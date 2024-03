Sachbeschädigung

Alsfeld. In der Karl-Bröger-Straße drangen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.03.) in ein umzäuntes Firmengelände ein und beschädigen die Reifen mehrerer Fahrzeuge sowie gelagerte Reifen mit einem unbekannten Stichwerkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Bebra. Im Bahnhof kam es am Freitagabend (22.03.), gegen 19 Uhr, zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug ein Unbekannter nach vorausgegangenen Streitigkeiten einem 19-jährigen aus Bebra in den Bauch und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Cornberg. In der Hauptstraße beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend (23.03.) und Sonntagmittag (24.03.) zwei Reifen eines Pkw des Herstellers Audi und verursachten so rund 500 Euro Sachschaden. Das Auto stand am Straßenrand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. In der Nacht zu Samstag (23.03.) kam es in der Brauhausstraße zu einer Körperverletzung. In einem Imbiss kam es nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 3 Uhr zunächst zu Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Personen. Ein 32-Jähriger aus Flieden verließ daraufhin die Räumlichkeiten. Im Bereich des Gehweges vor dem Imbiss wurde er plötzlich unvermittelt von einer unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei am Kopf verletzt. Der nicht näher beschriebene Täter verließ sodann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Ob ein Zusammenhang zu den verbalen Streitigkeiten und der Körperverletzung besteht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Hilders. In der Straße „Am Küppel“ im Ortsteil Simmershausen brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.03.), gegen 3.30 Uhr, in ein Sportlerheim ein. Die Täter brachen dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Franz-Schubert-Straße brachen Unbekannte am Samstag (23.03.), zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter hebelten dazu die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Nötigung – Zeugen gesucht

Fulda. Ein bislang unbekannter Mann sprach am Sonntagnachmittag (24.03.), gegen 15.30 Uhr, eine 21-Jährige aus Karlsruhe in der Bahnhofstraße in der Nähe eines Imbisses Richtung Kurfürstenstraße an und bat sie um Hilfe. Die Frau ging aus diesem Grund in Richtung des vermeintlich Hilfesuchenden in eine Seitengasse. Dort holte der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen sein Glied aus der Hose und führte die Hand der Frau an dieses. Die 21-Jährige konnte sich losreißen, woraufhin der Mann ihr noch ins Gesicht schlug. Die Frau flüchtete in den Bahnhof. Sie blieb körperlich unverletzt und beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, etwa 1,80 Meter, circa 50 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelgrauer Dreitagebart, dunkelgraue, kurze Haare, an rechter Nasenseite eine ausgeblichene Warze, bekleidet mit einer ausgewaschenen, dunklen Jeans, einer wattierten, blauen Daunenjacke mit horizontaler Absteppung und rot/schwarz/weißem Logo auf der linken Brust. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drei Verkehrsunfälle hintereinander auf der Bundesstraße 275 mit einer verletzter Person

Landkreis Vogelsberg (ots)

Am Sonntag (24.03.) kam es gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 275 aus Hartmannshain kommend in Richtung Gedern zu insgesamt drei Alleinunfällen nacheinander:

Der erste Verkehrsteilnehmer, ein 22-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem Seat Ibiza die B 275 aus Richtung Hartmannshain kommend in Richtung Gedern. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund der schneebedeckten und somit winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn, geriet ins Schleudern und rutschte in den Graben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Weiterhin wurde der Fahrer leicht verletzt.

Ein weiterer 20-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Wetteraukreis befuhr mit seinem VW Polo ebenso die B 275 aus Richtung Hartmannshain kommend in Richtung Gedern. In einer langgezogenen Linkskurve in räumlicher Nähe zum erste Unfall geriet er ebenfalls vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte auch in den Straßengraben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Ein dritter Verkehrsteilnehmer, ein 38-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis, befuhr mit seinem 3-er BMW ebenso die B 275 aus Richtung Gedern kommend in Richtung Hartmannshain. In diesem Fahrzeug befand sich noch eine weitere Person. Auch dieser dritte Pkw geriet in unmittelbarer Nähe zu den beiden anderen Unfallstellen, ebenfalls vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn, ins Schleudern und wurde aus der Kurve getragen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Zur Beseitigung der Gefahr der winterglatten Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei Wächtersbach informiert, die den Bereich abstreuten.

