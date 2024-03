Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Trickdiebin erbeutet Damenuhr,

Bad Homburg, Gonzenheim, Am Zollstock, Samstag, 23.03.2024, 14 Uhr

(da)Eine Bad Homburgerin ist am Samstag vor ihrem Haus Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Frau stand vor ihrer Einfahrt in der Straße „Am Zollstock“, als sie eine unbekannte Frau ansprach und nach dem Weg fragte. Als die Bad Homburgerin ihr hilfsbereit den Weg zeigte, bedankte sich die Unbekannte überschwänglich und griff auch mit beiden Händen nach deren Hand, scheinbar um sich zu bedanken. Anschließend entfernte sie sich zügig. Wenige Augenblicke später bemerkte die Bad Homburgerin, dass ihre hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk fehlte. Diese hatte die Unbekannte im Zuge ihres „Dankes“ geschickt abgezogen und eingesteckt. Jetzt fahndet die Polizei nach der Trickdiebin. Sie war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte lange schwarze Haare. Die Geschädigte beschrieb sie als südosteuropäisch aussehend mit entsprechendem Akzent. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einer weißen langen Hose. Außerdem trug sie eine schwarze Damensonnenbrille. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Weiterer Einbruch „Im Lech“,

Bad Homburg, Im Lech, angezeigt am 24.03.2024

(da)Am Sonntag meldete die Polizei bereits einen Einbruch vom Freitag in der Bad Homburger Straße „Im Lech“. Am Sonntagabend kam ein weiterer hinzu. Gegen 19 Uhr musste ein Hausbewohner feststellen, dass auch in seine vier Wände eingebrochen worden war. Hier entwendeten die Diebe hochwertigen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Der Tatzeitpunkt kann bis zum 11.03.2024 zurückliegen, die Tat wurde aber erst am 24.03.2024 festgestellt. Es ist aber möglich, dass ein Zusammenhang mit den Taten vom Freitag besteht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, wie auch in den anderen Fällen, unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Reifendiebe auf Autohausgelände,

Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen, Montag, 25.03.2024, 1.25 Uhr

(da)Reifendiebe haben in der Nacht zum Montag das Gelände eines Autohauses in Oberursel heimgesucht. Die Täter durchtrennten gegen 1.25 Uhr einen Metallzaun und gelangten so auf das Gelände in der Straße „An den drei Hasen“. Die Reifen eines dort ausgestellten Porsche Cayenne waren wohl das Objekt der Begierde, sodass die Täter diese fachmännisch abmontierten und in Richtung eines angrenzenden Feldes abtransportierten. Von dort flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Männer. Einer von ihnen konnte im Nachhinein als etwa 1,75 Meter groß mit athletischer Figur beschrieben werden. Er hatte schwarze Haare und war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Auffällig war auch, dass seine Kleidung sehr nass und verschmutzt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Mann fährt auf Pärchen und Hund zu,

Kronberg, Talstraße, Sonntag, 24.03.2024, 19.10 Uhr

(da)Am Sonntag soll ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf ein Ehepaar und ihren Hund zugefahren sein. Das Paar war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Hund in der Talstraße in Kronberg unterwegs, als sich ihnen ein Volvo näherte. Nach Angaben der Geschädigten sei der Volvo mit so hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren, dass sie ihren Hund greifen und mit ihm schnellstmöglich zur Seite ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Bei dem Auto soll es sich um einen grünen Volvo älteren Baujahrs mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) gehandelt haben. Der Fahrer konnte als männlich und behaart beschrieben werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, aber auch der in Frage kommende Fahrer gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Hoher Schaden, keine Verletzten nach Unfall unter Alkoholeinfluss, Landesstraße 3025, Sonntag, 24.03.2024, 21.55 Uhr

(da)Am Sonntag ereignete sich auf der Landesstraße 3025 ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 21.55 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann vom Feldberg kommend in Richtung Bundesstraße 8. Auf diesem Streckenabschnitt kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto, einem Opel Astra, gegen einen dortigen Felsvorsprung. Glücklicherweise blieb er unverletzt, wurde aber zunächst vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr farbereit, weshalb ein Abschleppunternehmen es abtransportieren musste. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme führte die Polizei mit dem 46-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über einem Promille ergab. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Abschlepparbeiten musste die L3025 zeitweise gesperrt werden.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Im Lech Tatzeit: Freitag den 22.03.2024, 10:00 Uhr bis 19:50 Uhr

Sachverhalt: Einbrecher drangen am 22.03.2024 zwischen 10:00 Uhr und 19:50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein. Hierbei gelangten sie vermutlich über den Wintergarten in das Haus und flüchteten anschließend mit Schmuck. Beim Eindringen in das Haus drückten die Täter ein Fenster des Wintergartens ein. Durch das gewaltsame Eindringen der Täter entstand zudem ein Sachschaden von ca. 300EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl von Baugeräten

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Victor-Achard-Straße Tatzeit: Donnerstag den 21.03.2024, 16:00 Uhr bis Samstag den 23.03.2024, 07:45 Uhr

Sachverhalt: Diebe gelangten auf ein Baustellengelände in der Victor-Achard-Straße in Bad Homburg-Dornholzhausen. Hierbei brachen sie in den verschlossenen Aufenthaltsraum ein und stahlen mehreren Baumaschinen im Wert von mehr als 3000EUR. Im Rohbau hebelten sie die Eingangstür des verschlossenen Aufenthaltsraumes auf, um die Maschinen sowie Bargeld zu stehlen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Fahrraddiebstahl aus Mehrfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg, In den Brühlwiesen Tatzeit: Freitag den 22.03.2024, 15:00 Uhr, bis Samstag den 23.03.2024, 12:20 Uhr

