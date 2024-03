Korbach: Die Polizei-News

Mann schlägt und belästigt Reisende in Regional-bahn

Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Ein 52-Jähriger aus Korbach sorgte

am vergangenen Freitagnachmittag (22.3.), während der Fahrt in die nordhessische

Hansestadt, für Ärger in einer Regionalbahn.

Zwischen den Haltestellen Goßberg und Korbach soll der Mann mehrere Reisende

belästigt und geschlagen haben. Nach Angaben von Zeugen hätte der 52-Jährige

mehrere Personen angerempelt. Eine 41-Jährige aus Korbach hätte der Mann ins

Gesicht geschlagen.

Bundespolizei sucht nach unbekannter Frau

Ebenfalls Opfer des Mannes wurde eine bislang noch unbekannte Frau. Dieser soll

der Mann beim Ausstieg im Bahnhof Korbach gegen das Bein getreten haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Tatverdächtigen ein

Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der

Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Die bislang unbekannte Geschädigte, die nach Zeugenhinweisen durch den

Tatverdächtigen mit einem Tritt verletzt worden sei, wird gebeten, sich

ebenfalls bei der Bundespolizei in Kassel zu melden.

Durch die Kollegen der Polizei in Korbach kam der 52-Jährige Asylbewerber aus

Äthiopien anschließend in psychiatrische Behandlung.

Korbach – Einbrecher in Einfamilienhäuser, Kripo sucht Zeugen

Am Wochenende brachen bisher unbekannte Täter in fünf Einfamilienhäuser in Korbach ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Korbach sucht Zeugen.

Die Täter schlugen in der Leipziger Straße und der Hallesche Straße zu. Zwei Einbrüche wurden der Polizei am Freitagabend gemeldet, einer am Samstag und zwei am Sonntag.

Die Bewohner der von den Einbrüchen betroffenen Häuser waren zur jeweiligen Tatzeit nicht zuhause, was die Einbrecher offensichtlich ausnutzten. Die genauen Tatzeiten sind noch unklar, die Kriminalpolizei geht aber derzeit davon aus, dass alle fünf Einbrüche am frühen Freitagabend (22. März) durch dieselben Täter begangen wurden.

In allen Fällen machten sich die Täter an den Verglasungen der Fenster oder Terrassentüren zu schaffen und gelangten so gewaltsam in die Häuser. Dort durchsuchten sie meist alle Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Einbrecher hatten es ausschließlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten. Einbrecher in Wohnhäuser nutzen zumeist den Schutz der Dunkelheit und die von außen erkennbare Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, sollten nicht zögern und den Notruf wählen.

Diemelstadt-Wrexen – Einbrecher in Wohnhäuser

Am Freitagabend brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Diemelstadt-Wrexen ein. Einmal entwendeten sie Schmuck, Münzen und Zigaretten, einmal Armbanduhren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag zwischen 18.00 und 21.30 Uhr gelangten die Täter über einen Zaun auf ein Grundstück in der Hauptstraße in Wrexen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und konnten so in das Einfamilienhaus einsteigen. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse. Die Täter entwendeten Schmuck, Münzsammlungen, Tafelsilber und mehrere Stangen Zigaretten der Marke Pueblo im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 300 Euro.

Am Samstagmorgen fand ein Spaziergänger an einem Feldweg in der Nähe der Landesstraße L 3011 zwischen Wrexen und Rhoden leere Münz- und Schmuckkästen, die die Unbekannten offensichtlich auf der Flucht entsorgt hatten.

Am Samstagabend wurde der Polizei ein zweiter Einbruch in Wrexen gemeldet. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit selben Täter hatten am Freitagabend bei einem Wohnhaus in der Straße Grundwiese ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher zwei Armbanduhren, der Wert des Diebsgutes und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.