Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

In Gartenhütte eingebrochen – Hanau

(cb) Einen Schaden von etwa 300 Euro verursachten Einbrecher, als diese, zwischen Dienstag, 18 Uhr und Samstag, 2 Uhr, gewaltsam eine Gartenhüttentür im Rodenbacher Weg (einstellige Hausnummern) öffneten und anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Aus der Laube entwendeten die Langfinger eine große Musikbox sowie zwei Wasserpfeifen und flüchten dann in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Fahrrad geklaut: Hinweise erbeten – Maintal/ Dörnigheim

(cb) Dreiste Fahrraddiebe knackten am Samstag, gegen 19.30 Uhr, das Schloss eines Mountainbikes, welches am Fahrradständer in der Bahnhofstraße, am dortigen Bahnhof Maintal-Ost, gesichert war. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Rades mit orangefarbenen Reifen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Wer beschädigte den Ford Mondeo? – Nidderau/Ostheim

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, einen in der Schinnergasse (einstellige Hausnummern) geparkten weißen Ford Mondeo. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

Diebe montierten Eingangstor ab: Wer hat Hinweise? – Schöneck/Kilianstädten

(fg) Ein Drehflügeltor mit einer dazugehörigen Tür haben Unbekannte am Wochenende von einem Grundstück, welches sich am Feldrand in der Windecker Straße in Kilianstädten befindet, gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge montierten die Diebe das Tor fachmännisch ab; sie hinterließen keine Spuren. Offenbar nutzten die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger um das sechs Meter lange Tor abzutransportieren. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.30 und Sonntagabend, 18 Uhr. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Zeugensuche nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr – Langen

(fg) Im Zuge einer Auseinandersetzung in der Straße „Lutherplatz“ am Samstagvormittag sucht die Polizei in Langen nach Zeugen. Nach derzeitigen Informationen überquerte ein 31-Jähriger gegen 11.30 Uhr einen dortigen Fußgängerüberweg, als der Fahrer eines Daimler Sebring ein unbeteiligtes Auto im Bereich des Kreisels überholte. Daraufhin kam es aufgrund des Fahrverhaltens zwischen dem 31-Jährigen und dem Chrysler-Lenker zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Fußgänger mit der flachen Hand gegen das Auto geschlagen haben. Dann stieg der Autofahrer nach Angaben des späteren Geschädigten aus und soll mit seinem Fuß gegen dessen Brust getreten haben. Er habe keine Verletzungen dadurch erlitten. Des Weiteren soll es zu mehreren Beleidigungen gekommen sein. Der Unbekannte war etwa 1,95 Meter groß, hatte kurze sowie dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Jacke und ein dunkles T-Shirt. Die Beifahrerin hatte braune zu einem Zopf gebundene Haare. Sie war mit einer Steppjacke bekleidet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

Einbrecher klauen Schmuck und Zigaretten – Dreieich/ Buchschlag

(cb) Einbrecher drangen zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, in der Straße „Im Hegelwald“ (einstellige Hausnummern) über die Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume im Haus und klauten Schmuck und Zigaretten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Paketzulieferant ins Gesicht geschlagen: Zeugen gesucht! – Seligenstadt

(fg) Ein 23 Jahre alter Paketlieferant wurde am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Frankfurter Straße (90er-Hausnummern) auf dem dortigen Tegut-Parkplatz von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Der 23-Jährige habe seinen Wagen nach eigenen Angaben auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Daraufhin sei der Unbekannte auf ihn zugekommen und habe ihn verbal angegangen. Im weiteren Verlauf sei es zu dem Schlag ins Gesicht gekommen, wobei sich der Paketlieferant leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Raubüberfall auf Tankstelle – Bad Soden-Salmünster

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am Freitagabend gegen 22:17 Uhr eine Tankstelle in der Bad Sodener Straße und begab sich zum Kassenbereich. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kunden anwesend. Unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld. Der 35-jährige Kassierer übergab einen kleinen dreistelligen Betrag, den der Täter in eine mitgeführte Bauchtasche verstaute, um anschließend zu Fuß über die Landstraße 3178 in Richtung Kinzigauen zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter unter Einbindung des Polizeihubschraubers verlief bisher ohne Ergebnis. Im Rahmen der Fluchtwegabsuche konnte eine rote Daunenjacke, die der Täterbeschreibung entspricht, in Tatortnähe aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20-25 Jahre, 175-185 cm, schlanke, sportliche Figur, helle Turnschuhe, Jeans, rote Daunenjacke, dunkle Kappe. Er führte eine dunkle Bauchtasche mit Reißverschluss mit sich und trug bei Tatausführung Einweghandschuhe aus orangefarbenen Gummi. Zeugen, welche sich zur genannten Tatzeit in der Nähe der Tankstelle, als auch im Bereich des Fluchtwegs aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr.: 06181-100-123 in Verbindung zu setzen.

Abschlussbericht – Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg

Wie bereits gestern berichtet, ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf der BAB 3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen ein Auffahrunfall, an dem nach derzeitigem Ermittlungsstand fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Vermutlich fuhr einer der Unfallbeteiligten auf ein Stauende auf, wodurch vier weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000,- Euro geschätzt. Nach der Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln konnte die Vollsperrung um 14.40 Uhr aufgehoben werden.