Sachverhalt: Fahrraddiebe haben ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg Ober-Eschbach aufgesucht. Hier haben sie aus dem Kellerabteil der Geschädigten deren zwei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Täter ins Hausinnere gelangten, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Leibnizstraße Tatzeit: Samstag den 23.03.2024, 20:00 Uhr

Sachverhalt: Einbrecher versuchten am 23.03.2024 gegen 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Leibnizstraße in Bad Homburg einzubrechen. Als sie hierbei einen Alarm auslösten, flüchteten sie. Gegen 20:00 Uhr kamen die Täter auf das Grundstück in der Leibnizstraße. Hierbei versuchten sie zunächst über zwei Türen in das Innere zu gelangen. Als ihnen dies nicht gelang, schlugen sie das Fenster des Heizungsraumes ein. Durch die Beschädigung wurde jedoch der Alarm des Hauses ausgelöst, was die Täter die Flucht schlug, ohne dass sie etwas entwendeten. Durch die Versuche ins Haus einzudringen entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120-0 oder per Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Kellerräume aufgebrochen

Tatort: 61449 Steinbach (Ts.), Eschborner Straße Tatzeit: Dienstag, 19.03.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 09:30 Uhr

Sachverhalt: In der Zeit von Dienstag, dem 19.03.2024, 20:00 Uhr und Samstag, dem 23.03.2024, 09:30 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Eschborner Straße in Steinbach (Ts.) zwei Kellerräume aufgebrochen. Wie die Täter in das Objekt gelangen konnten ist bislang nicht geklärt. Aus den Kellerräumen wurden ein Fahrrad und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der Sachschaden an den Kellerräumen wird auf 60 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wohnungseinbruch

Tatort: 61273 Wehrheim, Jahnstraße

Tatzeit: Sa, 16.03.2024, 09:00 Uhr bis Sa, 24.03.2023, 23:30 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 16.03.2024, wurde in der Zeit von 09:00 bis 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße in Wehrheim eingebrochen. Durch die Täter wurde die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und anschließend aus dem Objekt mehrere Wertgegenstände entwendet. Eine genaue Aufstellungen des Diebesguts liegt noch nicht vor. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Person auf der Straße attackiert

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Marxstraße Tatzeit: Freitag, 22.03.2024, 22:21 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 22.03.2024, wurde um 22:21 Uhr ein 24 Jahre alter Oberurseler von zwei Männern in der Marxstraße in Oberursel zusammengeschlagen und getreten. Auch sollen diese Pfefferspray eingesetzt haben. Beide Täter konnten anschließend vom Tatort in Richtung Steinmühlenweg flüchten. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 17 bis 21 Jahre alt, bekleidet mit dunklen bzw. schwarzen Jacken mit Kapuzen und schwarzen Jogginghosen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Metallfiguren von Gräbern entwendet

Tatzeit: Mittwoch, 20.03.2024, 08:30 Uhr bis Freitag 22.03.2024, 15:00 Uhr Tatort: 61389 Schmitten, Friedhof Hunoldstal

Sachverhalt: In der Zeit von Mittwoch, dem 20.03.2024, 08:30 Uhr, bis Freitag, dem 22.03.2024, 15:00 Uhr wurden von Gräbern auf dem Friedhof Hunoldstal in Schmitten Metallfiguren aus Kupfer und Bronze entwendet. Hierbei wurden die Metallelemente zum Teil mit Gewalt von den Grabsteinen gelöst und diese hierbei beschädigt. Der Wert der Figuren wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfall mit Verletztem unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, L3005 Unfallzeit: Samstag 23.03.2024, 05:05 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 23.03.2024, 05:05 Uhr kam es zu einem Alleinunfall bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 37-jährige Fahrer eines Nissans aus Kriftel befuhr dabei die L3005 aus Richtung Eschborn, in Richtung Kronberg. Dabei verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein vor Ort bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Fahrer stand in der Folge unter Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch die Polizei abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.600 Euro geschätzt.

Motorradfahrer bei Unfall schwer Verletzt

Unfallzeit: Freitag, 22.03.2024, 17:36 Uhr Unfallort: 61389 Schmitten, Kanonenstraße (Zwischen Hegewiese und Schmitten)

Sachverhalt: Am Freitag, den 22.03.2024, verunfallte um 17:36 Uhr auf der Kanonenstraße zwischen Hegewiese und Schmitten ein 37 Jahre alter Frankfurter mit einem Motorrad der Marke Honda. Als Unfallursache wird die nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seine Maschine und fuhr über die Gegenfahrbahn hinaus. Das Motorrad schlitterte den Abhang hinunter. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in eine Klinik in Frankfurt eingeliefert. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 8000 Euro. Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail an pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Gefahrguttransporter

Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Tillmannsweg Unfallzeit: Freitag, 22.03.2024, 07:57 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, 22.03.2024, 07:57 Uhr, kam es im Tillmannsweg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, an dem ein Gefahrgutlastkraftwagen, mitsamt Anhänger beteiligt war. Der 48-jährige Fahrer eines Ford Transit und der 50-jährige Fahrer eines LKW, der Flüssiggas transportierte, befuhren den einspurigen Tillmannsweg in entgegengesetzter Richtung. Beim Versuch des Transit Fahrers an dem stehenden LKW vorbeizufahren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem Transit entstand so großer Sachschaden, dass dieser auf Veranlassung des Fahrers abgeschleppt werden musste. An dem Gefahrgutanhänger entstanden lediglich diverse Kratzer. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass Teile des Gefahrguts austreten könnten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.500 Euro geschätzt.