Für die andauernden Ermittlungen bittet die Polizei weitere Geschädigte, sprich Personen, die im Zuge der Kampagnen Geld gespendet haben, sich zu melden. Hierfür ist das Emailpostfach Spendenbetrug.ppmh@polizei.hessen.de eingerichtet worden.

In der E-Mail reicht die kurze Angabe der Erreichbarkeiten (Name, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse). Im weiteren Verlauf werden die Personen ein Formular von der Kriminalpolizei erhalten, in dem alle für die Ermittlungen wesentlichen Informationen abgefragt werden.

Gießen: In Wohnung eingebrochen

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kugelberg hebelten Unbekannte zwischen Montag, 18. März, 16 Uhr, und Donnerstag, 21. März, 14.30 Uhr, eine Wohnungstür auf und verursachten dabei einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Anschließend durchsuchten sie Räume und Schränke und flüchteten unter anderem mit Schmuck im Wert von etwa 250 Euro. Ganz ähnlich gingen Diebe in der Ludwigstraße vor. Auch hier hebelten sie am Sonntag, 24. März, zwischen 11.15 Uhr und 19.25 Uhr, eine Wohnungstür im Mehrfamilienhaus auf und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Pohlheim- Holzheim: Werkzeug entwendet

In der Straße Am Kirschenwald machten sich Diebe an einer Garage und einem Gartenhaus zu schaffen. Zwischen Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr, bis Freitag, 22. März, 3.20 Uhr, entwendeten sie Werkzeug im Wert von etwa 350 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Heuchelheim: Felgen entwendet

Zum Trocknen in den Garten gelegte Audi-Felgen mit Winterreifen entwendeten Unbekannte in der Straße Auf dem Geiersberg in der Nacht auf Sonntag, 24. März. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen die Diebe die Felgen im Wert von etwa 600 Euro gegen 5.10 Uhr an sich und flüchteten. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Dartpfeile entwendet

Zwei Bauchtaschen auf dem Beifahrersitz in einem weißen Citroen weckten das Interesse eines Diebes in der Schützenstraße. Zwischen 1 Uhr und 12.25 Uhr am Samstag, 23. März, schlug der Unbekannte eine Scheibe ein und nahm die Taschen an sich. Diese enthielten Dartpfeile und eine Brille im Gesamtwert von etwa 650 Euro, zudem entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden am Citroen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden 8 Telefonnummer 0641/7006-3755).

Lich: Fremdenfeindliches gesprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte zwischen Samstag, 23. März, 22.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, einen Schriftzug und zwei Hakenkreuze an eine Grundstücksmauer in der Jahnstraße und verursachten damit einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Vito beschädigt

Einen blauen Daimler Benz Vito beschädigten Unbekannte in der Straße Neuen Bäue. Der etwa 500 Euro hohe Schaden am Außenspiegel entstand zwischen Samstag, 23. März, 15 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr. Hinweise hierzu bitte an Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Linden- Großen-Linden: Unfall am Kreisverkehr

Aufgrund verschiedenen Angaben zum Unfallhergang bittet die Polizei um Zeugen, die den Unfall am Sonntagabend, 24. März, beobachtet haben. Gegen 19.45 Uhr kollidierten ein Toyota und ein Opel im Kreisverkehr miteinander. Der 20-jährige Toyota-Fahrer aus Gießen blieb unverletzt, die 34-jährige Opel-Fahrerin aus Leihgestern kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein etwa 11.000 Euro hoher Schaden. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

In der Straße Kugelberg beschädigter ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten weißen VW Caddy. Der etwa 200 Euro hohe Schaden am Außenspiegel entstand zwischen Samstag, 23. März, 12 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Unfallermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Linden- Großen-Linden: Polo touchiert

Einen geparkten grauen VW Polo beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 21. März, 22 Uhr, und Freitag, 22. März, 10 Uhr, in der Schillerstraße. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden an der Fahrzeugfront zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Unfallermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).