Die Zusammenhänge der drei Unfallereignisse mit ihrer räumlichen und zeitlichen Nähe sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und flüchtigem Pkw in Ulrichstein

Vogelsbergkreis (ots)

Am Sonntagabend (24.03.) kam es gegen 20.45 Uhr in einem Ulrichsteiner Ortsteil zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizeistation Lauterbach und einem Pkw Fiat aus dem Vogelsbergkreis. Vorangegangen war eine geplante Kontrolle des Fiat, wobei das Fahrzeug zunächst die Anhaltesignale der Polizei ignorierte und flüchtete. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden an den jeweiligen Pkw in einer Gesamthöhe von circa 5.000 Euro entstand. Der mutmaßliche Fahrer des Fiat, ein 31-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis, flüchtete zunächst aus dem Fahrzeug, konnte aber nach kurzer Nacheile zu Fuß festgenommen werden. Hierbei wurde sowohl der Flüchtige als auch ein Beamter der Polizeistation Lauterbach leicht verletzt. Der zweite Fahrzeuginsasse ließ sich widerstandslos im Fiat festnehmen. Die Hintergründe für die Flucht vor der Polizei sind aktuell noch unklar, wobei die entsprechenden Ermittlungen, die auch eine Blutentnahme zur Beweissicherung beim Fahrer des Fiat sowie die Klärung der Fahrerlaubnis beinhalten, aktuell laufen.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Fulda – Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Petersberg. Am Sonntag (24.03.) ereignete sich gegen 07.50 Uhr in der Eichendorffstraße in Peterberg eine Verkehrsunfallflucht. Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Eichendorffstraße – aus Richtung Brüder-Grimm-Straße kommend – in Fahrtrichtung Baumgartenweg. In der Eichendorffstraße, in Höhe der Hausnummer 22, stieß der Seat-Fahrer gegen einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrzeugführer des Seat Ibiza entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur Bergstraße nahm der Seat-Fahrer noch einer bislang noch unbekannten Pkw-Fahrerin die Vorfahrt und fuhr dann weiter in den Weiherweg. Auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes kam der Pkw Seat schließlich in einer Hecke zum Stehen und konnte letztendlich dort durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Fulda angetroffen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere der unbekannten Pkw-Fahrerin, der die Vorfahrt durch den Unfallverurscher genommen wurde, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Haunetal – Am Sonntagmorgen (24.03.) befuhr ein 21-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem silbernen Pkw VW Polo um 05.02 Uhr die Bundesstraße 27 – aus Richtung Burghaun kommend – in Fahrtrichtung Rhina. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der PKW war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Fahrzeug auf den Friedhof geschleudert

Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 20-jähriger Eichenzeller die Kontrolle über seinen Mercedes und kam auf einer Grabstätte des Zentralfriedhofs Fulda zum Stehen. Vorausgegangen war ein Abbiegemanöver von der Künzeller Straße auf die Heidelsteinstraße. Hier überfuhr er die Verkehrsinsel und zerstörte ein Verkehrsschild. Anschließend durchbrach er die Friedhofsmauer und nahm seine Endposition ein. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt nach Hause entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000,00 EUR.

Ein 20-jähriger Eichenzeller befuhr mit seinem VW ID 3 am 23. März 2024 gegen 17:35 Uhr die Magdeburger Straße in Fulda in Richtung Petersberg. An der Kreuzung mit dem Pappelweg wollte er nach links in diesen abbiegen, übersah dabei den entgegenkommenden VW Passat eines 33-jährigen Fuldaers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Motorradfahrer stößt beim Spurwechsel gegen ein Fahrzeug

Am 22.03.2024 gegen 12:50 Uhr wollte ein 23-jähriger Künzeller Motorradfahrer von der rechten auf die linke Fahrspur der Petersberger Straße in Höhe des Hotels Fulda Mitte wechseln. Hierbei übersah er den Mercedes eines 53-jährigen Hünfelders und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 23-jährigen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht Hohe Luft

Bad Hersfeld – ein am Fahrbahnrand der Dreherstraße abgestellter blauer Audi A6 wurde am Samstagnachmittag von einem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osthessen (ots)

Am Samstag (23.03.), gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Rasdorfer mit seinem Pkw Dacia Sandero die Landesstraße 3170 von Großentaft in Richtung Rasdorf. Auf der Strecke stand am rechten Fahrbahnrand ein Traktor mit Anhänger eines 52-jährigen Mannes aus Rasdorf. Der Pkw-Fahrer übersah offenbar das abgestellte Gespann und fuhr auf den Anhänger auf. Hierdurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der Anhänger des Traktors wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der 64-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und wurde an der Unfallstelle durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Zu weiteren Untersuchung wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Landstraße bis zu deren Abtransport für circa eine Stunde gesperrt werden.

Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Bad Hersfeld (ots)

Schenklengsfeld – Am Freitag, um 14:35 Uhr, wollte ein 74-jähriger Schenklengsfelder von Malkomes in Richtung Bad Hersfeld fahren. Beim Einbiegen auf die B62 missachtete er dabei die Vorfahrt einer aus Richtung Bad Hersfeld kommenden 48-jährigen Friedewalderin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Sowohl am PKW, VW Golf, des Unfallverursachers, als auch am PKW, Skoda Fabia, der Friedewalderin entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt.