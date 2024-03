Gleisspringer sorgt für Verspätungen

Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Ein 30-Jähriger aus Haiger

(Lahn-Dill Kreis) sorgte gestern Vormittag (24.3.) für Verspätungen auf der

Bahnstrecke Kassel-Frankfurt. In der Gemarkung Anzefahr soll der Mann plötzlich

aus dem Gebüsch und auf die Gleise gesprungen sein. Der Lokführer einer

herannahenden Hessischen Landesbahn (HLB) mit Fahrtrichtung Frankfurt gab sofort

einen Achtungspfiff ab und legte eine Schnellbremsung ein. Der Zug war zu diesem

Zeitpunkt mit rund 150 Stundenkilometern unterwegs.

Der Mann wurde zum Glück nicht vom Zug erfasst. Verletzt wurde niemand. Durch

die Schnellbremsung kamen die Reisenden im Zug mit dem Schrecken davon.

Der Zugverkehr musste den Bereich wegen des Vorfalls zeitweise in langsamer

Fahrt passieren.

Ein Hubschrauber sowie eine Streife der Bundespolizei, zusammen mit den Kollegen

der Polizei Stadtallendorf, suchten nach dem zunächst Unbekannten.

Im Bereich Anzefahr trafen die Beamten auf den 30-Jährigen. Die Bundespolizisten

stellten die Identität des Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren wegen

Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ ein.

Wegen der aus Sicherheitsgründen für den Bahnverkehr angeordneten Langsamfahrt

erhielten 19 Züge jeweils eine Verspätung von rund 30 Minuten. Nach den

polizeilichen Maßnahmen kam der Mann aus der Türkei wieder frei.

Marburg- Seat zerkratzt

Auf dem Parkdeck im Krummbogen zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Seat. Mit einem spitzen Gegenstand trieben sie tiefe Kratzer in den Lack der Türen und des Kofferraums ein. Der Schaden am Ibiza wird mit 2.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr am Sonntag (24.03.202 4) aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kirchhain- Waffe gezeigt- Anzeige folgt

Am späten Samstagnachmittag (23.03.2024) löste ein 20-Jähriger einen Polizeieinsatz aus, da er mit einer vermeintlichen Pistole aus seinem BMW heraus auf zwei Personen gezielt hatte. Gegen 17:40 Uhr alarmierte eine Autofahrerin die Polizei. Sie war gemeinsam mit ihrem Kind auf der B3 in Richtung Norden unterwegs. In Höhe des Aquamar wurde sie von einem 3-er BMW überholt. Hierbei zielte der Fahrer des 3-ers offensichtlich mit einer Pistole auf die 38-Jährige und ihren 10-jährigen Sohn. Sofort rückten Streifen der Polizei Marburg und Stadtallendorf aus. Beamte stellten den weißen BMW am Messeplatz fest. Die Ermittler fanden bei dem Fahrer eine Spielzeugpistole und stellten sie sicher. Gegen den 20-jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen Bedrohung ein. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen gefährlichen Aktionen. Auch Spielzeugwaffen sollten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Sehen diese echt aus, steht ein Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des Führens einer Anscheinswaffe im Raum. Zudem werden andere Menschen stark verunsichert oder gar verängstigt.

Rauschenberg- Falscher Wasserwerker bringt Senior um Bargeld

Ein Senior aus Rauschenberg wurde am Samstag (23.03.2024) mit dem sogenannten Wasserwerkertrick bestohlen. Gegen 15:45 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnung des Mannes und gab sich als Wasserwerker aus. Unter dem Vorwand die Leitungen überprüfen zu wollen, ergaunerte er sich Zutritt zu der Wohnung. Der falsche Wasserwerker forderte den Senior auf, die Leitungen im Obergeschoss aufzudrehen. Die Abwesenheit des Wohnungsbesitzers nutze der Dieb und stahl Bargeld im fünfstelligen Bereich. Erst nachdem der Unbekannte weg war, bemerkte der Senior den Diebstahl und informierte die Polizei. Offenbar war der Unbekannte bereits, mit einem Komplizen, am Freitag in der Wohnung des Seniors. Dort hatte er sein Wiederkommen für Samstag angekündigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise: -Wem ist der Täter, bei dem es sich um einen rund 170 cm großen, 25 bis 30 Jahre alten Mann mit auffällig dickem Bauch handeln soll, aufgefallen? Er hatte wenig Haare, möglicherweise eine Glatze, einen Dreitagebart und trug eine Brille mit schwarzem Gestell. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose, blauer Steppjacke und schwarzer Basecap. -Wer hat die Person mit einem Komplizen bereits am Freitag wahrgenommen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge in Rauschenberg aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0. Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern: Gewähren Sie keinen unbekannten Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde und alarmieren Sie die Polizei.

