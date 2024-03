Außenspiegel beschädigt

Um 18:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Brückenstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Fiat kam es zur Kollision der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Versuchter Wohnungseinbruch

Um 01:34 Uhr versuchte vergangene Nacht ein Unbekannter in eine Wohnung in der Thüringer Straße in Eschwege einzubrechen. Der unbekannte Täter begab sich auf die Terrasse und versuchte dort die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde die äußere Verglasung der Tür beschädigt. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und sah noch einen Täter auf einem Fahrrad in Richtung Kaufland flüchten. Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um eine auffällig kleine Person gehandelt haben, die dunkel gekleidet war und die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Der Sachschaden wird mit + ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 09:48 Uhr beabsichtigte am gestrigen Sonntagmorgen ein 56-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt auf die Walburger Straße in Witzenhausen zu fahren. Dabei fuhr er gegen einen Pkw BMW, der dort im absoluten Halteverbot auf einer Sperrfläche geparkt war. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.