Marburg- Flasche geworfen – 16-Jährige verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nun ein 19-Jähriger verantworten. Er hatte offenbar am Freitagabend (22.03.2024) in der Biegenstraße eine Flasche geworfen und eine 16-Jährige damit am Kopf getroffen. Die Verletzte musste durch Rettungskräfte erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der aus Marburg stammende 19-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Marburger Polizeiwache verbracht. Dort folgte für den erheblich alkoholisierten Mann, der über zwei Promille gepustet hatte, eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: – Wer hat mitbekommen, wie der 19-Jährige gegen 22:35 Uhr die Glasflasche im Eingangsbereich des Kulturzentrums KFZ warf? -Wer hat gesehen, wie die 16-Jährige von der Flasche getroffen wurde? -Wer kann sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Marburg-Wehrda:

1.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Fiat kosten, den ein Unbekannter am 16.03.2024 hinterließ. Zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr streifte der Unfallfahrer den auf dem OBI-Parkplatz abgestellten blauen Tipo am Heck der Beifahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Zusammenstoß auf dem Parkplatz in der Straße „Im Schwarzenborn“ mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Marburg- Wehrda:

Freitagmittag (22.03.2024) war ein Radfahrer gegen 13:30 Uhr im Kreisverkehr in der Wehrdaer Straße unterwegs. Aus Richtung Goßfelden kommend war er mit seinem E-Bike in den Kreisverkehr eingefahren um weiter in Richtung des Kaufpark Wehrda zu fahren. Aus Richtung Marburg kommend fuhr ein Ford-Fahrer in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigen E-Biker, der wiederrum stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem grauen Kuga zu verhindern. Der Radfahrer stürzte und verletze sich leicht. Der Ford-Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch fort ohne sich um den verletzten 47-Jährigen zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf / B253:

Ein Unbekannter fuhr zwischen Freitag (22.03.2024), 18:00 Uhr und Samstag (23.03.2024), 08:00 Uhr, auf der B253 aus Richtung Hatzfeld-Eifa kommend in Richtung Biedenkopf. Zwischen dem Abzweig Dexbach und der Sackpfeife kam der Unfallfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug des Unbekannten, sowie die Schutzplanke wurden beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Das an der Stelle verlorene Öl wurde notdürftig abgebunden, jedoch lief ein Teil die Fahrbahn entlang und musste im Nachgang durch die Straßenmeisterei abgebunden werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem älteren silbernen Ford Mondeo. Wer kann Hinweise zu dem Ford geben, der im Frontbereich erheblich beschädigt sein müsste, oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Breidenbach:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter am Samstag (23.03.2024), zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz in der Bahnhofstraße einen geparkten braunen Toyota Avensis am Kotflügel hinten links und flüchtete im Anschluss. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Marburg:

Zwischen 09:20 Uhr und 10:00 Uhr kam es am Freitag (22.03.2024) zu einer Unfallflucht auf dem ATU Parkplatz im Krummbogen. Ein Unbekannter stieß beim Ein-oder Ausparken gegen die Beifahrertür eines weißen VW Golf und verursachte einen 2.500 Euro teuren Schaden. Eine zweite Unfallflucht wurde am Freitag auf einem weiteren Parkplatz im Krummbogen Höhe der Hausnummer 14 gemeldet. Hier war ein Unbekannter zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr gegen die hintere Stoßstange eines schwarzen Audi Sportback gestoßen und hatte einen 800 Euro teuren Schaden verursacht. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.